Los ratings oficiales de los jugadores del Chelsea en EA Sports FC 27

El Chelsea es uno de los clubes más importantes del fútbol inglés, el cual está llamado a ser uno de los favoritos para luchar por el título de la Premier League. EA Sports FC 27 ya le dio sus respectivas valoraciones a cada uno de los elementos de la plantilla azul.

El ecuatoriano Moisés Caicedo es el mejor valorado del Chelsea en el EA Sports FC 27 | John Walton - PA Images/GettyImages

Quien está colocado en lo más alto de la cima del club local en Stamford Bridge es el ecuatoriano Moisés Caicedo, calificado con 86, lo mismo que el argentino Enzo Fernández, quien acaba de dejar el club para pasar a las filas del Manchester City en este mismo mercado de fichajes. El pivote brilla con 84 en defensa, mientras el mediocentro resalta con 86 de pase.



Por debajo de los dos sudamericanos, está el mediocentro ofensivo Cole Palmer, con 85 de GRL, recibiendo 85 de pase y regate. Un peldaño abajo están Reece James y Morgan Rogers, con calificación de 84. El lateral derecho recibió un 83 en defensa y el mediocentro un 84 en regate.



El sexto mejor valorado es el delantero brasileño Joao Pedro con 83, además de tener 84 en regate. Asimismo, el defensa francés Maxence Lacroix aparece con 82, resaltando en velocidad con 86. A la vez, el extremo derecho portugués Pedro Neto tiene 81 de GRL, sin embargo, está entre los más veloces de toda la plantilla con 91, únicamente superado por Jamie Gittens y el extremo ucraniano Mykhailo Mudryk, quienes recibieron 92 en dicho rubro.

Cole Palmer recibió de rating 85 para ser el tercero mejor valorado | Visionhaus/GettyImages

Aunado a ello, el videojuego les otorgó un 80 al extremo brasileño Estevao Willian, al delantero Danny Welbeck, al arquero español Robert Sánchez y a los defensas Trevoh Chalobah y Levi Colwill. Debajo de la medida de los 80 hay otros como los franceses Wesley Fofana y Malo Gusto, el argentino Valentín Barco, el neerlandés Jorrel Hato, Liam Delap y el senegalés Mamadou Sarr.



A continuación, les dejamos las calificaciones de la plantilla azul en el EA FC 27:

Jugador GRL Ritmo Tiro Pase Regate Defensa Físico Moisés Caicedo 86 69 68 77 81 84 82 Enzo Fernández 86 68 78 86 83 74 76 Cole Palmer 85 75 83 85 85 50 64 Reece James 84 76 71 83 78 83 82 Morgan Rogers 84 76 82 82 84 67 78 Joao Pedro 83 77 83 74 84 38 74 Maxence Lacroix 82 86 45 61 67 83 82 Pedro Neto 81 91 76 77 82 40 70 Estevao Willian 80 89 76 75 84 33 57 Danny Welbeck 80 54 82 73 77 45 77 Robert Sánchez 80 81 78 78 81 53 79 Trevoh Chalobah 80 65 53 69 69 81 78 Levi Colwill 80 68 43 71 71 81 78 Wesley Fofana 79 77 41 62 71 80 77 Nicolas Jackson 79 76 77 69 79 40 76 Malo Gusto 79 82 55 75 79 75 73 Valentín Barco 79 77 52 81 80 73 63 Jordan Henderson 78 53 71 80 74 75 71 Emanuel Emegha 78 88 76 60 69 31 78 Roméo Lavia 78 66 52 74 78 77 72 Mike Penders 78 80 77 80 78 33 75 Jorrel Hato 78 85 42 70 74 76 74 Marco Palestra 78 90 65 69 80 70 81 Tosin Adarabioyo 77 67 46 63 63 77 78 Axel Disasi 77 52 48 60 58 77 78 Filip Jörgensen 77 77 76 72 78 47 77 Liam Delap 77 76 77 60 75 30 79 Jamie Gittens 77 92 72 66 82 27 55 Mamadou Sarr 77 68 38 58 57 78 75 Benoit Badiashile 76 59 45 64 62 76 74 Geovany Quenda 76 86 64 72 79 41 68 Josh Acheampong 75 75 50 67 69 75 73 MykhailoMudryk 75 92 71 71 78 38 57 Dário Essugo 75 72 61 69 74 74 76 David Datro Fofana 72 82 70 60 74 25 73 Aarón Anselmino 72 72 45 62 63 73 70 Marc Guiu 71 71 70 55 69 36 72 Gabriel Slonina 68 70 64 63 70 45 65