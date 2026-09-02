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Sports Illustrated

Los ratings oficiales de los jugadores del PSG en el EA Sports FC 27

El conjunto parisino es el vigente campeón de Francia y bicampeón de Champions League
Benjamín Guerra|
Las calificaciones del PSG en el EA FC 27
Las calificaciones del PSG en el EA FC 27 | ALAIN JOCARD/GettyImages

El París Saint-Germain es uno de los mejores clubes del mundo en la actualidad bajo las órdenes del entrenador español Luis Enrique, en el arranque de la presente temporada son los vigentes bicampeones de la Ligue 1 y de la UEFA Champions League.

Claro está que poseen una de las plantillas más poderosas con jugadores élite de varias nacionalidades.

El actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé, es el jugador mejor valorado del PSG con 90 de valoración, la carta ofensiva más espectacular del equipo. Sus 93 de regate lo colocan entre los mejores regateadores de todo FC 27, mientras que sus 90 de ritmo y 89 de tiro hacen que pueda ser decisivo como delantero, así lo demostró en el Mundial 2026 teniendo una actuación asombrosa.

En el caso del portugués, Vitinha, es quizá la carta más completa del mediocampo parisino también con 90 de promedio. Sus 91 de regate y 88 de pase lo convierten en un mediocampista de élite para controlar la posesión, pero sus 75 de defensa también le permiten aportar sin balón.

Mientras que, una carta extremadamente equilibrada para un extremo es la del georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Tiene 90 de regate, 85 de tiro y un notable 81 de físico. Es uno de los jugadores más completos para atacar desde la banda con 89 de calificación general.

Una de las mejores cartas del PSG en zona defensiva con 89 de media y posiblemente uno de los mejores laterales izquierdos de todo el juego es Nuno Mendes. Sus 94 de ritmo, combinados con 84 de defensa y 80 de físico, son una barbaridad.

También otra carta dominante defensivamente del equipo con 89 de valoración general. 90 de defensa y 86 de físico, además de 80 de ritmo, convierten a Willian Pacho en un central muy difícil de superar. De hecho, EA lo sitúa entre los mejores defensas de FC 27.

En conclusión, el PSG probablemente tiene una de las plantillas más equilibradas y completas de FC 27, especialmente por la calidad que reúne en cada una de sus líneas.

A continuación, les compartimos las calificaciones de la plantilla parisina en el EA FC 27.

Jugador

Ritmo

Tiro

Pase

Regate

Defensa

Físico

Promedio

Ousmane Dembelé

90

89

83

93

55

70

90

Vitinha

72

81

88

91

75

70

90

Khvicha Kvaratskhelia

86

85

84

90

59

81

89

Nuno Mendes

94

77

80

86

84

80

89

Willian Pacho

80

34

63

65

90

86

89

Achfar Hakimi

92

79

81

82

82

81

88

Joao Neves

72

75

84

87

86

82

88

Marquinhos

74

56

75

73

89

78

87

Fabián Ruíz

60

77

83

82

77

73

86

Desiré Doué

83

81

79

90

55

80

86

Bradley Barcola

92

76

80

86

50

83

85

Ferran Torres

88

84

78

82

40

74

84

Matfev Safanov

82

76

80

86

50

83

83

Warren Zaire-Emery

79

71

78

81

79

85

83

Lucas Hernández

71

52

72

71

82

75

81

Lucas Chevaller

83

75

73

83

50

78

80

Illia Zabarnyl

77

37

65

64

81

80

80

Senny Mayulu

75

75

75

79

64

62

79

Lucas Beraldo

64

45

71

68

80

75

79

Ibrahim Mbaye

90

70

64

80

28

52

76

Renato Sánchez

70

69

75

78

70

72

75

Dro Fernández

70

57

71

77

55

55

73

Quentin Ndjantou

76

64

63

73

43

56

70

Noah Nsoki

77

58

56

70

29

49

65

Alessandro Longoni

67

62

65

68

50

63

65

Yoram Zague

81

49

57

66

58

55

64

Dimitri Lucea

64

23

42

54

64

64

64

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Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

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