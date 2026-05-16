El Real Madrid se reconstruirá con José Mourinho como cabeza del nuevo proyecto: salvo un contratiempo inesperado, el portugués abandonará el Benfica y se convertirá en nuevo entrenador de la Casa Blanca, teniendo así su segundo ciclo al mando del Merengue.

Según trascendió, The Special One llegará a Valdebebas con sus premisas de siempre: no se casa con nadie y si una figura tiene que ir al banco, lo hará. Esta mano dura puede llegar a ser crucial para un vestuario descarreado como el que el Madrid tuvo esta temporada, que terminó por implotar en la semana previa al Clásico con las peleas entre Rüdiger y Carreras, y Valverde vs Tchouaméni, siendo esta última la más escandalosa.

En su momento, el portugués sacudió el tablero con una decisión fuerte: sacó al por entonces capitán Iker Casillas para darle la titularidad a Diego López, y en reiteradas conferencias de prensa respaldó su decisión en una cuestión de gustos, siempre marcando la importancia y calidad de Casillas.

SL Benfica v SC Braga - Primeira Liga | Gualter Fatia/GettyImages

Otra temporada sin trofeos caló hondo en los corazones blancos, y la reconstrucción es necesaria y urgente. Seguramente, al margen de la llegada de Mou, se den algunas salidas importantes y llegadas fuertes para renovar el vestuario y volver a apuntar por los títulos más importantes del fútbol español y europeo.

Este fin de semana Mourinho tendrá su último partido con el Benfica y entrará en periodo formal de negociaciones. Según trascendió, tiene una cláusula de salida de tres millones de euros en los primeros diez días posteriores al final de la temporada, por lo que se espera que el Real Madrid la ejecute luego de las elecciones del 24 de mayo.

El espaldarazo de Arbeloa a José Mourinho

Head Coach Alvaro Arbeloa of Real Madrid FC talks to Head | SOPA Images/GettyImages

El entrenador saliente del Real Madrid se encargó de tirarle buenas energías al portugués de cara a su segundo ciclo en la Casa Blanca: “He sido muy claro con Jose. Como jugador suyo y, sobre todo, como madridista: siento que es el número uno. Ha sido, es y será, por siempre,uno di noi. Si está aquí la temporada que viene, estaré muy feliz de verle de vuelta en casa”.