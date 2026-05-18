Los puestos que quiere reforzar Mourinho en el Real Madrid

La reconstrucción del Real Madrid está en marcha: se confirmó que José Mourinho será el reemplazante de Álvaro Arbeloa y ahora vendrá la etapa compleja del mercado de fichajes, donde el Merengue tendrá que invertir fuerte para darle todos los gustos a su nuevo míster.

Según The Touchline, Mourinho pidió uno o dos defensores centrales, un lateral derecho, uno o dos mediocampistas y un extremo. Por supuesto, esta lista se verá modificada una vez que se concreten las salidas necesarias de la plantilla actual, las cuales se esperan que sean numerosas y, algunas de ellas, pesadas en cuanto a los apellidos en cuestión.

💣🚨 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: José Mourinho has asked Real Madrid to sign:



• 1 or 2 centre-backs

• 1 right-back

• 1 or 2 midfielders

• 1 winger



Several departures and new signings are expected at Real Madrid this summer. pic.twitter.com/12AMlpWgpy — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 18, 2026

En el fondo podrían irse jugadores como David Alaba, mientras que, por ejemplo, Eder Militao se recupera de una lesión. En la mitad de la cancha es una incógnita el futuro de Federico Valverde tras el escándalo con Aurelien Tchouaméni, mientras que Eduardo Camavinga es otro de los señalados para marcharse. Franco Mastantuono también podría estar en la rampa de salida, aunque este en calidad de cedido.

El Real Madrid viene de una segunda temporada sin conseguir títulos y ha estado sumergido profundamente en las sombras del FC Barcelona, que se quedó con el grueso de los títulos locales. Además, los escándalos de esta temporada hicieron la herida más profunda y dolorsa, acelerando la urgencia de reconstruirse.

Real Madrid Training Session | Victor Carretero/GettyImages

El guiño de Florentino Pérez a Mourinho

En diálogo con La Sexta, el presidente del Merengue dijo: "Me gustan todos los entrenadores. Mourinho nos elevó el ritmo competitivo, me cae muy bien. A partir de ahí, ganamos seis Champions League".

Además, ya en modo campaña, apuntó fuertemente contra el FC Barcelona por el caso Negreira: "Vamos a presentar a la UEFA una documentación muy importante durante los últimos 20 años que han pagado. El mundo está esperando que se resuelva el mayor caso de corrupción en la historia del fútbol".

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