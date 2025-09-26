Los posibles destinos de Harry Kane si sale del Bayern Múnich

Harry Kane continúa batiendo récord tras récord sin esfuerzo en el Bayern Múnich con sus cifras goleadoras.

El capitán de Inglaterra ha puesto fin a su sequía de trofeos desde que se trasladó a Baviera y ha atormentado a las defensas de toda Alemania semanalmente, consolidando aún más su estatus como uno de los mejores delanteros de la era moderna.

¿Podría el futuro de Kane estar lejos del Allianz Arena? Se supo que la cláusula de rescisión del contrato del jugador de 32 años con el Bayern se reducirá a tan solo 65 millones de euros en 2026, lo que abre la puerta a una posible salida si aparece el pretendiente adecuado.

Considerando los sensacionales resultados goleadores de Kane durante la última década, es un precio increíblemente asequible, incluso si está llegando a los últimos años de una carrera extraordinaria.

¿Qué clubes podrían activar su cláusula de rescisión?

4. Manchester United

Manchester City v Manchester United - Premier League | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

El Manchester United lleva mucho tiempo obsesionado con Kane. Los Diablos Rojos han sido vinculados regularmente con el francotirador inglés en su objetivo de reafirmarse a nivel mundial, y el exdelantero del Tottenham ha sido visto como el artillero perfecto para devolverles la gloria.



Por supuesto, ni siquiera la llegada de Kane sería suficiente para cambiar la suerte del United por sí sola, y, más pertinente aún, ¿por qué estaría interesado en mudarse a Old Trafford?



Ni siquiera una remuneración desorbitada podría convencer a Kane de quemar su legado en el Tottenham y unirse al equipo de bajo rendimiento de Ruben Amorim, si es que el técnico portugués sigue siendo el entrenador principal para cuando baje el valor de la cláusula de rescisión.



Se les vinculará con Kane este invierno mientras buscan remediar sus problemas goleadores, pero hay pocas posibilidades de que se concrete un acuerdo.

3. Tottenham

Tottenham Hotspur v Doncaster Rovers - Carabao Cup Third Round | Justin Setterfield/GettyImages

"Es un jugador increíble que lo hizo fantástico con los Spurs y lo está haciendo fantásticamente con el Bayern", dijo el entrenador de los Spurs, Thomas Frank, al ser preguntado sobre la cláusula de rescisión de Kane. "Un jugador de primer nivel. Creo que hay muchos aficionados del Tottenham , incluyéndome a mí, a quienes les gustaría ver a Kane de vuelta".



Si bien el entrenador del Tottenham admitió que tal reencuentro era improbable, sin duda es más probable que un traspaso al United. Los Spurs aún carecen de un verdadero número 9 de élite y Kane es venerado como ningún otro entre la afición del club gracias a sus 280 goles en 435 partidos con los Lilywhites.



Intentar igualar el récord goleador de Alan Shearer en la Premier League y sentir de nuevo el cálido apoyo de la afición de los Spurs parecen ser los únicos beneficios para Kane, ya que su regreso al fútbol inglés parece extremadamente improbable.

2. Barcelona

Rayo Vallecano v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Recientemente se han escuchado vínculos entre el club azulgrana y Kane, y se dice que el Barcelona lo ve como el sustituto ideal de otro gran artillero del Bayern de la era moderna, Robert Lewandowski. El internacional polaco tiene 37 años y se acerca a la retirada a pesar de su continua excelencia goleadora.



Un fichaje por el Barça parece mucho más atractivo que un regreso a la selección inglesa, sobre todo teniendo en cuenta que se uniría a jugadores de la talla de Lamine Yamal, Raphinha y Pedri. El equipo de Hansi Flick fue implacable en su búsqueda de títulos la temporada pasada (consiguiendo el triplete nacional) y podría ofrecerle a Kane más gloria.



La situación financiera actual del Barça aún hace improbable un traspaso, ya que el elevado precio y el salario necesarios para fichar a Kane podrían resultar prohibitivos. Sin embargo, si Kane deja el Bayern (y eso es una incógnita), Cataluña parece su destino más viable.

1. Bayern Múnich

TSG Hoffenheim v FC Bayern München - Bundesliga | Alex Grimm/GettyImages

Que Kane tenga una cláusula de rescisión asequible en su contrato con el Bayern no significa que vaya a irse. Sigue brillando en Alemania y tiene una trayectoria prácticamente ininterrumpida hacia el título de la Bundesliga cada temporada, ahora que el Bayer Leverkusen ha desaparecido.



Vive su sueño en Baviera, jugando para uno de los clubes más grandes del fútbol mundial y compitiendo por títulos importantes. Se ha asentado y marca a un ritmo fenomenal, con 98 goles en tan solo 103 partidos desde su llegada. 13 de esos tantos han sido esta temporada.



Para que Kane deje el Bayern, tendría que ocurrir algo extraordinario.

Más noticias sobre el mercado de fichajes