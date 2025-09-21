Los próximos 5 partidos de América tras el empate 2-2 frente al Monterrey
Las águilas son cuarto lugar de la clasificación con 18 unidades
El Club América viene de enfrentarse al Club de Fútbol Monterrey en el 'Gigante de Acero' en la correspondiente Jornada 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
Las águilas rescataron el empate sobre el final del partido, los locales se pusieron al frente 2-0 con goles de Fidel Ambriz y Sergio Canales, sin embargo, en el segundo tiempo con goles de Rodrigo Aguirre y Ramón Juárez consiguieron repartir unidades para mantenerse en el cuarto sitio de la clasificación general.
Te dejamos el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por André Jardine.
Atlético de San Luis vs América - Liga MX
- ¿Cuándo?: 24 de septiembre
- Lugar: San Luis Potosí
- Estadio: Alfonso Lastras
- Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (Ciudad de México), 05:00 horas (España)
América vs Pumas - Liga MX
- ¿Cuándo?: 27 de septiembre
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Ciudad de los Deportes
- Hora: 22:05 horas (Estados Unidos), 20:05 horas (Ciudad de México), 04:05 horas (España)
América vs Santos Laguna - Liga MX
- ¿Cuándo?: 4 de octubre
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Ciudad de los Deportes
- Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)
Cruz Azul vs América - Liga MX
- ¿Cuándo?: 18 de octubre
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Olímpico Universitario
- Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)
América vs Puebla - Liga MX
- ¿Cuándo?: 21 de octubre
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Ciudad de los Deportes
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)
BENJAMÍN GUERRA
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.