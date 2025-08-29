Los posibles ratings de los mejores 50 futbolistas del mundo en el EA Sports FC 26

El EA Sports FC está a unas cuantas semanas de ser lanzado y se ha filtrado el ranking de los mejores 50 futbolistas del videojuego según la cuenta de X, ASY FUT.

Cabe mencionar que estas medias no son las oficiales, por lo que el ranking podría variar una vez que se revele toda la información, pero puede ser una lista muy similar y. a continuación te la compartimos.

🚨 FC26 TOP 50 RATINGS! 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/kfW0H0a4jy — ASY FUT (@AsyFutTrader) August 28, 2025

Mohamed Salah - 91 (RM) - Estrella egipcia del Liverpool, conocido por su velocidad, regate y prolificidad goleadora en la Premier League.

Alexia Putellas - 91 (CM) - Mediocampista española del Barcelona Femenino, líder por su visión, técnica y contribuciones en goles y asistencias.

Kylian Mbappé - 91 (ST) - Delantero francés del Real Madrid, destacado por su explosividad, velocidad y capacidad para definir partidos.

Aitana Bonmatí - 91 (CM) - Mediocampista del Barcelona Femenino, clave por su inteligencia táctica, control del juego y premios individuales.

Virgil van Dijk - 90 (CB) - Defensa central holandés del Liverpool, dominante en el juego aéreo y liderazgo defensivo.

Caroline Graham Hansen - 90 (RW) - Ala noruega del Barcelona Femenino, famosa por su regate hábil y aportes ofensivos constantes.

Ousmane Dembélé - 90 (RW) - Delantero francés del PSG, reconocido por su velocidad, dribbling y desequilibrio en el ataque.

Rodri - 90 (CM) - Pivote español del Manchester City, esencial por su equilibrio, recuperación de balones y precisión en pases.

Erling Haaland - 90 (ST) - Goleador noruego del Manchester City, letal en el área con fuerza física y olfato goleador récord.

Jude Bellingham - 90 (CM) - Joven inglés del Real Madrid, versátil con impacto en ataque, defensa y liderazgo emergente.

Thibaut Courtois - 90 (GK) - Portero belga del Real Madrid, destacado por sus reflejos, atajadas clave y seguridad bajo los palos.

Harry Kane - 89 (ST) - Delantero inglés del Bayern Munich, experto en remates, asistencias y olfato goleador consistente.

Joshua Kimmich - 89 (CM) - Mediocampista alemán del Bayern Munich, versátil con visión de juego y precisión en balones parados.

Alisson - 89 (GK) - Portero brasileño del Liverpool, conocido por su distribución con los pies y atajadas decisivas.

Gianluigi Donnarumma - 89 (GK) - Guardameta italiano del PSG, talentoso con gran alcance y proyección en paradas difíciles.

Rapinha - 89 (LM) - Extremo brasileño, con movilidad, desborde y olfato goleador.

Achraf Hakimi - 89 (RB) - Lateral marroquí del PSG, rápido con aportes ofensivos y defensivos equilibrados.

Mapi León- 89 (CB) - Defensa central española del Barcelona, con confianza y seguridad en la zona baja.

Mariona Caldentey - 89 (CM) - Delantera española del Barcelona Femenino, efectiva con velocidad, regate y precisión en el ataque.

Patri Guijarro - 89 (CDM) - Centrocampista española del Barcelona, con visión, pases y distribución.

Vinícius Jr. - 89 (LW) - Delantero brasileño del Real Madrid, explosivo con regate desequilibrante y velocidad letal.

Federico Valverde - 89 (CM) - Volante uruguayo del Real Madrid, dinámico con despliegue físico y disparos potentes desde media distancia.

Khadija Shaw - 89 (ST) - Delantera jamaiquina del Manchester City.

Pedri - 89 (CM) - Mediocampista español del Barcelona, talentoso con visión, control del balón y madurez en el juego.

Vitinha - 89 (CM) - Mediocampista portugués del PSG, versátil con buena técnica, pases precisos y contribución en el mediocampo.

Florian Wirtz - 89 (CAM) - Joven alemán del Bayer Leverkusen, creativo con asistencias, goles y visión excepcional.

Alessia Russo- 89 (ST) - Delantera inglesa del Arsenal.

Lamine Yamal - 89 (RW) - Promesa española del Barcelona, habilidoso con regate, visión y potencial estelar.

Robert Lewandowski - 88 (ST) - Veterano polaco del Barcelona, letal en el área con experiencia y olfato goleador.

Jan Oblak - 88 (GK) - Portero esloveno del Atlético de Madrid, confiable con atajadas decisivas y consistencia.

Debinha - 88 (CAM) - Mediocampista brasileña del Kansas City Current, versátil con creatividad y goles en el fútbol femenino.

Irene Paredes - 88 (CB) - Defensa central española del Barcelona Femenino, líder sólida en la zaga con buen juego aéreo.

Guro Reiten - 88 (LM) - Veterana delantera noruega del Chelsea.

Kadidiatou Diani - 88 (RW) - Delantera francesa del Lyon, rápida y efectiva con regate y goles en el fútbol femenino.

Lautaro Martínez - 88 (ST) - Delantero argentino del Inter, agresivo con instinto goleador y trabajo en equipo.

Gabriel Magalhães - 88 (CB) - Defensa central brasileño del Arsenal, fuerte en duelos aéreos y salida de balón.

Alexander Isak - 88 (ST) - Delantero sueco del Newcastle, elegante con velocidad, definición y proyección.

Ewa Pajor - 88 (ST) - Delantera polaca del Wolfsburgo, potente y goleadora destacada en el fútbol femenino europeo.

Christiane Endler - 88 (GK) - Portera chilena del Lyon, una de las mejores del mundo con reflejos excepcionales.

Marie Katoto - 88 (ST) - Delantera francesa del PSG, letal en el área con instinto y fuerza física.

Bukayo Saka - 88 (RW) - Extremo derecho inglés del Arsenal, olfato goleador, desborde, rapidez y velocidad.

Jamal Musiala - 88 (CAM) - Joven alemán del Bayern Munich, habilidoso con regate, creatividad y potencial estelar.

Sophia Wilson - 88 (ST) - Joven delantera estadounidense del Portland Timbers, destacada por su velocidad y aportes ofensivos en su club.

Yann Sommer - 88 (GK) - Portero suizo del Inter, experimentado con buena distribución y seguridad.

Kevin De Bruyne - 87 (CM) - Mediocampista belga del Manchester City, genio en pases largos y visión de juego.

Marquinhos - 87 (CB) - Defensa central brasileño del PSG, líder con buena salida de balón y consistencia.

Bruno Fernandes - 87 (CAM) - Capitán portugués del Manchester United, creativo con goles, asistencias y liderazgo.

Jonathan Tah - 87 (CB) - Defensa central alemán del Bayer Leverkusen, fuerte en duelos y consistente defensivamente.

Serhou Guirassy - 87 (ST) - Delantero guineano del Borussia Dortmund, potente con olfato goleador y presencia en el área.