Los planes de Xabi Alonso para volver a entrenar tras su salida del Real Madrid

Xabi Alonso planea tomarse un descanso de la dirección después de su salida del Real Madrid, pero está interesado en mudarse a la Premier League a su regreso. El técnico tolosarra fue relevado como entrenador del Madrid a principios de este mes tras la derrota de su equipo en la Supercopa ante el Barcelona.

El panorama actual ha mantenido el nombre de Alonso en los titulares tras su salida del Madrid. La noticia llegó pocos días después de que el Manchester United despidiera a Ruben Amorim, mientras que el Tottenham Hotspur considera el futuro de Thomas Frank.

Mientras The Times reflexiona sobre el futuro de Frank con los Spurs, se observa que Alonso estaría interesado en probarse como entrenador en la máxima categoría de Inglaterra, pero cualquier movimiento tendrá que esperar.

Real Madrid v Atletico Madrid: Spanish Super Cup | Eurasia Sport Images/GettyImages

De hecho, la prioridad de Alonso es descansar y su intención tomarse un descanso durante los próximos meses antes de considerar sus opciones al final de la temporada.

¿Qué equipos podrían fichar a Xabi Alonso?

El Manchester United necesitará un nuevo entrenador al final de la temporada y, sin duda, considerará a un entrenador del pedigrí de Alonso, y hay un puñado de puestos de alto perfil que podrían abrirse en los próximos meses.

Los Spurs tambalean hace tiempo y el puesto de Frank está claramente en peligro, mientras que el Liverpool, histórico equipo del tolosarra, estará atento a una posible oportunidad para contratar al técnico al que inicialmente recurrieron antes de finalizar contratando a Arne Slot en el verano de 2024.

Thomas Frank, Tottenham | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Los Reds de Slot han decepcionado esta temporada y, aunque no se cree que el puesto del holandés esté en peligro inmediato, un final decepcionante de la campaña podría fácilmente obligar al Liverpool a realizar un cambio.

Gracias a su conexión previa con Alonso desde sus días como jugador, se cree que el Liverpool tiene una ventaja sobre los posibles pretendientes rivales, pero el Manchester City es un admirador conocido y también podría encontrarse haciendo un cambio en el banquillo este verano.

Por último, se especula que Pep Guardiola podría dimitir del propio City tras la finalización de la presente temporada y Xabi Alonso podría ser de interés.

