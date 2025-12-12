Los posibles fichajes del Manchester United para reforzar el mediocampo - rankeados

Tras las malas actuaciones de la temporada pasada, quedó clarísimo que el Manchester United necesitaba refuerzos en el mediocampo. Sin embargo, más de 268 millones de dólares después, seguía sin haber un refuerzo nuevo y brillante al comienzo de la presente campaña.



Los Diablos Rojos priorizaron los fichajes ofensivos y, si bien esto ha dado sus frutos, siguen buscando a alguien capaz de reforzar una sala de máquinas pobre y envejecida.



Manuel Ugarte sigue teniendo dificultades en Old Trafford, mientras que Kobbie Mainoo ha sido prácticamente ignorado por Ruben Amorim y parece destinado a una cesión. El resurgimiento de Casemiro ha ayudado al United esta temporada, ya que el veterano brasileño ha formado una sólida dupla con Bruno Fernandes, pero su sucesor debe ser encontrado pronto.



Un centrocampista enérgico con un gran instinto defensivo encabezará la lista de deseos del United en enero o el próximo verano, y ya han establecido una larga lista de candidatos idóneos.



Aquí está la clasificación de Sports Illustrated de los centrocampistas que, según informes, estarían en la lista de candidatos del United.



8. André

Wolverhampton Wanderers v Manchester United - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Edad: 24

Club: Wolves



El United logró fichar a Matheus Cunha, el preciado activo del Wolverhampton Wanderers durante el verano, pero volver a recurrir al peor equipo de la Premier League en el mercado de fichajes no inspira confianza. Actualmente, los Wolves siguen sin ganar en la máxima categoría y el United solo les anotó cuatro goles sin apenas problemas.



El mediocampo evidentemente no está funcionando como se espera, pero la dupla brasileña animó la temporada pasada. André, quien llegó del Fluminense en el verano de 2024, ha sido una incorporación sumamente positiva en el Molineux.



Según FBref, se ubicó en el percentil 99 en pases completados entre los centrocampistas de la Premier League la temporada pasada, mientras que también se ubicó en el percentil 89 y 97 en intentos de entrada y recuperaciones, respectivamente.



El internacional brasileño sin duda presume de una energía encomiable y ha demostrado su capacidad para competir con los mejores equipos de Inglaterra, pero su fichaje por Old Trafford podría ser un paso demasiado grande.

7. João Gomes

Wolverhampton Wanderers v Nottingham Forest - Premier League | Malcolm Couzens/GettyImages

Edad: 24

Club: Wolves



El compañero de André en el mediocampo, João Gomes, es otro que ha llamado la atención en el Wolves sin llegar a brillar. Aun así, se ha ganado un puesto en la selección brasileña junto a su compañero, con tenacidad y una estrategia de entrada dura que lo convierten en un jugador muy valorado.



Al igual que André, el exjugador del Flamengo está teniendo dificultades para destacar en un Wolves con un rendimiento bajo, pero sería un fichaje económico con experiencia en la Premier League para el United, especialmente si esperan hasta el final de la temporada, momento en el que el Wolves podría descender.



Se ha hablado de Gomes con un traspaso a Old Trafford como una solución rentable para su dilema en el mediocampo, y los Diablos Rojos podrían tener un rendimiento mucho peor que el agresivo sudamericano. Sin embargo, existen mejores opciones.

6. Adam Wharton

Fulham v Crystal Palace - Premier League | Sebastian Frej/GettyImages

Edad: 21

Club: Crystal Palace



El ascenso de Adam Wharton al estrellato ha sido notablemente rápido. El centrocampista jugó su último partido con el Blackburn Rovers, equipo de la Championship, en enero de 2024 antes de su fichaje por el Crystal Palace. Menos de seis meses después, fue convocado por Inglaterra para la Eurocopa 2024.



Wharton tuvo un comienzo fulgurante como pocos al ascender a la Premier League, destacando por sus pases precisos y una serenidad más propia de un español que de un inglés. Pronto se le compararon con Paul Scholes.



Por esa razón, sería la incorporación perfecta al United. Con tan solo 21 años, su potencial supera su excepcional habilidad, y está destinado a ser uno de los jugadores más hábiles de la próxima década.



Sin embargo, un precio desorbitado, que se espera supere los 100 millones de libras, podría disuadir a los Diablos Rojos de dar el salto, y no es un sustituto de Casemiro en cuanto a su defensa. Es más un creador y un marcador de ritmo que un destructor en el mediocampo.



5. Angelo Stiller

VfL Bochum v VfB Stuttgart - DFB Cup: Round of 16 | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

Edad: 24

Club: Stuttgart



Angelo Stiller ha sido fundamental para el reciente ascenso del VfB Stuttgart. El elegante centrocampista ayudó al equipo alemán a conseguir el segundo puesto en la Bundesliga 2023-24, además de catapultarlo a la gloria de la DFB Pokal por primera vez en 28 años la temporada pasada.





Serhou Guirassy acaparó titulares hace dos temporadas, pero Stiller cobró mayor reconocimiento el año pasado. El internacional alemán continuó una trayectoria impresionante que lo enfrenta a la élite europea, llegando incluso a anotar cuatro goles y dar 11 asistencias en todas las competiciones.



Sin embargo, al igual que Wharton, el jugador de 24 años no es el típico centrocampista defensivo. Su increíble alcance de pase, su asombrosa capacidad para superar la presión y su brío ofensivo lo convierten en una estrella en ciernes, pero su trabajo defensivo no es su punto fuerte.



Stiller sería una alternativa mucho más económica a Wharton y probablemente prosperaría en Inglaterra, pero el United busca idealmente a alguien con más garra que el del Stuttgart.

4. Elliot Anderson

FC Utrecht v Nottingham Forest FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD6 | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

Edad: 23

Club: Nottingham Forest



Las normas de rentabilidad y sostenibilidad impulsaron al Newcastle United a vender a Elliot Anderson, producto de su cantera, quien desde entonces ha brillado en el Nottingham Forest. Su impresionante temporada de debut en el City Ground le ha permitido brillar aún más esta temporada.



Anderson ha brillado con fuerza en medio de las dificultades del Forest y su consistencia se ha visto recompensada con su incorporación a la selección inglesa de Thomas Tuchel. No solo ha brillado en las estadísticas, sino que ha brillado con regularidad como titular. Es casi seguro que participará en la Copa Mundial de la FIFA del próximo verano, salvo un bajón de forma drástico o una lesión grave.



Naturalmente, la élite de la Premier League está empezando a rondar al centrocampista, valorado en 100 millones de libras, que se siente cómodo como boxeador o en un rol más reservado. Su increíble inteligencia posicional lo convierte en un activo muy codiciado.



Anderson es un jugador todoterreno y más que capaz de integrarse en un equipo del Big Six. Su precio es realmente el único inconveniente, especialmente para el United.

3. Conor Gallagher

PSV Eindhoven v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | NurPhoto/GettyImages

Edad: 25



Club: Atlético de Madrid



Las preocupaciones sobre la energía, la resistencia y la determinación en el centro del campo se disiparían rápidamente con Conor Gallagher. Pocos futbolistas son tan diligentes como la estrella del Atlético de Madrid, quien se encuentra en la periferia en España a pesar de ser el arquetipo del centrocampista de Diego Simeone.



Gallagher, exjugador del Chelsea y Crystal Palace, ha sido titular en cuatro partidos de La Liga esta temporada y solo tres en la Champions League, y circulan rumores sobre una salida en invierno, ya sea temporal o definitiva.



El United se encuentra entre los pretendientes reportados si se permite la salida del internacional inglés, y parece haber pocas desventajas en tal movimiento. Ganaría minutos regulares para los Red Devils y les ofrecería las habilidades que necesitan, todo por un precio asequible.



Gallagher también cuenta con 136 partidos de experiencia en la Premier League, y es precisamente el tipo de personalidad que Amorim querrá en su vestuario mientras busca revitalizar a los gigantes caídos.

2. Éderson

Hellas Verona FC v Atalanta BC - Serie A | Timothy Rogers/GettyImages

Edad: 26

Club: Atalanta



Sigue siendo un misterio cómo Éderson no fue fichado del Atalanta tras sus magistrales actuaciones durante la campaña ganadora de la Europa League 2023-24. Se barajaron muchos pretendientes, pero nadie se arriesgó con el talento brasileño.



Éderson continuó brillando fuera de los focos la temporada pasada, con un rendimiento muy consistente. Jugando en una formación similar a la que utilizó Amorim durante su etapa con Gian Piero Gasperini, el jugador de 26 años sabe exactamente lo que se necesita para brillar en un mediocampo de dos hombres.



Si bien el internacional brasileño exhibe su talento técnico con regularidad, brillando en espacios reducidos bajo la presión rival, su capacidad defensiva es lo que sorprenderá al United. Promedió poco menos de tres entradas por cada 90 minutos en la Serie A la temporada pasada, con un 66,7% de éxito.



La ausencia de un impuesto de la Premier League convertiría a Éderson en un fichaje significativamente más económico que muchos de los ya mencionados, mientras que pronto entrará en su mejor momento. Es capaz de tener un impacto inmediato, sin bloquear futuras incorporaciones al mediocampo.

1. Carlos Baleba

Brighton & Hove Albion v Fulham - Premier League | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

Edad: 21

Club: Brighton



Carlos Baleba: El Santo Grial del United.



No es ningún secreto que al United le habría gustado fichar al centrocampista del Brighton & Hove Albion este verano, a quien muchos consideran un reemplazo de Moisés Caicedo. El jugador de 21 años ha llenado el hueco del ecuatoriano en la costa sur de forma espectacular, por lo que se habría necesitado una oferta de unos 120 millones de libras para ficharlo antes de la fecha límite de verano de septiembre.



Al final, el United aceptó la derrota en su intento, al menos por ahora.



Si bien el desorbitado precio de Baleba podría resultar prohibitivo en los próximos mercados de fichajes, sigue siendo el fichaje soñado. Si el dinero no fuera un obstáculo, Amorim incorporaría inmediatamente al feroz camerunés a su plantilla sin dudarlo.



Baleba tiene todo lo que se le puede pedir a un centrocampista defensivo en la Premier League. Es tenaz, agresivo, inteligente, resistente a la presión y un trabajador increíblemente duro. La astuta red de fichajes del Brighton ha dado en el clavo una vez más.





Dada su edad, podría fácilmente defender el mediocampo del United durante la próxima década, y la incorporación de esta excepcional estrella sería toda una declaración de intenciones. Si el United se toma en serio la idea de mejorar su mediocampo, Baleba es la respuesta a sus plegarias.

MÁS NOTICIAS DE LA PREMIER LEAGUE: