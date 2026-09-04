Los ratings oficiales de los jugadores del Manchester United en EA Sports FC 27
El Manchester United tiene una plantilla bastante interesante: Bruno Fernandes es el mejor valorado con 89, seguido por Youri Tielemans (85) y Matheus Cunha (84).
Bruno Fernandes es claramente el jugador franquicia del United en FC 27. Su 92 en pase es espectacular y es su principal atributo. Además, tiene 85 en tiro y 85 en regate. Es el único jugador del club por encima de 85 con 89 GRL.
Youri Tielemans con 85 GRL es sorprendentemente es el segundo mejor valorado. Es un perfil de mediocampista mucho más cerebral que físico: 85 pase, 80 regate y 76 defensa. Su gran problema en el juego es el 53 de ritmo.
Matheus Cunha y Bryan Mbeumo están igualados con 84 GRL. Son probablemente los dos atacantes más interesantes para jugar. Cunha tiene 86 tiro + 84 regate y Mbeumo destaca especialmente por su 89 de ritmo y 86 de regate.
Los jugadores más rápidos son Marcus Rashford con 92 de ritmo; Bryan Mbeumo y Patrick Dorgu con 86, Benjamin Šeško con 85 y Amad con 83.
Y hay un detalle interesante: Shea Lacey tiene 82 de ritmo con apenas 65 de general, mientras que Ethan Ennis tiene 80 de ritmo con 64 de general. Son dos jóvenes que podrían ser entretenidos para un modo Carrera.
A continuación, les compartimos las calificaciones de la plantilla Red Devils en el EA FC 27.
Los jugadores mejor valorados del Manchester United en el EA Sports FC 27
Jugador
Ritmo
Tiro
Pase
Regate
Defensa
Físico
GRL
Bruno Fernandes
67
85
92
85
68
75
89
Youri Tielemans
53
79
85
80
76
70
85
Matheus Cuha
77
86
79
84
44
73
84
Bryan Mbeumo
89
83
78
86
49
75
84
Harry Maguire
35
57
69
65
83
83
82
Marcus Rashford
92
83
78
81
33
68
82
Matthijs de Ligt
60
59
66
67
82
81
82
Lisandro Martínez
66
59
76
75
82
75
82
Senne Lammens
80
83
77
83
45
82
82
Benjamin Sesko
85
82
67
78
46
77
92
Kobbie Mainoo
66
70
77
83
78
75
81
Noussair Mazraoui
74
64
76
78
78
71
80
Andrey Santos
69
70
76
79
80
78
80
Luke Shaw
66
58
78
75
79
79
90
Amad
83
75
74
83
54
53
79
Mason Mount
66
76
80
79
62
61
78
Diogo Dalot
78
63
73
74
74
78
78
Leny Yoro
69
81
60
65
79
73
78
Patrick Dorgu
86
73
72
77
72
73
78
Joshua Zirkzee
67
76
73
80
42
75
77
Manuel Ugarte
59
64
71
73
76
75
77
Karl Darlow
76
74
70
77
47
75
76
Ayden Heaven
69
31
59
67
76
74
75
Altay Bayindir
77
72
70
77
30
75
75
Radek Vítek
75
72
74
76
46
74
75
Toby Collyer
67
50
69
68
67
69
70
Harry Amass
77
42
62
70
65
69
69
Tom Heaton
68
66
65
67
37
68
67
Daniel Gore
72
52
64
70
61
65
66
Chido Obi
69
64
56
62
28
59
65
Tyler Fletcher
66
54
67
65
63
64
65
Shea Lacey
82
54
60
70
35
41
65
Diego León
77
49
58
64
59
59
64
Jacob Devaney
67
53
64
64
61
63
64
Ethan Ennis
80
57
58
65
51
71
64
Ethan Wheatley
75
62
50
62
31
65
63
Jack Fletcher
67
57
53
63
65
56
60
Ethan William
80
57
56
64
32
59
62
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.