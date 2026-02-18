Los pronósticos de la ida de los playoffs de la UEFA Champions League

La jornada de Champions League arranca en Azerbaiyán y se cierra con acción simultánea en Bélgica, Noruega y Grecia. Entre equipos que llegan en modo revelación y gigantes que no quieren complicarse antes de tiempo, la sensación es clara: nadie puede relajarse.

En esta instancia, el primer partido suele marcar el tono de toda la serie: los locales buscan golpear primero y llegar con aire a la revancha, mientras que los candidatos intentan sobrevivir a escenarios hostiles, en estadios que se hacen sentir, sin perder la cabeza ni regalar ventajas. Con cruces tan cerrados, un detalle puede terminar inclinando el rumbo antes de que llegue el segundo capítulo.

Qarabağ vs Newcastle United

Hora de inicio: 12:25 USA, 11:25 MEX; 18:25 ESP

El Qarabağ ya hizo historia al meterse en playoffs tras una campaña inesperadamente sólida, incluyendo puntos ante rivales de peso y un triunfo clave en el cierre de la fase anterior. Aunque tuvo altibajos en sus últimas presentaciones, su fortaleza como local y el contexto del viaje largo pueden equilibrar el cruce.

Del otro lado aparece un Newcastle competitivo, pero condicionado por bajas importantes. El equipo de Eddie Howe mostró carácter en Europa, incluso con resultados destacados fuera de casa, aunque sin su mediocampo completo pierde control y presencia.

Pronóstico: Qarabağ 1-2 Newcastle United

Bodø/Glimt vs. Inter de Milán

Hora de inicio: 15:00 USA, 14:00 MEX; 21:00 ESP

El Bodø/Glimt protagonizó una de las grandes historias del torneo: pasó de estar al borde de la eliminación a encadenar triunfos memorables ante el Manchester City y el Atlético de Madrid. Lo llamativo es que lo hizo en plena pretemporada local, ya que su liga recién comienza en marzo.

El Inter, en cambio, llega con experiencia y jerarquía, pero enfrentará un escenario atípico: frío bajo cero, césped difícil y un rival que se agranda en casa. El margen es mínimo, aunque el oficio italiano suele pesar.

Pronóstico: Bodø/Glimt 1-3 Inter de Milán

Club Brujas vs Atlético de Madrid

Hora de inicio: 15:00 USA, 14:00 MEX; 21:00 ESP

El Atlético Madrid llega con una versión impredecible: capaz de golear al Barcelona y, pocos días después, caer con claridad en LaLiga. Simeone, sin embargo, parece priorizar los torneos eliminatorios y suele responder cuando el contexto lo exige.

El Brugge, con experiencia reciente en esta instancia, es un equipo incómodo, intenso y con buen ritmo. En casa puede sacar ventaja, especialmente si logra imponer su presión y aprovechar dudas defensivas.

Pronóstico: Club Brujas 0-2 Atlético de Madrid

FBL-EUR-C1-MADRID-PRESSER | BRUNO FAHY/GettyImages

Olympiacos vs Bayer Leverkusen

Hora de inicio: 15:00 USA, 14:00 MEX; 21:00 ESP

Este duelo ya tuvo capítulo en la fase anterior, cuando el Olympiacos fue letal con pocas llegadas y resistió con personalidad. Con Mendilibar, el conjunto griego tiene un sello claro: orden, efectividad y mentalidad copera.

El Leverkusen llega en mejor forma, con una racha positiva en las últimas semanas y un plantel más completo. Aun así, Atenas suele ser una visita brava y el empate parece un resultado lógico para dejar la serie abierta.

Pronóstico: 2-2

Pronósticos de la jornada 18/02

Hora de inicio Partido Pronóstico 12:45 USA, 11:45 MEX; 18:45 ESP Qarabağ vs Newcastle United 1-2 15:00 USA, 14:00 MEX; 21:00 ESP Bodø/Glimt vs. Inter de Milán 1-3 15:00 USA, 14:00 MEX; 21:00 ESP Club Brujas vs Atlético de Madrid 0-2 15:00 USA, 14:00 MEX; 21:00 ESP Olympiacos vs Bayer Leverkusen 2-2

