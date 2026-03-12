Los posibles reemplazos naturales para Marcel Ruíz en la selección mexicana

La situación física de Marcel Ruiz encendió las alarmas dentro de la selección mexicana. El mediocampista sufrió una lesión en la rodilla durante la actividad internacional con su club y ahora su presencia en la próxima Copa del Mundo se encuentra bajo seria duda, a la espera de los estudios médicos definitivos.

El jugador abandonó el terreno de juego visiblemente afectado tras la acción que provocó la lesión, un episodio que rápidamente generó preocupación en el entorno del futbol mexicano. En estos momentos, el cuerpo médico analiza la gravedad del daño en la rodilla para determinar si se trata de una lesión menor o de mayor alcance.

San Diego FC v Toluca - CONCACAF Champions Cup 2026 | Meg McLaughlin/GettyImages

La incertidumbre sobre su recuperación obliga a la selección mexicana a contemplar alternativas en el mediocampo. Marcel Ruiz se había consolidado como una opción importante dentro de la rotación del equipo nacional, gracias a su capacidad para organizar el juego y su crecimiento constante en el futbol mexicano.

Ante ese escenario, algunos nombres comienzan a surgir como posibles reemplazos si el futbolista no logra recuperarse a tiempo. Uno de los perfiles que aparece sobre la mesa es el de Álvaro Fidalgo, mediocampista del América que recientemente completó su proceso de naturalización.

El futbolista español-mexicano ha sido uno de los jugadores más constantes dentro de la Liga MX en los últimos torneos. Su visión de juego, precisión en la distribución del balón y capacidad para controlar el ritmo de los partidos lo convierten en una alternativa atractiva para reforzar el mediocampo del equipo nacional.

Getafe CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Además, el entrenador Javier Aguirre ha seguido de cerca el desempeño de Fidalgo durante los últimos meses. Su rendimiento con el Betis ha llamado la atención del cuerpo técnico del Tri, lo que podría abrirle la puerta a una eventual convocatoria si las circunstancias lo requieren.

Otro nombre que aparece dentro de la conversación es el de Jeremy Márquez. El mediocampista vive un momento destacado con Cruz Azul, donde se ha consolidado como una pieza importante dentro del funcionamiento colectivo del equipo.

Toluca v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Su crecimiento futbolístico ha sido evidente en la presente temporada. Márquez ha mostrado un nivel superlativo en el centro del campo, combinando inteligencia táctica, capacidad de recuperación y un buen manejo del balón, características que podrían encajar en el esquema del combinado nacional.

Finalmente, también se menciona el caso de Obed Vargas, un futbolista que ha estado cerca del radar de la selección mexicana en diferentes momentos. Su situación reciente había generado ciertas dudas debido a la falta de continuidad en su club.

Sin embargo, la posible ausencia de Marcel Ruiz abre una oportunidad inesperada. Vargas podría convertirse en una alternativa interesante si logra recuperar ritmo competitivo y convencer al cuerpo técnico de que puede aportar equilibrio y energía en el mediocampo del equipo nacional.

Por ahora, todo dependerá de la evolución médica de Ruiz. Mientras se espera el diagnóstico definitivo, el panorama obliga a la selección mexicana a analizar opciones que permitan mantener competitiva la zona media del equipo en el torneo más importante del futbol mundial.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN MEXICANA