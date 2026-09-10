Los ratings oficiales de los jugadores del Chelsea en EA Sports FC 27
El Chelsea es uno de los clubes más importantes del fútbol inglés, el cual está llamado a ser uno de los favoritos para luchar por el título de la Premier League. EA Sports FC 27 ya le dio sus respectivas valoraciones a cada uno de los elementos de la plantilla azul.
Quien está colocado en lo más alto de la cima del club local en Stamford Bridge es el ecuatoriano Moisés Caicedo, calificado con 86, lo mismo que el argentino Enzo Fernández, quien acaba de dejar el club para pasar a las filas del Manchester City en este mismo mercado de fichajes. El pivote brilla con 84 en defensa, mientras el mediocentro resalta con 86 de pase.
Por debajo de los dos sudamericanos, está el mediocentro ofensivo Cole Palmer, con 85 de GRL, recibiendo 85 de pase y regate. Un peldaño abajo están Reece James y Morgan Rogers, con calificación de 84. El lateral derecho recibió un 83 en defensa y el mediocentro un 84 en regate.
El sexto mejor valorado es el delantero brasileño Joao Pedro con 83, además de tener 84 en regate. Asimismo, el defensa francés Maxence Lacroix aparece con 82, resaltando en velocidad con 86. A la vez, el extremo derecho portugués Pedro Neto tiene 81 de GRL, sin embargo, está entre los más veloces de toda la plantilla con 91, únicamente superado por Jamie Gittens y el extremo ucraniano Mykhailo Mudryk, quienes recibieron 92 en dicho rubro.
Aunado a ello, el videojuego les otorgó un 80 al extremo brasileño Estevao Willian, al delantero Danny Welbeck, al arquero español Robert Sánchez y a los defensas Trevoh Chalobah y Levi Colwill. Debajo de la medida de los 80 hay otros como los franceses Wesley Fofana y Malo Gusto, el argentino Valentín Barco, el neerlandés Jorrel Hato, Liam Delap y el senegalés Mamadou Sarr.
A continuación, les dejamos las calificaciones de la plantilla azul en el EA FC 27:
Jugador
GRL
Ritmo
Tiro
Pase
Regate
Defensa
Físico
Moisés Caicedo
86
69
68
77
81
84
82
Enzo Fernández
86
68
78
86
83
74
76
Cole Palmer
85
75
83
85
85
50
64
Reece James
84
76
71
83
78
83
82
Morgan Rogers
84
76
82
82
84
67
78
Joao Pedro
83
77
83
74
84
38
74
Maxence Lacroix
82
86
45
61
67
83
82
Pedro Neto
81
91
76
77
82
40
70
Estevao Willian
80
89
76
75
84
33
57
Danny Welbeck
80
54
82
73
77
45
77
Robert Sánchez
80
81
78
78
81
53
79
Trevoh Chalobah
80
65
53
69
69
81
78
Levi Colwill
80
68
43
71
71
81
78
Wesley Fofana
79
77
41
62
71
80
77
Nicolas Jackson
79
76
77
69
79
40
76
Malo Gusto
79
82
55
75
79
75
73
Valentín Barco
79
77
52
81
80
73
63
Jordan Henderson
78
53
71
80
74
75
71
Emanuel Emegha
78
88
76
60
69
31
78
Roméo Lavia
78
66
52
74
78
77
72
Mike Penders
78
80
77
80
78
33
75
Jorrel Hato
78
85
42
70
74
76
74
Marco Palestra
78
90
65
69
80
70
81
Tosin Adarabioyo
77
67
46
63
63
77
78
Axel Disasi
77
52
48
60
58
77
78
Filip Jörgensen
77
77
76
72
78
47
77
Liam Delap
77
76
77
60
75
30
79
Jamie Gittens
77
92
72
66
82
27
55
Mamadou Sarr
77
68
38
58
57
78
75
Benoit Badiashile
76
59
45
64
62
76
74
Geovany Quenda
76
86
64
72
79
41
68
Josh Acheampong
75
75
50
67
69
75
73
MykhailoMudryk
75
92
71
71
78
38
57
Dário Essugo
75
72
61
69
74
74
76
David Datro Fofana
72
82
70
60
74
25
73
Aarón Anselmino
72
72
45
62
63
73
70
Marc Guiu
71
71
70
55
69
36
72
Gabriel Slonina
68
70
64
63
70
45
65
Comunicólogo. Redactor y editor en SI Fútbol. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.