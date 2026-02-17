Los posibles amistosos del Tri previo al Mundial 2026

La selección mexicana comienza a ajustar los últimos detalles de su preparación rumbo a la Copa del Mundo. Con el debut ante Sudáfrica en el horizonte, el cuerpo técnico trabaja en cerrar una gira internacional que permita llegar con ritmo competitivo y certezas tácticas al arranque del torneo.

De acuerdo con la información que circula en el entorno del combinado nacional, se contemplan tres partidos amistosos antes del debut mundialista. Los rivales sobre la mesa son Ghana, Australia y Serbia, selecciones de perfiles distintos que representarían exámenes exigentes en la recta final de preparación.

AJUSTANDO DETALLES 🔥



México tendría definidos tres juegos más antes del Mundial.



👀 De acuerdo con Gibrán Araige de TUDN, el ‘Tri’ enfrentará a Australia, Ghana y Serbia en amistosos previos a la justa mundialista.



👊🏻 Uno de los encuentros se jugaría en Estados Unidos y los… pic.twitter.com/O44A7wHdr5 — Futbol Total (@futboltotal) February 16, 2026

El plan contempla disputar uno de los encuentros en Estados Unidos y los otros dos en territorio mexicano. La idea es combinar escenarios y contextos de presión, buscando que el grupo se adapte tanto al ambiente local como a la exigencia de jugar fuera de casa, aunque sea en carácter amistoso.

Ghana y Australia, a diferencia de Serbia, sí estarán presentes en la Copa del Mundo. Ese detalle no es menor, ya que enfrentarse a selecciones clasificadas permite simular escenarios reales de competencia, medir variantes tácticas y evaluar el comportamiento colectivo ante equipos mundialistas.

Australia representa un rival físico, intenso y disciplinado, con tradición reciente en torneos internacionales. Ghana, por su parte, suele ofrecer potencia atlética y velocidad en transición. Ambos perfiles podrían asemejarse a lo que México podría encontrar en fase de grupos o en instancias posteriores.

Mexico v Paraguay - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

El caso de Serbia es distinto. Aunque no logró su boleto al Mundial, mantiene una base de futbolistas que militan en ligas europeas de alto nivel. Su inclusión en la gira obedecería a la intención de enfrentar un equipo con estructura táctica sólida y presencia física en ambas áreas.

Desde el interior del proyecto tricolor aseguran que restan “detalles mínimos” para cerrar los acuerdos contractuales y definir fechas oficiales. La prioridad es que los encuentros se disputen a pocas semanas del debut ante Sudáfrica, sin comprometer la carga física de los jugadores.

La elección de estos rivales también responde a la intención de probar variantes ofensivas y consolidar automatismos defensivos. El cuerpo técnico considera que estos amistosos serán clave para definir la lista final y ajustar roles dentro del grupo antes del torneo.

México busca llegar al Mundial con ritmo, confianza y claridad en su idea de juego. La gira previa no será un simple trámite. Será el último laboratorio competitivo antes del gran escenario internacional, donde cada detalle puede marcar la diferencia desde el primer partido.