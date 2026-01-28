El Real Madrid completó su participación en la fase de liga de la UEFA Champions League tras el cierre de la última jornada, en la que cayeron 4-2 ante el Benfica, un resultado que lo dejó fuera de la clasificación directa a los octavos de final y ahora tendrán que jugar los playoffs en busca de un lugar en la siguiente ronda.



Con ese desenlace, el conjunto blanco ya tiene definido el escenario que deberá afrontar a partir de ahora en la competencia continental, en el marco del nuevo formato del torneo.

🚨 BREAKING: Real Madrid will face either Bodo-Glimt or Benfica in the PLAY-OFFS. pic.twitter.com/NhSIM6Npfh — Madrid Zone (@theMadridZone) January 28, 2026

¿Cuáles son los posibles rivales del Real Madrid en los playoffs de la Champions League 2025/26?

La derrota ante el Benfica determinó que los de Arbeloa, tal como ocurrió la temporada pasada, tengan que atravesar los playoffs para llegar a los octavos de final.



En esta instancia, los posibles rivales son el Bodo-Glimt (23) o el Benfica (24). El hecho de que Mourinho haya enviado al Real Madrid a los playoffs ya generó suficiente ruido entre los aficionados de la escuadra merengue. Que los borre por completo de la competencia sería un golpe que podría resultar fulminante para la continuidad de Arbeloa como entrenador del conjunto blanco.

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRID | FILIPE AMORIM/GettyImages

¿Cómo es el formato actual de la Champions League?

El nuevo formato del certamen introdujo una diferencia sustancial: los equipos que concluyeron entre los ocho primeros de la tabla avanzaron directamente a los octavos de final, mientras que aquellos que se ubicaron entre los puestos 9 y 24 disputarán una ronda de playoffs previa.

¿Cuándo se juegan los playoffs de la Champions League 2025/26?

La ronda de playoffs de la Champions League está programada para disputarse en el mes de febrero, en dos semanas consecutivas. Las eliminatorias se jugarán en formato ida (martes 17 y miércoles 18) y vuelta (martes 24 y miércoles 25), con los partidos de ida en la primera semana y las revanchas en la siguiente. Esta instancia definirá qué ocho equipos se suman a los clasificados directos a los octavos de final.

