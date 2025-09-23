Los ratings oficiales del Liverpool en el EA Sports FC 26
La sensación de la nueva edición del EA Sports FC 26 sigue a tope y seguimos observando las características de cada plantilla.
A continuación, te presentamos las estadísticas oficiales del Liverpool FC:
Mohamed Salah (#1)
Nacionalidad: Egipto
Posición: MD (Mediocampista Derecho)
GRL: 91
RIT: 89 | TIR: 88 | PAS: 86 | REG: 90 | DEF: 45 | FIS: 76
Virgil van Dijk (#8)
Nacionalidad: Países Bajos
Posición: DFC (Defensa Central)
GRL: 90
RIT: 73 | TIR: 60 | PAS: 72 | REG: 72 | DEF: 90 | FIS: 87
Alisson (#22)
Nacionalidad: Brasil
Posición: PO (Portero)
GRL: 89
RIT: 86 | TIR: 85 | PAS: 86 | REG: 89 | DEF: 56 | FIS: 90
Florian Wirtz (#27)
Nacionalidad: Alemania
Posición: MCO (Mediocampista Central Ofensivo)
GRL: 89
RIT: 80 | TIR: 82 | PAS: 88 | REG: 90 | DEF: 54 | FIS: 67
Alexander Isak (#35)
Nacionalidad: Suecia
Posición: DC (Delantero Centro)
GRL: 88
RIT: 83 | TIR: 89 | PAS: 73 | REG: 85 | DEF: 39 | FIS: 76
Alexis Mac Allister (#68)
Nacionalidad: Argentina
Posición: MC (Mediocampista Central)
GRL: 87
RIT: 66 | TIR: 82 | PAS: 85 | REG: 85 | DEF: 78 | FIS: 76
Ibrahima Konaté (#92)
Nacionalidad: Francia
Posición: DFC (Defensa Central)
GRL: 86
RIT: 77 | TIR: 34 | PAS: 63 | REG: 69 | DEF: 86 | FIS: 85
Ryan Gravenberch (#109)
Nacionalidad: Países Bajos
Posición: MCD (Mediocampista Central Defensivo)
GRL: 85
RIT: 76 | TIR: 76 | PAS: 81 | REG: 85 | DEF: 81 | FIS: 81
Giorgi Mamardashvili (#198)
Nacionalidad: Georgia
Posición: PO (Portero)
GRL: 84
RIT: 84 | TIR: 81 | PAS: 72 | REG: 84 | DEF: 48 | FIS: 84
Cody Gakpo (#207)
Nacionalidad: Países Bajos
Posición: MI (Mediocampista Izquierdo)
GRL: 84
RIT: 83 | TIR: 82 | PAS: 80 | REG: 83 | DEF: 47 | FIS: 74
Dominik Szoboszlai (#236)
Nacionalidad: Hungría
Posición: MCO (Mediocampista Central Ofensivo)
GRL: 83
RIT: 79 | TIR: 82 | PAS: 84 | REG: 82 | DEF: 67 | FIS: 76
Jeremie Frimpong (#269)
Nacionalidad: Países Bajos
Posición: DFD (Defensa Derecho)
GRL: 83
RIT: 94 | TIR: 62 | PAS: 76 | REG: 84 | DEF: 72 | FIS: 63
Hugo Ekitike (#297)
Nacionalidad: Francia
Posición: DC (Delantero Centro)
GRL: 83
RIT: 86 | TIR: 78 | PAS: 69 | REG: 85 | DEF: 33 | FIS: 73
Milos Kerkez (#348)
Nacionalidad: Hungría
Posición: DFI (Defensa Izquierdo)
GRL: 82
RIT: 87 | TIR: 59 | PAS: 71 | REG: 78 | DEF: 77 | FIS: 80
Andrew Robertson (#367)
Nacionalidad: Escocia
Posición: DFI (Defensa Izquierdo)
GRL: 82
RIT: 74 | TIR: 61 | PAS: 80 | REG: 77 | DEF: 79 | FIS: 75
Federico Chiesa (#517)
Nacionalidad: Italia
Posición: MD (Mediocampista Derecho)
GRL: 81
RIT: 87 | TIR: 80 | PAS: 75 | REG: 83 | DEF: 44 | FIS: 68
Curtis Jones (#598)
Nacionalidad: Inglaterra
Posición: MCO (Mediocampista Central Ofensivo)
GRL: 80
RIT: 74 | TIR: 74 | PAS: 76 | REG: 82 | DEF: 72 | FIS: 76
Wataru Endo (#860)
Nacionalidad: Japón
Posición: MCD (Mediocampista Central Defensivo)
GRL: 79
RIT: 58 | TIR: 68 | PAS: 77 | REG: 77 | DEF: 79 | FIS: 73
Joe Gomez (#948)
Nacionalidad: Inglaterra
Posición: DFC (Defensa Central)
GRL: 79
RIT: 74 | TIR: 29 | PAS: 70 | REG: 71 | DEF: 79 | FIS: 73
Conor Bradley (#1048)
Nacionalidad: Irlanda del Norte (bandera muestra Inglaterra en la imagen)
Posición: DFD (Defensa Derecho)
GRL: 78
RIT: 80 | TIR: 61 | PAS: 70 | REG: 75 | DEF: 75 | FIS: 74
Stefan Bajcetic (#3150)
Nacionalidad: España
Posición: MCD (Mediocampista Central Defensivo)
GRL: 73
RIT: 74 | TIR: 52 | PAS: 67 | REG: 73 | DEF: 71 | FIS: 71
Freddie Woodman (#4704)
Nacionalidad: Inglaterra
Posición: PO (Portero)
GRL: 71
RIT: 72 | TIR: 69 | PAS: 62 | REG: 71 | DEF: 47 | FIS: 68
Giovanni Leoni (#7020)
Nacionalidad: Italia
Posición: DFC (Defensa Central)
GRL: 69
RIT: 53 | TIR: 27 | PAS: 42 | REG: 52 | DEF: 71 | FIS: 68
Rio Ngumoha (#7547)
Nacionalidad: Inglaterra
Posición: MI (Mediocampista Izquierdo)
GRL: 68
RIT: 90 | TIR: 64 | PAS: 59 | REG: 72 | DEF: 35 | FIS: 53
Calvin Ramsay (#10551)
Nacionalidad: Escocia
Posición: DFD (Defensa Derecho)
GRL: 65
RIT: 76 | TIR: 46 | PAS: 61 | REG: 64 | DEF: 58 | FIS: 64
Armin Pecsi (#11493)
Nacionalidad: Hungría
Posición: PO (Portero)
GRL: 64
RIT: 64 | TIR: 62 | PAS: 63 | REG: 67 | DEF: 51 | FIS: 63
Trey Nyoni (#11774)
Nacionalidad: Inglaterra
Posición: MC (Mediocampista Central)
GRL: 64
RIT: 67 | TIR: 54 | PAS: 61 | REG: 69 | DEF: 52 | FIS: 52
Rhys Williams (#14535)
Nacionalidad: Inglaterra
Posición: DFC (Defensa Central)
GRL: 61
RIT: 64 | TIR: 35 | PAS: 48 | REG: 52 | DEF: 60 | FIS: 65
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.