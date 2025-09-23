Los ratings oficiales del Liverpool en el EA Sports FC 26

La sensación de la nueva edición del EA Sports FC 26 sigue a tope y seguimos observando las características de cada plantilla.

A continuación, te presentamos las estadísticas oficiales del Liverpool FC:

Special delivery: our #FC26 ratings ✉️



What do we think, Reds? — Liverpool FC (@LFC) September 9, 2025

Mohamed Salah (#1)

Nacionalidad: Egipto

Posición: MD (Mediocampista Derecho)

GRL: 91

RIT: 89 | TIR: 88 | PAS: 86 | REG: 90 | DEF: 45 | FIS: 76

Virgil van Dijk (#8)

Nacionalidad: Países Bajos

Posición: DFC (Defensa Central)

GRL: 90

RIT: 73 | TIR: 60 | PAS: 72 | REG: 72 | DEF: 90 | FIS: 87

Alisson (#22)

Nacionalidad: Brasil

Posición: PO (Portero)

GRL: 89

RIT: 86 | TIR: 85 | PAS: 86 | REG: 89 | DEF: 56 | FIS: 90

Florian Wirtz (#27)

Nacionalidad: Alemania

Posición: MCO (Mediocampista Central Ofensivo)

GRL: 89

RIT: 80 | TIR: 82 | PAS: 88 | REG: 90 | DEF: 54 | FIS: 67

Alexander Isak (#35)

Nacionalidad: Suecia

Posición: DC (Delantero Centro)

GRL: 88

RIT: 83 | TIR: 89 | PAS: 73 | REG: 85 | DEF: 39 | FIS: 76

Alexis Mac Allister (#68)

Nacionalidad: Argentina

Posición: MC (Mediocampista Central)

GRL: 87

RIT: 66 | TIR: 82 | PAS: 85 | REG: 85 | DEF: 78 | FIS: 76

Ibrahima Konaté (#92)

Nacionalidad: Francia

Posición: DFC (Defensa Central)

GRL: 86

RIT: 77 | TIR: 34 | PAS: 63 | REG: 69 | DEF: 86 | FIS: 85

Ryan Gravenberch (#109)

Nacionalidad: Países Bajos

Posición: MCD (Mediocampista Central Defensivo)

GRL: 85

RIT: 76 | TIR: 76 | PAS: 81 | REG: 85 | DEF: 81 | FIS: 81

Giorgi Mamardashvili (#198)

Nacionalidad: Georgia

Posición: PO (Portero)

GRL: 84

RIT: 84 | TIR: 81 | PAS: 72 | REG: 84 | DEF: 48 | FIS: 84

Cody Gakpo (#207)

Nacionalidad: Países Bajos

Posición: MI (Mediocampista Izquierdo)

GRL: 84

RIT: 83 | TIR: 82 | PAS: 80 | REG: 83 | DEF: 47 | FIS: 74

Dominik Szoboszlai (#236)

Nacionalidad: Hungría

Posición: MCO (Mediocampista Central Ofensivo)

GRL: 83

RIT: 79 | TIR: 82 | PAS: 84 | REG: 82 | DEF: 67 | FIS: 76

Jeremie Frimpong (#269)

Nacionalidad: Países Bajos

Posición: DFD (Defensa Derecho)

GRL: 83

RIT: 94 | TIR: 62 | PAS: 76 | REG: 84 | DEF: 72 | FIS: 63

Hugo Ekitike (#297)

Nacionalidad: Francia

Posición: DC (Delantero Centro)

GRL: 83

RIT: 86 | TIR: 78 | PAS: 69 | REG: 85 | DEF: 33 | FIS: 73

Milos Kerkez (#348)

Nacionalidad: Hungría

Posición: DFI (Defensa Izquierdo)

GRL: 82

RIT: 87 | TIR: 59 | PAS: 71 | REG: 78 | DEF: 77 | FIS: 80

Andrew Robertson (#367)

Nacionalidad: Escocia

Posición: DFI (Defensa Izquierdo)

GRL: 82

RIT: 74 | TIR: 61 | PAS: 80 | REG: 77 | DEF: 79 | FIS: 75

Federico Chiesa (#517)

Nacionalidad: Italia

Posición: MD (Mediocampista Derecho)

GRL: 81

RIT: 87 | TIR: 80 | PAS: 75 | REG: 83 | DEF: 44 | FIS: 68

Curtis Jones (#598)

Nacionalidad: Inglaterra

Posición: MCO (Mediocampista Central Ofensivo)

GRL: 80

RIT: 74 | TIR: 74 | PAS: 76 | REG: 82 | DEF: 72 | FIS: 76

Wataru Endo (#860)

Nacionalidad: Japón

Posición: MCD (Mediocampista Central Defensivo)

GRL: 79

RIT: 58 | TIR: 68 | PAS: 77 | REG: 77 | DEF: 79 | FIS: 73

Joe Gomez (#948)

Nacionalidad: Inglaterra

Posición: DFC (Defensa Central)

GRL: 79

RIT: 74 | TIR: 29 | PAS: 70 | REG: 71 | DEF: 79 | FIS: 73

Conor Bradley (#1048)

Nacionalidad: Irlanda del Norte (bandera muestra Inglaterra en la imagen)

Posición: DFD (Defensa Derecho)

GRL: 78

RIT: 80 | TIR: 61 | PAS: 70 | REG: 75 | DEF: 75 | FIS: 74

Stefan Bajcetic (#3150)

Nacionalidad: España

Posición: MCD (Mediocampista Central Defensivo)

GRL: 73

RIT: 74 | TIR: 52 | PAS: 67 | REG: 73 | DEF: 71 | FIS: 71

Freddie Woodman (#4704)

Nacionalidad: Inglaterra

Posición: PO (Portero)

GRL: 71

RIT: 72 | TIR: 69 | PAS: 62 | REG: 71 | DEF: 47 | FIS: 68

Giovanni Leoni (#7020)

Nacionalidad: Italia

Posición: DFC (Defensa Central)

GRL: 69

RIT: 53 | TIR: 27 | PAS: 42 | REG: 52 | DEF: 71 | FIS: 68

Rio Ngumoha (#7547)

Nacionalidad: Inglaterra

Posición: MI (Mediocampista Izquierdo)

GRL: 68

RIT: 90 | TIR: 64 | PAS: 59 | REG: 72 | DEF: 35 | FIS: 53

Calvin Ramsay (#10551)

Nacionalidad: Escocia

Posición: DFD (Defensa Derecho)

GRL: 65

RIT: 76 | TIR: 46 | PAS: 61 | REG: 64 | DEF: 58 | FIS: 64

Armin Pecsi (#11493)

Nacionalidad: Hungría

Posición: PO (Portero)

GRL: 64

RIT: 64 | TIR: 62 | PAS: 63 | REG: 67 | DEF: 51 | FIS: 63

Trey Nyoni (#11774)

Nacionalidad: Inglaterra

Posición: MC (Mediocampista Central)

GRL: 64

RIT: 67 | TIR: 54 | PAS: 61 | REG: 69 | DEF: 52 | FIS: 52

Rhys Williams (#14535)

Nacionalidad: Inglaterra

Posición: DFC (Defensa Central)

GRL: 61

RIT: 64 | TIR: 35 | PAS: 48 | REG: 52 | DEF: 60 | FIS: 65