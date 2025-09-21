El Club América viene de enfrentarse al Club de Fútbol Monterrey en el 'Gigante de Acero' en la correspondiente Jornada 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Las águilas rescataron el empate sobre el final del partido, los locales se pusieron al frente 2-0 con goles de Fidel Ambriz y Sergio Canales, sin embargo, en el segundo tiempo con goles de Rodrigo Aguirre y Ramón Juárez consiguieron repartir unidades para mantenerse en el cuarto sitio de la clasificación general.

Te dejamos el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por André Jardine.

Atlético de San Luis vs América - Liga MX

Atlético de San Luis vs América | Hector Vivas/GettyImages

¿Cuándo?: 24 de septiembre

Lugar: San Luis Potosí

Estadio: Alfonso Lastras

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (Ciudad de México), 05:00 horas (España)

América vs Pumas - Liga MX

América vs Pumas | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 27 de septiembre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 22:05 horas (Estados Unidos), 20:05 horas (Ciudad de México), 04:05 horas (España)

América vs Santos Laguna - Liga MX

América vs Santos Laguna | Manuel Guadarrama/GettyImages

¿Cuándo?: 4 de octubre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

Cruz Azul vs América - Liga MX

Cruz Azul vs América | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de octubre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Olímpico Universitario

Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

América vs Puebla - Liga MX

América vs Puebla | Agustin Cuevas/GettyImages

¿Cuándo?: 21 de octubre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes