Los próximos 5 partidos de Monterrey tras el empate 2-2 frente al América
El Club de Fútbol Monterrey se enfrentó al Club América en el 'Gigante de Acero' correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
El conjunto de la Sultana del Norte se puso al frente 2-0 en el primer lapso con goles de Fidel Ambriz y Sergio Canales, pero el cuadro azulcrema consiguió empatar sobre el final para el 2-2 con goles de Rodrigo Aguirre y Ramón Juárez, en la parte complementaria.
Los regios son sublíderes del torneo con 22 unidades solo debajo de la Máquina Celeste que suma 23 puntos. Pero mantienen su racha sin perder de ocho juegos desde la Fecha 1.
De esa manera, te dejamos con el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Dòmenec Torrent.
Toluca vs Monterrey - Liga MX
- ¿Cuándo?: 24 de septiembre
- Lugar: Toluca, Estado de México
- Estadio: Nemesio Diez
- Hora: 22:05 horas (Estados Unidos), 20:05 horas (Ciudad de México), 04:05 horas (España)
Monterrey vs Santos Laguna - Liga MX
- ¿Cuándo?: 27 de septiembre
- Lugar: Monterrey, Nuevo León
- Estadio: BBVA
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)
Tijuana vs Monterrey - Liga MX
- ¿Cuándo?: 5 de octubre
- Lugar: Tijuana, Baja California
- Estadio: Caliente
- Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)
Monterrey vs Pumas UNAM - Liga MX
- ¿Cuándo?: 18 de octubre
- Lugar: Monterrey, Nuevo León
- Estadio: BBVA
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)
Monterrey vs FC Juárez - Liga MX
- ¿Cuándo?: 21 de octubre
- Lugar: Monterrey, Nuevo León
- Estadio: BBVA
- Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.