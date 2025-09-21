Sports Illustrated Fútbol

Los próximos 5 partidos de Monterrey tras el empate 2-2 frente al América

Rayados dejó escapar el triunfo sobre el final y ya son sublíderes del torneo con 22 puntos
Benjamín Guerra|
Los siguientes partidos de Monterrey
Los siguientes partidos de Monterrey | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

El Club de Fútbol Monterrey se enfrentó al Club América en el 'Gigante de Acero' correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El conjunto de la Sultana del Norte se puso al frente 2-0 en el primer lapso con goles de Fidel Ambriz y Sergio Canales, pero el cuadro azulcrema consiguió empatar sobre el final para el 2-2 con goles de Rodrigo Aguirre y Ramón Juárez, en la parte complementaria.

Los regios son sublíderes del torneo con 22 unidades solo debajo de la Máquina Celeste que suma 23 puntos. Pero mantienen su racha sin perder de ocho juegos desde la Fecha 1.

De esa manera, te dejamos con el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Dòmenec Torrent.

Toluca vs Monterrey - Liga MX

John Medina, Ernesto Vega
Toluca vs Monterrey | Manuel Velasquez/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 24 de septiembre
  • Lugar: Toluca, Estado de México
  • Estadio: Nemesio Diez
  • Hora: 22:05 horas (Estados Unidos), 20:05 horas (Ciudad de México), 04:05 horas (España)

Monterrey vs Santos Laguna - Liga MX

Lucas Ocampos, Emmanuel Echeverria
Monterrey vs Santos Laguna | Jam Media/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 27 de septiembre
  • Lugar: Monterrey, Nuevo León
  • Estadio: BBVA
  • Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Tijuana vs Monterrey - Liga MX

FBL-MEX-MONTERREY-TIJUANA
Tijuana vs Monterrey | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 5 de octubre
  • Lugar: Tijuana, Baja California
  • Estadio: Caliente
  • Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

Monterrey vs Pumas UNAM - Liga MX

Germán Berterame, Pablo Bennevendo
Monterrey vs Pumas UNAM | Azael Rodriguez/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 18 de octubre
  • Lugar: Monterrey, Nuevo León
  • Estadio: BBVA
  • Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Monterrey vs FC Juárez - Liga MX

Lucas Ocampos, Jesús Venegas
Monterrey vs FC Juárez | Azael Rodriguez/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 21 de octubre
  • Lugar: Monterrey, Nuevo León
  • Estadio: BBVA
  • Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)
