Los posibles rivales del Real Madrid en los Octavos de Final de la Champions League 25-26

El Real Madrid ya está en octavos de final de la UEFA Champions League y ahora toda la atención se centra en el sorteo que terminará de dibujar el cuadro definitivo del torneo. Con varios equipos clasificados y los bombos prácticamente cerrados, la competencia entra en su tramo más decisivo.

La clasificación se selló en el Santiago Bernabéu, donde el equipo de Álvaro Arbeloa impuso condiciones y dejó en el camino al SL Benfica con una actuación sólida y contundente, administrando la ventaja y golpeando en los tramos determinantes del encuentro para confirmar que, en Europa, sigue siendo un rival temible cuando la exigencia crece.

Alvaro Arbeloa, Real Madrid C.F. Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League | Eurasia Sport Images/GettyImages

El sorteo que define el rumbo

La ceremonia se celebrará el viernes 27 de febrero en la Casa del Fútbol Europeo, en Nyon. Allí no solo se conocerán los cruces de octavos, sino también el recorrido completo hacia cuartos y semifinales, dejando establecido el camino hasta la gran final.

El campeón vigente ya sabe que evitará a otros cabezas de serie en esta instancia, pero podría cruzarse con rivales de peso. Entre los posibles adversarios aparecen el Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, y el Sporting de Portugal, uno de los animadores de la Primeira Liga. El conjunto inglés asoma como el gran desafío potencial, en una reedición de duelos recientes que ya marcaron la historia reciente del torneo.

Los octavos de final se disputarán en marzo. Los encuentros de ida están programados para el 10 y 11, mientras que las revanchas tendrán lugar el 17 y 18 del mismo mes. A partir de ahí, el calendario avanzará sin pausas hasta la definición del 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest.

Con la clasificación en el bolsillo, el Real Madrid vuelve a situarse en el terreno que mejor conoce: el de las noches decisivas de Europa. El sorteo marcará el próximo desafío, pero el objetivo es el de siempre: llegar hasta el último partido y pelear por una nueva corona continental.