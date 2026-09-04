Skip to main content
Sports Illustrated

Los ratings oficiales de los jugadores del Manchester United en EA Sports FC 27

El videojuego más popular de fútbol dio a conocer las valoraciones de la plantilla de los Red Devils
Benjamín Guerra|
Las calificaciones del Manchester United en el EA Sports FC 27
Las calificaciones del Manchester United en el EA Sports FC 27 | Dan Mullan/GettyImages

El Manchester United tiene una plantilla bastante interesante: Bruno Fernandes es el mejor valorado con 89, seguido por Youri Tielemans (85) y Matheus Cunha (84).

Bruno Fernandes es claramente el jugador franquicia del United en FC 27. Su 92 en pase es espectacular y es su principal atributo. Además, tiene 85 en tiro y 85 en regate. Es el único jugador del club por encima de 85 con 89 GRL.

Youri Tielemans con 85 GRL es sorprendentemente es el segundo mejor valorado. Es un perfil de mediocampista mucho más cerebral que físico: 85 pase, 80 regate y 76 defensa. Su gran problema en el juego es el 53 de ritmo.

Matheus Cunha y Bryan Mbeumo están igualados con 84 GRL. Son probablemente los dos atacantes más interesantes para jugar. Cunha tiene 86 tiro + 84 regate y Mbeumo destaca especialmente por su 89 de ritmo y 86 de regate.

Los jugadores más rápidos son Marcus Rashford con 92 de ritmo; Bryan Mbeumo y Patrick Dorgu con 86, Benjamin Šeško con 85 y Amad con 83.

Y hay un detalle interesante: Shea Lacey tiene 82 de ritmo con apenas 65 de general, mientras que Ethan Ennis tiene 80 de ritmo con 64 de general. Son dos jóvenes que podrían ser entretenidos para un modo Carrera.

A continuación, les compartimos las calificaciones de la plantilla Red Devils en el EA FC 27.

Los jugadores mejor valorados del Manchester United en el EA Sports FC 27

Jugador

Ritmo

Tiro

Pase

Regate

Defensa

Físico

GRL

Bruno Fernandes

67

85

92

85

68

75

89

Youri Tielemans

53

79

85

80

76

70

85

Matheus Cuha

77

86

79

84

44

73

84

Bryan Mbeumo

89

83

78

86

49

75

84

Harry Maguire

35

57

69

65

83

83

82

Marcus Rashford

92

83

78

81

33

68

82

Matthijs de Ligt

60

59

66

67

82

81

82

Lisandro Martínez

66

59

76

75

82

75

82

Senne Lammens

80

83

77

83

45

82

82

Benjamin Sesko

85

82

67

78

46

77

92

Kobbie Mainoo

66

70

77

83

78

75

81

Noussair Mazraoui

74

64

76

78

78

71

80

Andrey Santos

69

70

76

79

80

78

80

Luke Shaw

66

58

78

75

79

79

90

Amad

83

75

74

83

54

53

79

Mason Mount

66

76

80

79

62

61

78

Diogo Dalot

78

63

73

74

74

78

78

Leny Yoro

69

81

60

65

79

73

78

Patrick Dorgu

86

73

72

77

72

73

78

Joshua Zirkzee

67

76

73

80

42

75

77

Manuel Ugarte

59

64

71

73

76

75

77

Karl Darlow

76

74

70

77

47

75

76

Ayden Heaven

69

31

59

67

76

74

75

Altay Bayindir

77

72

70

77

30

75

75

Radek Vítek

75

72

74

76

46

74

75

Toby Collyer

67

50

69

68

67

69

70

Harry Amass

77

42

62

70

65

69

69

Tom Heaton

68

66

65

67

37

68

67

Daniel Gore

72

52

64

70

61

65

66

Chido Obi

69

64

56

62

28

59

65

Tyler Fletcher

66

54

67

65

63

64

65

Shea Lacey

82

54

60

70

35

41

65

Diego León

77

49

58

64

59

59

64

Jacob Devaney

67

53

64

64

61

63

64

Ethan Ennis

80

57

58

65

51

71

64

Ethan Wheatley

75

62

50

62

31

65

63

Jack Fletcher

67

57

53

63

65

56

60

Ethan William

80

57

56

64

32

59

62

Add us as a preferred source on Google

Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations

Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

Home/Futbol