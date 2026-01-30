Los posibles rivales del Real Madrid en octavos de final de la Champions League

El Real Madrid se quedó agónicamente afuera de los octavos de final de la UEFA Champions League por el histórico gol de Trubin en el adicional y tendrá que enfrentar, nuevamente, al Benfica, esta vez en los playoffs para meterse en la ronda de 16 en la búsqueda de seguir su camino rumbo a la décimo sexta orejona de su riquísima historia.

En los ocho partidos que disputó el Merengue en la etapa de liguilla ganó cinco y perdió tres, uno de ellos justamente contra las Águilas dirigidas por Mourinho en la última jornada. Las otras dos fueron ante el Liverpool y el Manchester City.

Tras medirse frente a los portugueses, si clasifican, se enfrentarán contra el Sporting de Lisboa o el Manchester City, rival que será sorteado más adelante.

SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Gualter Fatia/GettyImages

El Sporting fue una de las grandes sorpresas de la etapa de liguilla, alcanzando el séptimo puesto gracias a sus cinco victorias, un empate y dos derrotas. Los últimos dos triunfos, ante el París Saint-Germain y Athletic Club, fueron claves para clasificarse entre los mejores ocho de la competencia.

Por su parte, el Manchester City logró clasificarse sobre la hora en el último puesto, con el mismo registro que los portugueses, incluso con la misma diferencia de gol. Solamente los tantos a favor fueron los que inclinaron la balanza en favor luso.

Por lo pronto, el Real Madrid tiene dos semanas para preparar el playoff de ida frente al Benfica, que se jugará la semana del 17 de febrero. La vuelta será el 24 en el Santiago Bernabéu, donde 90 minutos son muy largos pero sin un rendimiento idóneo pueden ser una pesadilla para los comandados por Álvaro Arbeloa. Los octavos de final se jugarán el 10 y 11 de marzo, los partidos de ida, y el 17 y 18 de marzo los encuentros de vuelta.

