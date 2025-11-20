Los precios de los boletos para el regreso del Barcelona al Spotify Camp Nou

Los precios de los bolestos para el regreso del Barcelona al Spotify Camp Nou se han disparado en cuestión de horas, especialmente en las zonas VIP. Lo que el lunes parecía un esquema de tarifas elevado pero estable, hoy se ha transformado. Las entradas más exclusivas pasaron de ser caras a convertirse en un auténtico lujo reservado para unos cuantos. El regreso a casa del equipo, que enfrentará al Athletic este sábado, para el partido correspondiente a la jornada número 13 por LaLiga, ha desatado una demanda fuera de lo común y un ajuste de precios igual de inesperado.

Todo comenzó cuando el Ayuntamiento de Barcelona aprobó la Fase 1B, autorizando que el duelo ante el Athletic pudiera disputarse nuevamente en el renovado Spotify Camp Nou. Con ese visto bueno, el club fijó inicialmente las localidades de mayor valor en 1.000 euros para el palco presidencial y 750 euros para la player zone. Pero la expectativa por este partido histórico alteró el tablero en menos de un día: hoy, una entrada en el palco presidencial cuesta 1.750 euros, mientras que los asientos junto al banquillo han pasado de 750 a 1.250 euros. Como alternativa intermedia surgió una tercera opción, la Pitch Row Tribune, con un precio de 950 euros.

Para el público general también hay boletos disponibles, aunque no en todas las zonas. La sección de Gol Sud se encuentra completamente agotada, pero aún quedan espacios tanto en Lateral como en Tribuna. Los precios van desde 369 euros en la opción más accesible, hasta 689 euros en la más alta. Los socios, como siempre, cuentan con un 20 por ciento de descuento.

FC Barcelona v Eibar - La Liga Santander | Soccrates Images/GettyImages

El incremento de tarifas no ha pasado desapercibido entre los aficionados, muchos de los cuales han manifestado su molestia. Joan Laporta tuvo que responder públicamente, asegurando que los precios disminuirán conforme avance la ampliación del aforo. Recordó también que, pese a las críticas, el abono del club continúa siendo el más económico de Europa. El partido del sábado, sin embargo, mantiene restricciones: el estadio solo podrá recibir a 45.401 asistentes, el máximo autorizado por la fase vigente de obras.

Con todo, la expectativa sigue intacta. El Barcelona vuelve a casa y el Camp Nou vuelve a abrir sus puertas, incluso si el precio de entrar se ha convertido en otro capítulo de debate entre la afición.