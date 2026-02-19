Los posibles rivales del Real Madrid en octavos de final de la Champions League 2025/26

El Real Madrid dio un paso clave rumbo a los octavos de final de la Champions League 2025/26 tras imponerse 1-0 al Benfica en Lisboa, en un partido que dejó más tensión que fútbol en el cierre. El gol llegó gracias a una definición de alto nivel de Vinicius Junior, en una acción que recordó a su reciente tanto ante Rayo Vallecano, aunque con todavía más potencia y determinación.

Sin embargo, la noche quedó atravesada por un episodio que ensució el espectáculo: Gianluca Prestianni habría lanzado insultos racistas hacia el brasileño, situación que encendió el clima dentro y fuera del campo. De hecho, Trent Alexander-Arnold calificó lo ocurrido como una “vergüenza para el fútbol”, reflejando el impacto que tuvo el hecho incluso entre rivales y observadores neutrales.

Trent Alexander-Arnold of Real Madrid CF (L) and Vinicius... | SOPA Images/GettyImages

El triunfo también significó una especie de revancha para el Madrid, que apenas tres semanas atrás había sufrido una dura derrota 4-2 en el mismo estadio, un golpe que en su momento encendió alarmas.

¿A quién podría enfrentarse el Real Madrid en los octavos de final de la Champions League?

Con la serie encaminada, el panorama es claro: si el Benfica no logra una remontada histórica en el Santiago Bernabéu la próxima semana, el Madrid se medirá en octavos contra el Sporting CP o el Manchester City.

El cruce ante el City sería casi una repetición automática. En caso de darse, ambos equipos se habrían enfrentado en rondas eliminatorias en cinco temporadas consecutivas, consolidando una rivalidad moderna en Europa bajo el mando de Pep Guardiola. Incluso esta misma temporada ya chocaron, con victoria del City 2-1 en el Bernabéu durante la fase de liga.

En cambio, Sporting representaría un duelo menos habitual, aunque con un detalle curioso: significaría para el Madrid volver a Lisboa por tercera vez en pocas semanas. Además, el historial favorece claramente a los blancos: nunca perdieron ante los portugueses en Champions.

Historial cara a cara del Real Madrid contra posibles rivales en octavos de final

Estadística Manchester City Sporting CP Partidos jugados 15 6 Victoria del Real Madrid 6 4 Empate 4 1 Derrota del Real Madrid 5 1

En números, el Madrid tiene un registro sólido ante los dos candidatos. Contra el Manchester City jugó 15 partidos, con 6 victorias, 4 empates y 5 derrotas. Frente al Sporting, el balance es todavía más favorable: 6 encuentros, con 4 triunfos, 1 empate y apenas 1 caída.

Ahora, con la serie ante el Benfica prácticamente controlada, el foco se traslada: el Madrid ya no solo piensa en avanzar, sino en quién será el próximo obstáculo.