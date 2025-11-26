Los posibles rivales de la selección mexicana para la inauguración del Mundial 2026

Cada vez está más cerca el arranque del Mundial 2026, a celebrarse en Canadá, Estados Unidos y México. En estas últimas semanas hemos conocido a la mayoría de los participantes, quedando pendiente quienes serán los últimos invitados que saldrán de la repesca: cuatro del repechaje de la UEFA y dos más del repechaje que involucra a la CONCACAF, CONMEBOL, AFC, CAF y OFC.

Mientras tanto, los bombos ya están listos para poder llevar a cabo el sorteo para la Fase de Grupos, el cual va a realizarse el próximo 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy, de Washington DC. Ese día sabremos la ruta que tomara cada selección, incluida la de México, que debutará el próximo 11 de junio del 2026, en la inauguración del certamen.



Ahora bien, El Tricolor quedará ubicado como cabeza serie del Grupo A, gracias a que es uno de los anfitriones, mientras que sus tres contrincantes se conocerán a través de un patrón determinado. El primer partido del equipo azteca, y al mismo tiempo el que servirá de apertura para la justa internacional en el Estadio Azteca, ahora bautizado como Estadio Banorte, será contra uno de los combinados del Bombo C, a excepción de Panamá, porque el reglamento impide que países de la misma confederación se vean las caras en la fase inicial, aunque esa regla no cuenta para los de la UEFA al tener mayor presencia.

Por lo tanto, México podría tener buena o mala suerte para su primer cotejo, ya que sus rivales podrían ser: la Noruega del goleador Erling Haaland; Egipto, que tiene al romperredes Mohamed Salah; o la Paraguay que apenas hace unos días derrotó al Tricolor en calidad de amistoso. Las otras opciones son Argelia, Escocia, Túnez, Costa de Marfil, la primeriza Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita o Sudáfrica.



Del mismo modo, el segundo partido para los dirigidos por Javier Aguirre, que se efectuará en el Estadio Akron, será ante alguno de los combinados del Bombo 2, que contiene a rivales más complicados: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Australia o Austria. Hay que recordar que El Tricolor se enfrentó este año a algunos de ellos sin poderles ganar, tal como los cafetaleros, los charrúas, los suizos, los nipones, los surcoreanos y los ecuatorianos.

Ya para el tercer duelo, a celebrarse en el Coloso de Santa Úrsula, habrá que medirse a alguien del Bombo 4, el cual está conformado por selecciones debutantes como Jordania y Cabo Verde, aparte están Ghana y Nueva Zelanda, a falta de conocer a los vencedores de las llaves de repesca. Tal como en el caso de Panamá, Curazao y Haití no pueden ser emparejados con los aztecas.



Por último, y gracias a que México será anfitrión, El Vasco y compañía pueden evitar al resto de los pertenecientes del Bombo A, que son varias de las potencias mundiales como España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania, sin olvidar a los otros locales como Canadá y Estados Unidos.