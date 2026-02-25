Los posibles rivales del PSG en octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26

Eliminado el rival doméstico en el primer cruce europeo entre ambos, el PSG confirmó que atraviesa un momento de madurez competitiva. Con un plantel equilibrado y una idea de juego cada vez más consolidada, el equipo parisino afronta la fase decisiva del torneo con la sensación de que este puede ser el año en el que finalmente dé el salto definitivo en el continente.

Un clásico moderno ante el Barcelona

El cruce frente al FC Barcelona sería, sin dudas, el de mayor carga simbólica. La rivalidad entre ambos creció a partir del traspaso récord de Neymar en 2017, un movimiento que tensionó la relación entre instituciones y marcó una nueva era en el mercado europeo.

Pero el capítulo más recordado sigue siendo aquella serie histórica de 2017. Tras el 4-0 del PSG en el Parque de los Príncipes, el conjunto catalán logró una remontada épica en el Camp Nou, coronada por el tanto agónico de Sergi Roberto que selló el 6-1 definitivo. Un golpe durísimo para los franceses que quedó grabado en la memoria colectiva de la Champions.

Sin embargo, el panorama cambió con el paso de los años. El equipo hoy dirigido por Luis Enrique, quien conoce a la perfección al club blaugrana, se impuso con autoridad en las eliminatorias posteriores. Incluso esta temporada logró una valiosa victoria 2-1 ante el campeón de LaLiga conducido por Hansi Flick en la fase liguera, mostrando carácter y capacidad de reacción tras empezar en desventaja.

Un nuevo enfrentamiento tendría aroma a revancha permanente, pero también la sensación de que el PSG ya no es aquel equipo vulnerable de otras épocas.

Chelsea, una espina reciente

La otra posibilidad es el Chelsea, un rival con el que el PSG sostuvo duelos intensos a mediados de la década pasada. Durante tres temporadas consecutivas se enfrentaron en instancias decisivas, en series cerradas y marcadas por el rigor táctico.

El antecedente más cercano es la final del Mundial de Clubes 2025, donde los ingleses se impusieron con claridad por 3-0 en Nueva York. Aquella noche, Cole Palmer fue determinante en un planteo que superó ampliamente a los parisinos.

Ahora, con Liam Rosenior como entrenador tras la salida de Enzo Maresca, el conjunto londinense alcanzó los octavos luego de superar a Pafos y Napoli. Un eventual cruce representaría un examen de alto voltaje y la oportunidad para el PSG de saldar cuentas pendientes.

Superado el obstáculo del Mónaco, el PSG entiende que la Champions no concede treguas. Sea el Barcelona o el Chelsea, el desafío será mayúsculo. El objetivo es claro: sostener la regularidad, imponer su jerarquía y demostrar que está preparado para competir hasta el último partido del torneo.