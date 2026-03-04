Los posibles reemplazos de Irán para el Mundial 2026 si finalmente queda fuera

Irán se clasificó al Mundial de 2026 como uno de los ocho equipos de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) que obtuvieron su boleto directo al torneo. Sin embargo, su participación en la justa mundialista se encuentra en duda debido a los recientes acontecimientos geopolíticos, luego de que Estados Unidos e Israel realizaran ataques en territorio iraní.

Por ahora, se desconoce si la selección de Irán —que fue sorteada en el Grupo G junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto— podrá participar en el torneo o si su lugar será ocupado por otra selección.

Hasta el momento se desconoce qué selecciones podrían ocupar ese cupo en caso de que la noticia se confirme. El reglamento de la FIFA es poco específico respecto a la sustitución de un equipo ya clasificado a la fase final, pues se limita a señalar que el organismo tiene “plena discreción” para “tomar cualquier medida que considere necesaria” y que “podrá decidir sustituir a la federación miembro participante en cuestión por otra federación”.

Tomando esto en cuenta, estos podrían ser los equipos que podrían reemplazar a Irán en el Mundial 2026.

Debido a que el reglamento de la FIFA es ambiguo ante un escenario como este, no se descarta que el máximo organismo del futbol elija al posible reemplazo de Irán basándose en el ranking de selecciones. Si ese fuera el criterio, equipos como Italia, Ucrania, Dinamarca o Turquía podrían verse beneficiados, aun cuando hayan quedado fuera en la repesca de la UEFA.

2. Emiratos Árabes Unidos

En caso de que Irak consiga su clasificación al Mundial de 2026, la plaza vacante podría recaer por defecto en los Emiratos Árabes Unidos, el siguiente país asiático mejor ubicado que aún no cuenta con un lugar en la fase final. Los Blancos cayeron precisamente ante Irak en el playoff que otorgaba el derecho de disputar la repesca internacional en busca de un boleto para la Copa del Mundo.

1. Irak

Irak fue el equipo asiático que obtuvo el medio boleto rumbo al Mundial de 2026. La selección conocida como Los Leones de Mesopotamia deberá enfrentarse al ganador de la serie entre Bolivia y Surinam en el repechaje por un lugar en la justa mundialista. En caso de que los iraquíes queden eliminados en esta instancia, la FIFA podría considerar otorgarles el cupo vacante que dejaría Irán.