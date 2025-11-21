Los puntos y las fechas clave de la temporada 2026 de la MLS

La temporada 2026 de la MLS llegará con una agenda intensa y marcada por acontecimientos históricos para la liga. El calendario incluirá 510 partidos de temporada regular, disponibles para más de 100 países a través de Apple TV, consolidando un único punto de acceso para la afición internacional. FOX, TSN y RDS también transmitirán encuentros seleccionados para complementar la cobertura.

La acción comienza el 21 y 22 de febrero con el fin de semana de MLS is Back, que ofrece 15 duelos inaugurales. El duelo estelar será el LAFC vs. Inter Miami CF en el icónico Memorial Coliseum, seguido por el LA Galaxy vs. New York City FC en la primera edición del Sunday Night Soccer del año.

Inter Miami CF v Los Angeles Football Club - CONCACAF Champions Cup 2025 | Megan Briggs/GettyImages

Uno de los momentos más esperados llegará el 4 de abril, cuando Inter Miami inaugure su nuevo estadio, Miami Freedom Park, con capacidad para 25.000 aficionados. Será el primero de tres recintos modernos que la liga abrirá de forma consecutiva: Etihad Park en Nueva York en 2027 y el nuevo estadio del Chicago Fire en 2028.

La MLS hará una pausa por la Copa Mundial de la FIFA 2026, deteniéndose desde el 25 de mayo para permitir que jugadores, sedes y aficionados vivan de lleno el torneo que se celebrará en Norteamérica. La actividad regresará el 16 y 17 de julio, justo antes de las finales del Mundial, con partidos decisivos que encenderán nuevamente la competencia.

2026 FIFA World Cup Play-Off Tournament draw | Anadolu/GettyImages

El verano futbolístico continuará con el MLS All-Star Game del 29 de julio en Charlotte. Después, la temporada avanzará hasta el Decision Day, programado para el 7 de noviembre, donde se definirán los boletos a los Audi MLS Cup Playoffs 2026.

Con nuevos estadios, una pausa mundialista inédita y una distribución global sin precedentes, la temporada 2026 se perfila como una de las más relevantes en la historia de la MLS.

Aquí te dejamos un resumen con los puntos y las fechas clave de la temporada 2026 de la MLS:

Fin de semana de apertura – MLS is Back

• LAFC vs. Inter Miami CF – Sábado, 21 de febrero (9:30 p.m. ET), LA Memorial Coliseum

• LA Galaxy vs. New York City FC – Domingo, 22 de febrero (7:00 p.m. ET), Sunday Night Soccer presentado por Continental Tire

Inauguración de nuevos estadios

• Inter Miami CF – Miami Freedom Park, 4 de abril de 2026

• New York City FC – Etihad Park, 2027

• Chicago Fire FC – Nuevo estadio en el centro de la ciudad, previsto para 2028

Pausa por la Copa Mundial 2026

La MLS detendrá su temporada del 25 de mayo al 16 de julio.

MLS All-Star Game 2026

Miércoles, 29 de julio, en Charlotte, Carolina del Norte

Decision Day 2026

Sábado, 7 de noviembre