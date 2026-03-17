Los pronósticos de la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League: jornada 17/03

La jornada de este martes aparece como un punto de quiebre en la temporada europea: varios candidatos al título están a un paso de fracasar, mientras que otros buscan confirmar su favoritismo en el certamen. Con series abiertas y algunas diferencias amplias que obligan a buscar con urgencia un nuevo resultado, el margen de error se achica y cada detalle puede definir el destino de los equipos en la UEFA Champions League.

The round of 16 continues 😤#UCL pic.twitter.com/tMg0W4z7ty — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 17, 2026

A continuación, los pronósticos de Sports Illustrated para la jornada de hoy martes.

Sporting CP vs Bodø/Glimt

Hora de inicio: 13:45 EE.UU / 12:45 MEX / 18:45 ESP

En Lisboa, el Sporting CP tiene la obligación de revertir un 0-3 frente a Bodø/Glimt. El antecedente no es alentador, pero el conjunto portugués deberá confiar en su superioridad como local y a un dato histórico: ya supo levantar una desventaja similar frente al Manchester United en la temporada 1963/64 de la Recopa.

Del otro lado, el equipo noruego llega en un momento brillante, con una racha perfecta en la competencia. Con espacios asegurados en la dinámica del juego, por la necesidad del Sporting, todo apunta a un partido abierto y con situaciones en ambas áreas.

Pronóstico: Sporting CP 1-2 Bodø/Glimt

Chelsea vs PSG

Hora de incio: 16:00 EE.UU / 15:00 MEX / 22:00 ESP

El Chelsea cayó 5-2 en la ida frente al Paris Saint-Germain y necesita una remontada histórica en el Stamford Bridge. Solo en contadas ocasiones un equipo logró eliminar al campeón vigente tras una desventaja tan amplia.

A pesar de sus recientes tropiezos en eliminatorias, los Blues confían en que de local pueden preparar un escenario impredecible para el conjunto francés. Sin embargo, el poder ofensivo del PSG, con múltiples goleadores a lo largo del torneo, lo posiciona como claro favorito en una serie que promete muchos goles.

Pronóstico: Chelsea 2-2 PSG

Paris Saint-Germain FC Training Session and Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League | Glenn Gervot - PSG/GettyImages

Manchester City vs Real Madrid

Hora de incio: 16:00 EE.UU / 15:00 MEX / 22:00 ESP

El Manchester City sufrió el golpe duro traes caer 0-3 ante el Real Madrid en la ida; y el equipo español mantiene una estadística contundente: nunca quedó eliminado en Europa tras ganar la ida por tres o más goles.

Aun así, el conjunto de Pep Guardiola generalmente gana fortaleza en el Etihad Stadium, donde deberá buscar imponer su estilo y generar numerosas ocasiones que lo acerquen a un resultado más favorecedor.

Pronóstico: Manchester City 2-1 Real Madrid

Arsenal vs Bayer Leverkusen

Hora de incio: 16:00 EE.UU / 15:00 MEX / 22:00 ESP

El Arsenal parte con una leve ventaja tras el 1-1 conseguido en la ida ante el Bayer Leverkusen. En casa, los Gunners han mostrado una constante estabilidad durante la temporada, especialmente en defensa.

Sin embargo, el conjunto alemán ya demostró que puede competir de igual a igual. Obligado a buscar el resultado, deberá asumir riesgos necesarios, lo que podría derivar en un encuentro urgido de oportunidades en ambos arcos

Pronóstico: Arsenal 3-1 Bayer Leverkusen

Pronósticos vuelta de octavos de final de la Champions League: 17/03

Hora de incio Partido Pronóstico 13:45 EE.UU / 12:45 MEX / 18:45 ESP Sporting CP vs Bodø/Glimt 1-2 16:00 EE.UU / 15:00 MEX / 22:00 ESP Chelsea vs PS 2-2 16:00 EE.UU / 15:00 MEX / 22:00 ESP Manchester City vs Real Madrid 2-1 16:00 EE.UU / 15:00 MEX / 22:00 ESP Arsenal vs Bayer Leverkusen 3-1

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