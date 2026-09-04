Los ratings oficiales de los jugadores del Manchester United en EA Sports FC 27

El Manchester United tiene una plantilla bastante interesante: Bruno Fernandes es el mejor valorado con 89, seguido por Youri Tielemans (85) y Matheus Cunha (84).

Bruno Fernandes es claramente el jugador franquicia del United en FC 27. Su 92 en pase es espectacular y es su principal atributo. Además, tiene 85 en tiro y 85 en regate. Es el único jugador del club por encima de 85 con 89 GRL.

Youri Tielemans con 85 GRL es sorprendentemente es el segundo mejor valorado. Es un perfil de mediocampista mucho más cerebral que físico: 85 pase, 80 regate y 76 defensa. Su gran problema en el juego es el 53 de ritmo.

Matheus Cunha y Bryan Mbeumo están igualados con 84 GRL. Son probablemente los dos atacantes más interesantes para jugar. Cunha tiene 86 tiro + 84 regate y Mbeumo destaca especialmente por su 89 de ritmo y 86 de regate.

Los jugadores más rápidos son Marcus Rashford con 92 de ritmo; Bryan Mbeumo y Patrick Dorgu con 86, Benjamin Šeško con 85 y Amad con 83.

Y hay un detalle interesante: Shea Lacey tiene 82 de ritmo con apenas 65 de general, mientras que Ethan Ennis tiene 80 de ritmo con 64 de general. Son dos jóvenes que podrían ser entretenidos para un modo Carrera.

A continuación, les compartimos las calificaciones de la plantilla Red Devils en el EA FC 27.

Los jugadores mejor valorados del Manchester United en el EA Sports FC 27

Jugador Ritmo Tiro Pase Regate Defensa Físico GRL Bruno Fernandes 67 85 92 85 68 75 89 Youri Tielemans 53 79 85 80 76 70 85 Matheus Cuha 77 86 79 84 44 73 84 Bryan Mbeumo 89 83 78 86 49 75 84 Harry Maguire 35 57 69 65 83 83 82 Marcus Rashford 92 83 78 81 33 68 82 Matthijs de Ligt 60 59 66 67 82 81 82 Lisandro Martínez 66 59 76 75 82 75 82 Senne Lammens 80 83 77 83 45 82 82 Benjamin Sesko 85 82 67 78 46 77 92 Kobbie Mainoo 66 70 77 83 78 75 81 Noussair Mazraoui 74 64 76 78 78 71 80 Andrey Santos 69 70 76 79 80 78 80 Luke Shaw 66 58 78 75 79 79 90 Amad 83 75 74 83 54 53 79 Mason Mount 66 76 80 79 62 61 78 Diogo Dalot 78 63 73 74 74 78 78 Leny Yoro 69 81 60 65 79 73 78 Patrick Dorgu 86 73 72 77 72 73 78 Joshua Zirkzee 67 76 73 80 42 75 77 Manuel Ugarte 59 64 71 73 76 75 77 Karl Darlow 76 74 70 77 47 75 76 Ayden Heaven 69 31 59 67 76 74 75 Altay Bayindir 77 72 70 77 30 75 75 Radek Vítek 75 72 74 76 46 74 75 Toby Collyer 67 50 69 68 67 69 70 Harry Amass 77 42 62 70 65 69 69 Tom Heaton 68 66 65 67 37 68 67 Daniel Gore 72 52 64 70 61 65 66 Chido Obi 69 64 56 62 28 59 65 Tyler Fletcher 66 54 67 65 63 64 65 Shea Lacey 82 54 60 70 35 41 65 Diego León 77 49 58 64 59 59 64 Jacob Devaney 67 53 64 64 61 63 64 Ethan Ennis 80 57 58 65 51 71 64 Ethan Wheatley 75 62 50 62 31 65 63 Jack Fletcher 67 57 53 63 65 56 60 Ethan William 80 57 56 64 32 59 62