El Club de Fútbol Monterrey se enfrentó al Club América en el 'Gigante de Acero' correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El conjunto de la Sultana del Norte se puso al frente 2-0 en el primer lapso con goles de Fidel Ambriz y Sergio Canales, pero el cuadro azulcrema consiguió empatar sobre el final para el 2-2 con goles de Rodrigo Aguirre y Ramón Juárez, en la parte complementaria.

Los regios son sublíderes del torneo con 22 unidades solo debajo de la Máquina Celeste que suma 23 puntos. Pero mantienen su racha sin perder de ocho juegos desde la Fecha 1.

De esa manera, te dejamos con el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Dòmenec Torrent.

90' ⏱️ | Monterrey 2-2 América |



Termina el encuentro en la Casa Rayada.⚽@CervezaTecate pic.twitter.com/RGATXsXCQ8 — Rayados (@Rayados) September 21, 2025

Toluca vs Monterrey - Liga MX

Toluca vs Monterrey | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuándo?: 24 de septiembre

Lugar: Toluca, Estado de México

Estadio: Nemesio Diez

Hora: 22:05 horas (Estados Unidos), 20:05 horas (Ciudad de México), 04:05 horas (España)

Monterrey vs Santos Laguna - Liga MX

Monterrey vs Santos Laguna | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 27 de septiembre

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Tijuana vs Monterrey - Liga MX

Tijuana vs Monterrey | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

¿Cuándo?: 5 de octubre

Lugar: Tijuana, Baja California

Estadio: Caliente

Hora: 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (Ciudad de México), 05:05 horas (España)

Monterrey vs Pumas UNAM - Liga MX

Monterrey vs Pumas UNAM | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de octubre

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (Ciudad de México), 03:00 horas (España)

Monterrey vs FC Juárez - Liga MX

Monterrey vs FC Juárez | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cuándo?: 21 de octubre

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA