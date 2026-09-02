Los ratings oficiales de los jugadores del PSG en el EA Sports FC 27
El París Saint-Germain es uno de los mejores clubes del mundo en la actualidad bajo las órdenes del entrenador español Luis Enrique, en el arranque de la presente temporada son los vigentes bicampeones de la Ligue 1 y de la UEFA Champions League.
Claro está que poseen una de las plantillas más poderosas con jugadores élite de varias nacionalidades.
El actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé, es el jugador mejor valorado del PSG con 90 de valoración, la carta ofensiva más espectacular del equipo. Sus 93 de regate lo colocan entre los mejores regateadores de todo FC 27, mientras que sus 90 de ritmo y 89 de tiro hacen que pueda ser decisivo como delantero, así lo demostró en el Mundial 2026 teniendo una actuación asombrosa.
En el caso del portugués, Vitinha, es quizá la carta más completa del mediocampo parisino también con 90 de promedio. Sus 91 de regate y 88 de pase lo convierten en un mediocampista de élite para controlar la posesión, pero sus 75 de defensa también le permiten aportar sin balón.
Mientras que, una carta extremadamente equilibrada para un extremo es la del georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Tiene 90 de regate, 85 de tiro y un notable 81 de físico. Es uno de los jugadores más completos para atacar desde la banda con 89 de calificación general.
Una de las mejores cartas del PSG en zona defensiva con 89 de media y posiblemente uno de los mejores laterales izquierdos de todo el juego es Nuno Mendes. Sus 94 de ritmo, combinados con 84 de defensa y 80 de físico, son una barbaridad.
También otra carta dominante defensivamente del equipo con 89 de valoración general. 90 de defensa y 86 de físico, además de 80 de ritmo, convierten a Willian Pacho en un central muy difícil de superar. De hecho, EA lo sitúa entre los mejores defensas de FC 27.
En conclusión, el PSG probablemente tiene una de las plantillas más equilibradas y completas de FC 27, especialmente por la calidad que reúne en cada una de sus líneas.
A continuación, les compartimos las calificaciones de la plantilla parisina en el EA FC 27.
Jugador
Ritmo
Tiro
Pase
Regate
Defensa
Físico
Promedio
Ousmane Dembelé
90
89
83
93
55
70
90
Vitinha
72
81
88
91
75
70
90
Khvicha Kvaratskhelia
86
85
84
90
59
81
89
Nuno Mendes
94
77
80
86
84
80
89
Willian Pacho
80
34
63
65
90
86
89
Achfar Hakimi
92
79
81
82
82
81
88
Joao Neves
72
75
84
87
86
82
88
Marquinhos
74
56
75
73
89
78
87
Fabián Ruíz
60
77
83
82
77
73
86
Desiré Doué
83
81
79
90
55
80
86
Bradley Barcola
92
76
80
86
50
83
85
Ferran Torres
88
84
78
82
40
74
84
Matfev Safanov
82
76
80
86
50
83
83
Warren Zaire-Emery
79
71
78
81
79
85
83
Lucas Hernández
71
52
72
71
82
75
81
Lucas Chevaller
83
75
73
83
50
78
80
Illia Zabarnyl
77
37
65
64
81
80
80
Senny Mayulu
75
75
75
79
64
62
79
Lucas Beraldo
64
45
71
68
80
75
79
Ibrahim Mbaye
90
70
64
80
28
52
76
Renato Sánchez
70
69
75
78
70
72
75
Dro Fernández
70
57
71
77
55
55
73
Quentin Ndjantou
76
64
63
73
43
56
70
Noah Nsoki
77
58
56
70
29
49
65
Alessandro Longoni
67
62
65
68
50
63
65
Yoram Zague
81
49
57
66
58
55
64
Dimitri Lucea
64
23
42
54
64
64
64
Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.