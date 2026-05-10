Los plazos que le puso Mourinho al Real Madrid

La salida de Álvaro Arbeloa del Real Madrid es un secreto a voces y el principal apuntado para sucederlo es José Mourinho, que ha tenido ya un primer paso como entrenador del Merengue hace casi 15 años.

El portugués es el director técnico del Benfica, y ha esquivado todo tipo de consulta sobre el club de la capital española en el último tiempo, aunque en su última rueda de prensa ha deslizado conceptos sobre el asunto: “En el fútbol, no son los profesionales los que tienen interés en irse o quedarse. Cuando ocurre algo, son los clubes lo que se interesan e inician o no los trámites para fichar a las personas que quieren. Se sigue hablando del Real Madrid y yo sigo eludiendo el tema con sinceridad. No he tenido contacto con el presidente ni con ningún otro directivo del club”.

“En el final de temporada no hablo con nadie. No he tenido ningún contacto con el Real Madrid y no lo tendré hasta después del último partido de Liga contra el Estoril. Después, hay un plazo de una semana en el que tendré libertad para hablar con quien considere oportuno”, agregó el ex Benfica y Fenerbahce.

SL Benfica v Moreirense FC - Primeira Liga | Gualter Fatia/GettyImages

El encuentro entre las Águilas y el Estoril está programado para el fin de semana que viene, aún con día y horario a confirmar. Se cree que desde el lunes 18, Mou tendría el teléfono abierto para recibir el llamado blanco.

La temporada del Benfica fue por demás particular: alcanzó el playoff de la UEFA Champions League de manera agónica e histórica, venciendo al Real Madrid en el Estadio Da Luz gracias a un gol de su arquero Anatoly Trubin, en el adicional de la última jornada de la etapa de liguilla. Justamente ante el Merengue fue su cruce en dicha instancia, donde cayó eliminado.

En la Liga de Portugal será subcampeón e invicto, algo tremendamente particular: el Porto se consagró campeón gracias a sus 27 victorias, cuatro empates y una derrota, mientras que las igualdades fueron las que condenaron al equipo de Mourinho. Justamente el equipo de Oporto, en cuartos de final, fue el que eliminó al Benfica de la Copa de Portugal.