Vinicius Junior vuelve a estar bajo los reflectores, y no precisamente por su rendimiento dentro del campo, sino porque, una vez más, habría sido víctima de un presunto acto de racismo. El delantero brasileño denunció que Gianluca Prestianni, futbolista del Benfica, le llamó “mono” instantes después de que marcara el 1-0 a favor del Real Madrid en el juego de ida de los playoffs de la UEFA Champions League.

Ante la acusación, el árbitro activó el protocolo contra el racismo y el encuentro se detuvo durante cerca de diez minutos. Sin embargo, tras la pausa, el partido se reanudó sin mayores consecuencias disciplinarias en ese momento.

El árbitro activó el protocolo antirracismo por insultos a Vini Jr. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 17, 2026

Posteriormente, Vini Jr. fijó su postura a través de redes sociales, donde condenó de manera contundente cualquier acto de racismo y volvió a alzar la voz frente a este tipo de conductas.

SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg | Maria Jimenez/GettyImages

El futbolista del Real Madrid inició su mensaje calificando a los racistas como “cobardes” y aludiendo directamente al gesto que realizó Prestianni, quien presuntamente lo habría insultado mientras se cubría la boca con la camiseta. Asimismo, cuestionó el proceder del árbitro François Letexier durante el incidente.

Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan taparse la boca con la camiseta para demostrar lo débiles que son (...) Pero cuentan con la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigarlos Vinicius Junior

Benfica v Real Madrid - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

El extremo brasileño añadió que no es la primera vez que se enfrenta a este tipo de situaciones dentro de un campo de fútbol y reconoció que no le “gusta aparecer en escenarios como este”. Sin embargo, dejó claro que seguirá alzando la voz cada vez que sea necesario, convencido de que no puede guardar silencio ante este tipo de conductas.

Nada de lo que ocurrió hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi equipo. Recibí una tarjeta amarilla por celebrar un gol. Todavía no entiendo por qué (...) Por otro lado, fue simplemente un protocolo mal ejecutado que no sirvió para nada (...) No me gusta aparecer en situaciones como esta, especialmente después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario Vinicius Junior

Hasta el momento, la UEFA no ha informado si abrirá una investigación formal sobre lo ocurrido en este encuentro ni cuáles podrían ser las posibles repercusiones derivadas del incidente.