Los ratings oficiales de la plantilla del FC Barcelona para el EA Sports FC 26

Una vez que los mercados de fichajes de todo el planeta lleguen a su fin, el EA Sports FC 26 será lanzado de forma oficial en todo el mundo. De cualquier forma, en estos instantes ya se conocen las medias de rating de las plantillas de los clubes más destacados, entre ellos, el FC Barcelona, que como cada año, tiene piezas relevantes y con gran valor en su plantilla.

EA FC 26 Barcelona Players Ratings

Quizás muchos esperaban que Lamine Yamal fuera el más significativo de la plantilla culé, pero a pesar de tener una medida de 89 tal como el brasileño Raphinha Dias, este último lidera el listado gracias a sus calificaciones individuales, sin olvidar que su olfato goleador ha sobresalido en este último año, tanto que pasó de tener 84 a 89 para este año. Por otro lado, la actual estrella de la selección de España le sigue de cerca, pero es posible que más adelante pueda ser el puntero, ya que tiene la juventud de su lado y una carrera bastante prometedora que apenas está despegando.



En el tercer peldaño y también con una calificación de 89 está Pedri González, un centrocampista vital para la columna vertebral de los blaugranas. El formado en La Masía y seleccionado de La Roja fue fundamental para los logros del equipo en los pasados años ganando LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España.

RAPHINHA 89 NO EA FC 26!



Segundo vazamentos, essa será a carta do Raphinha no FC 26.



+5 de overall, carta muito equilibrada e ainda ganhou PS+ Veloz

Pese a ser todo un veterano de 37 años, el polaco Robert Lewandowski sigue siendo bien valorado alcanzando un rating oficial de 88, pues aún no tiene la pólvora mojada y sigue contando con un gran olfato goleador. El Top 5 lo cierra el neerlandés Frenkie de Jong con 87, un mediocentro con gran capacidad para orquesta en el centro del campo y así distribuir y crear ocasiones de gol.



Nunca está de más repasar el Top 10 del Barça debido a que hay varios nombres importantes. En sexto sitio tenemos al defensa francés Jules Koundé con 87, seguido por el guardameta alemán Marc-André ter Stegen (86), el mediocentro Dani Olmo (85), el arquero polaco Wojciech Szczesny (84) y finalmente, el también cancerbero Joan García (83), calificación que también comparten el centrocampista Gavi Páez, el lateral izquierdo Alejandro Balde, el delantero Ferran Torres y el defensa uruguayo Ronald Araujo.