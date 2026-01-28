El Barcelona completó su participación en la fase de liga de la UEFA Champions League tras el cierre de la última jornada, en la que golearon 4-1 al Copenhague, un resultado que le permitió finalizar la clasificación en el quinto lugar de la tabla general.



Con ese desenlace, los culés ya tienen definido el escenario que deberá afrontar a partir de ahora en la competencia continental, en el marco del nuevo formato del torneo.

¿Cuáles son los posibles rivales del Barcelona en los octavos de final de la Champions League 2025/26?

Tras haber terminado la fase de liga entre los primeros 8, los dirigidos por Flick clasificaron directamente a los octavos de final del torneo.



Aún se deben jugar los playoffs para determinar cuál será el rival blaugrana pero por ahora los posibles equipos son el poderoso PSG, el Newcastle United, el Mónaco o el Qarabağ. Sin lugar a dudas, el rival más duro sería el PSG, con quien ya tienen un larga historial en duelos de eliminación directa por la justa continental.

La Premier League ha metido a 5 de sus 6 equipos en el TOP-8.



El Barcelona se mete en el TOP-8, pero asoman en el horizonte para octavos el PSG o el Newcastle.



El Real Madrid podría volver a Lisboa en un par de semanas.



El Atleti tiene una repesca asequible y jugaría octavos… pic.twitter.com/TaTGUVmOUT — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 28, 2026

¿Cómo es el formato actual de la Champions League?

El nuevo formato del certamen introdujo una diferencia sustancial: los equipos que concluyeron entre los ocho primeros de la tabla avanzaron directamente a los octavos de final, mientras que aquellos que se ubicaron entre los puestos 9 y 24 disputarán una ronda de playoffs previa.

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Champions League 2025/26?

Los octavos de final de la Champions League se disputarán dentro del mes de marzo, también en series de ida (martes 10 de marzo y miércoles 11 de marzo) y vuelta (martes 17 de marzo y miércoles 18 de marzo). En esta fase ingresarán tanto los equipos que terminaron entre los ocho primeros de la fase de liga como los que superen los playoffs, dando inicio al tramo más tradicional y decisivo del torneo europeo.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE