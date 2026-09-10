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Sports Illustrated

Los ratings oficiales de los jugadores del Chelsea en EA Sports FC 27

El videojuego de fútbol más popular dio a conocer las valoraciones de la plantilla de los Blues.
Mauricio Gasca|
Danny Welbeck y Morgan Rogers celebran un tanto
Danny Welbeck y Morgan Rogers celebran un tanto | Darren Walsh/GettyImages

El Chelsea es uno de los clubes más importantes del fútbol inglés, el cual está llamado a ser uno de los favoritos para luchar por el título de la Premier League. EA Sports FC 27 ya le dio sus respectivas valoraciones a cada uno de los elementos de la plantilla azul.

Chelsea v Real Sociedad - Pre Season Friendly - Stamford Bridge
El ecuatoriano Moisés Caicedo es el mejor valorado del Chelsea en el EA Sports FC 27 | John Walton - PA Images/GettyImages

Quien está colocado en lo más alto de la cima del club local en Stamford Bridge es el ecuatoriano Moisés Caicedo, calificado con 86, lo mismo que el argentino Enzo Fernández, quien acaba de dejar el club para pasar a las filas del Manchester City en este mismo mercado de fichajes. El pivote brilla con 84 en defensa, mientras el mediocentro resalta con 86 de pase.

Por debajo de los dos sudamericanos, está el mediocentro ofensivo Cole Palmer, con 85 de GRL, recibiendo 85 de pase y regate. Un peldaño abajo están Reece James y Morgan Rogers, con calificación de 84. El lateral derecho recibió un 83 en defensa y el mediocentro un 84 en regate.

El sexto mejor valorado es el delantero brasileño Joao Pedro con 83, además de tener 84 en regate. Asimismo, el defensa francés Maxence Lacroix aparece con 82, resaltando en velocidad con 86. A la vez, el extremo derecho portugués Pedro Neto tiene 81 de GRL, sin embargo, está entre los más veloces de toda la plantilla con 91, únicamente superado por Jamie Gittens y el extremo ucraniano Mykhailo Mudryk, quienes recibieron 92 en dicho rubro.

Cole Palmer
Cole Palmer recibió de rating 85 para ser el tercero mejor valorado | Visionhaus/GettyImages

Aunado a ello, el videojuego les otorgó un 80 al extremo brasileño Estevao Willian, al delantero Danny Welbeck, al arquero español Robert Sánchez y a los defensas Trevoh Chalobah y Levi Colwill. Debajo de la medida de los 80 hay otros como los franceses Wesley Fofana y Malo Gusto, el argentino Valentín Barco, el neerlandés Jorrel Hato, Liam Delap y el senegalés Mamadou Sarr.

A continuación, les dejamos las calificaciones de la plantilla azul en el EA FC 27:

Jugador

GRL

Ritmo

Tiro

Pase

Regate

Defensa

Físico

Moisés Caicedo

86

69

68

77

81

84

82

Enzo Fernández

86

68

78

86

83

74

76

Cole Palmer

85

75

83

85

85

50

64

Reece James

84

76

71

83

78

83

82

Morgan Rogers

84

76

82

82

84

67

78

Joao Pedro

83

77

83

74

84

38

74

Maxence Lacroix

82

86

45

61

67

83

82

Pedro Neto

81

91

76

77

82

40

70

Estevao Willian

80

89

76

75

84

33

57

Danny Welbeck

80

54

82

73

77

45

77

Robert Sánchez

80

81

78

78

81

53

79

Trevoh Chalobah

80

65

53

69

69

81

78

Levi Colwill

80

68

43

71

71

81

78

Wesley Fofana

79

77

41

62

71

80

77

Nicolas Jackson

79

76

77

69

79

40

76

Malo Gusto

79

82

55

75

79

75

73

Valentín Barco

79

77

52

81

80

73

63

Jordan Henderson

78

53

71

80

74

75

71

Emanuel Emegha

78

88

76

60

69

31

78

Roméo Lavia

78

66

52

74

78

77

72

Mike Penders

78

80

77

80

78

33

75

Jorrel Hato

78

85

42

70

74

76

74

Marco Palestra

78

90

65

69

80

70

81

Tosin Adarabioyo

77

67

46

63

63

77

78

Axel Disasi

77

52

48

60

58

77

78

Filip Jörgensen

77

77

76

72

78

47

77

Liam Delap

77

76

77

60

75

30

79

Jamie Gittens

77

92

72

66

82

27

55

Mamadou Sarr

77

68

38

58

57

78

75

Benoit Badiashile

76

59

45

64

62

76

74

Geovany Quenda

76

86

64

72

79

41

68

Josh Acheampong

75

75

50

67

69

75

73

MykhailoMudryk

75

92

71

71

78

38

57

Dário Essugo

75

72

61

69

74

74

76

David Datro Fofana

72

82

70

60

74

25

73

Aarón Anselmino

72

72

45

62

63

73

70

Marc Guiu

71

71

70

55

69

36

72

Gabriel Slonina

68

70

64

63

70

45

65

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Published | Modified
Mauricio Gasca
MAURICIO GASCA

Comunicólogo. Redactor y editor en SI Fútbol. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.

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