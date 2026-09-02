Los ratings oficiales de los jugadores del PSG en el EA Sports FC 27

El París Saint-Germain es uno de los mejores clubes del mundo en la actualidad bajo las órdenes del entrenador español Luis Enrique, en el arranque de la presente temporada son los vigentes bicampeones de la Ligue 1 y de la UEFA Champions League.

Claro está que poseen una de las plantillas más poderosas con jugadores élite de varias nacionalidades.

El actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé, es el jugador mejor valorado del PSG con 90 de valoración, la carta ofensiva más espectacular del equipo. Sus 93 de regate lo colocan entre los mejores regateadores de todo FC 27, mientras que sus 90 de ritmo y 89 de tiro hacen que pueda ser decisivo como delantero, así lo demostró en el Mundial 2026 teniendo una actuación asombrosa.

En el caso del portugués, Vitinha, es quizá la carta más completa del mediocampo parisino también con 90 de promedio. Sus 91 de regate y 88 de pase lo convierten en un mediocampista de élite para controlar la posesión, pero sus 75 de defensa también le permiten aportar sin balón.

Mientras que, una carta extremadamente equilibrada para un extremo es la del georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Tiene 90 de regate, 85 de tiro y un notable 81 de físico. Es uno de los jugadores más completos para atacar desde la banda con 89 de calificación general.

Una de las mejores cartas del PSG en zona defensiva con 89 de media y posiblemente uno de los mejores laterales izquierdos de todo el juego es Nuno Mendes. Sus 94 de ritmo, combinados con 84 de defensa y 80 de físico, son una barbaridad.

También otra carta dominante defensivamente del equipo con 89 de valoración general. 90 de defensa y 86 de físico, además de 80 de ritmo, convierten a Willian Pacho en un central muy difícil de superar. De hecho, EA lo sitúa entre los mejores defensas de FC 27.

En conclusión, el PSG probablemente tiene una de las plantillas más equilibradas y completas de FC 27, especialmente por la calidad que reúne en cada una de sus líneas.

A continuación, les compartimos las calificaciones de la plantilla parisina en el EA FC 27.

Jugador Ritmo Tiro Pase Regate Defensa Físico Promedio Ousmane Dembelé 90 89 83 93 55 70 90 Vitinha 72 81 88 91 75 70 90 Khvicha Kvaratskhelia 86 85 84 90 59 81 89 Nuno Mendes 94 77 80 86 84 80 89 Willian Pacho 80 34 63 65 90 86 89 Achfar Hakimi 92 79 81 82 82 81 88 Joao Neves 72 75 84 87 86 82 88 Marquinhos 74 56 75 73 89 78 87 Fabián Ruíz 60 77 83 82 77 73 86 Desiré Doué 83 81 79 90 55 80 86 Bradley Barcola 92 76 80 86 50 83 85 Ferran Torres 88 84 78 82 40 74 84 Matfev Safanov 82 76 80 86 50 83 83 Warren Zaire-Emery 79 71 78 81 79 85 83 Lucas Hernández 71 52 72 71 82 75 81 Lucas Chevaller 83 75 73 83 50 78 80 Illia Zabarnyl 77 37 65 64 81 80 80 Senny Mayulu 75 75 75 79 64 62 79 Lucas Beraldo 64 45 71 68 80 75 79 Ibrahim Mbaye 90 70 64 80 28 52 76 Renato Sánchez 70 69 75 78 70 72 75 Dro Fernández 70 57 71 77 55 55 73 Quentin Ndjantou 76 64 63 73 43 56 70 Noah Nsoki 77 58 56 70 29 49 65 Alessandro Longoni 67 62 65 68 50 63 65 Yoram Zague 81 49 57 66 58 55 64 Dimitri Lucea 64 23 42 54 64 64 64