Los ratings oficiales del Manchester United en el EA Sports FC 26

Bruno Fernandes encabeza la lista como el mejor clasificado
Jaime Garza|
El EA Sports FC 26 continúa causando gran revuelo y expectativa entre quienes disfrutan de los videojuegos, y, al mismo tiempo, son fanáticos al fútbol. A través de este artículo, nos dimos a la tarea de analizar detenidamente las características de cada plantilla. Siendo este el turno del Manchester United de la Premier League.

Bruno Fernandes (#8)

Nacionalidad: Portugués

Posición: MCO (Mediocampista Campista Ofensivo)

GRL: 87

RIT: 67| TIR: 83 | PAS: 89 | REG: 83 | DEF: 65 | FIS: 75

Bryan Mbeumo (#19)

Nacionalidad: Francocamerunés

Posición: ED (Extremo Derecho)

GRL: 85

RIT: 88 | TIR: 84 | PAS: 79 | REG: 84 | DEF: 49 | FIS: 76

Matheus Cunha (#10)

Nacionalidad: Brasileño

Posición: MCO (Medio Campista Ofensivo)

GRL: 83

RIT: 77 | TIR: 85 | PAS: 79 | REG: 84 | DEF: 44 | FIS: 75

Matthijs de Ligt (#4)

Nacionalidad: Países Bajos

Posición: DFC (Defensa Central)

GRL: 82

RIT: 62 | TIR: 61 | PAS: 62 | REG: 67 | DEF: 82 | FIS: 83

Lisandro Martínez (#6)

Nacionalidad: Argentina

Posición: DFC (Defensa Central)

GRL: 81

RIT: 67| TIR: 59 | PAS: 75 | REG: 75 | DEF: 81 | FIS: 80

André Onana (#24)

Nacionalidad: Camerunés

Posición: PO (Portero)

GRL: 80

RIT: 81 | TIR: 75 | PAS: 85 | REG: 83 | DEF: 61 | FIS: 77

Noussair Mazraoui (#3)

Nacionalidad: Marroquí

Posición: DFD (Defensa Derecho)

GRL: 80

RIT: 75| TIR: 66 | PAS: 76 | REG: 80 | DEF: 77 | FIS: 72

Benjamin Šeško (#30)

Nacionalidad: Esloveno

Posición: DC (Delantero Centro)

GRL: 80

RIT: 83 | TIR: 80 | PAS: 65 | REG: 78 | DEF: 46 | FIS: 80

Casemiro (#18)

Nacionalidad: Brasil

Posición: MCD (Mediocampista defensivo)

GRL: 80

RIT: 36 | TIR: 74 | PAS: 76 | REG: 69| DEF: 80| FIS: 76

Harry Maguire (#5)

Nacionalidad: Inglaterra

Posición: DFC (Defensa Central)

GRL: 80

RIT: 35| TIR: 57| PAS: 70| REG: 65| DEF: 80| FIS: 82

Diogo Dalot (#2)

Nacionalidad: Portugués

Posición: DFD (Defensa Central por Derecha)

GRL: 79

RIT: 85| TIR: 63| PAS: 74| REG: 77| DEF: 76| FIS: 78

Luke Shaw (#23)

Nacionalidad: Inglaterra

Posición: DFC (Defensa Central)

GRL: 79

RIT: 69| TIR: 57| PAS: 78| REG: 75 | DEF: 79| FIS: 72

Manuel Ugarte (#25)

Nacionalidad: Uruguayo

Posición: MCD (Mediocampista Derecho)

GRL: 79

RIT: 62| TIR: 65| PAS: 72 | REG: 76 | DEF: 77| FIS: 75

Amad (#16)

Nacionalidad: Costa de Marfil

Posición: MCO (Mediocampista Ofensivo)

GRL: 79

RIT: 85 | TIR: 74| PAS: 75 | REG: 83 | DEF: 54| FIS: 52

Senne Lammens (#31)

Nacionalidad: Bélgica

Posición: PO (Portero)

GRL: 78

RIT: 79| TIR: 77| PAS: 71| REG: 77| DEF: 21 | FIS: 79

Leny Yoro (#15)

Nacionalidad: Francia

Posición: DFC (Defensa Central)

GRL: 78

RIT: 69| TIR: 41| PAS: 60| REG: 64| DEF: 79| FIS: 73

Kobbie Mainoo (#37)

Nacionalidad: Inglaterra

Posición: MC (Mediocampista)

GRL: 77

RIT: 68| TIR: 69| PAS: 74| REG: 81| DEF: 73 | FIS: 74

Mason Mount (#7)

Nacionalidad: Inglaterra

Posición: MCO (Mediocampista Ofensivo)

GRL: 77

RIT: 67| TIR: 76| PAS: 79| REG: 78| DEF: 62| FIS: 61

Joshua Zirkzee (#11)

Nacionalidad: Países Bajos

Posición: DC (Delantero Centro)

GRL: 77

RIT: 71| TIR: 76| PAS: 72| REG: 82| DEF: 41| FIS: 76

Tyrell Malacia (#12)

Nacionalidad: Países Bajos

Posición: DFI (Defensa Izquierdo)

GRL: 75

RIT: 77| TIR: 54| PAS: 66| REG: 75| DEF: 72| FIS: 71

Altay Bayındıri (#1)

Nacionalidad: Turquía

Posición: PO (Portero)

GRL: 75

RIT: 77| TIR: 72| PAS: 70| REG: 77| DEF: 30 | FIS: 75

Patrick Dorgu (#13)

Nacionalidad: Dinamarca

Posición: DFI (Defensa Izquierdo)

GRL: 74

RIT: 86| TIR: 59| PAS: 69| REG: 74| DEF: 69| FIS: 73

Ayden Heaven (#26)

Nacionalidad: Inglaterra

Posición: DFC (Defensa Central)

GRL: 69

RIT: 69| TIR: 28| PAS: 52| REG: 59| DEF: 69| FIS: 71

Tom Heaton (#22)

Nacionalidad: Inglaterra

Posición: PO (Portero)

GRL: 67

RIT: 68| TIR: 66| PAS: 65| REG: 67| DEF: 42| FIS: 68

Chido Obi (#32)

Nacionalidad: Dinamarca

Posición: DC (Delantero Centro)

GRL: 65

RIT: 71| TIR: 64| PAS: 56| REG: 63| DEF: 28| FIS: 60

Tyler Fredricson (#33)

Nacionalidad: Inglaterra

Posición: DFC (Defensa Central)

GRL: 65

RIT: 65| TIR: 29| PAS: 48| REG: 56| DEF: 65| FIS: 68

Diego León (#35)

Nacionalidad: Paraguay

Posición: DFI (Defensa Central)

GRL: 64

RIT: 83| TIR: 51| PAS: 56| REG: 66| DEF: 59| FIS: 62

