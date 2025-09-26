Los ratings oficiales del Manchester United en el EA Sports FC 26
El EA Sports FC 26 continúa causando gran revuelo y expectativa entre quienes disfrutan de los videojuegos, y, al mismo tiempo, son fanáticos al fútbol. A través de este artículo, nos dimos a la tarea de analizar detenidamente las características de cada plantilla. Siendo este el turno del Manchester United de la Premier League.
Bruno Fernandes (#8)
Nacionalidad: Portugués
Posición: MCO (Mediocampista Campista Ofensivo)
GRL: 87
RIT: 67| TIR: 83 | PAS: 89 | REG: 83 | DEF: 65 | FIS: 75
Bryan Mbeumo (#19)
Nacionalidad: Francocamerunés
Posición: ED (Extremo Derecho)
GRL: 85
RIT: 88 | TIR: 84 | PAS: 79 | REG: 84 | DEF: 49 | FIS: 76
Matheus Cunha (#10)
Nacionalidad: Brasileño
Posición: MCO (Medio Campista Ofensivo)
GRL: 83
RIT: 77 | TIR: 85 | PAS: 79 | REG: 84 | DEF: 44 | FIS: 75
Matthijs de Ligt (#4)
Nacionalidad: Países Bajos
Posición: DFC (Defensa Central)
GRL: 82
RIT: 62 | TIR: 61 | PAS: 62 | REG: 67 | DEF: 82 | FIS: 83
Lisandro Martínez (#6)
Nacionalidad: Argentina
Posición: DFC (Defensa Central)
GRL: 81
RIT: 67| TIR: 59 | PAS: 75 | REG: 75 | DEF: 81 | FIS: 80
André Onana (#24)
Nacionalidad: Camerunés
Posición: PO (Portero)
GRL: 80
RIT: 81 | TIR: 75 | PAS: 85 | REG: 83 | DEF: 61 | FIS: 77
Noussair Mazraoui (#3)
Nacionalidad: Marroquí
Posición: DFD (Defensa Derecho)
GRL: 80
RIT: 75| TIR: 66 | PAS: 76 | REG: 80 | DEF: 77 | FIS: 72
Benjamin Šeško (#30)
Nacionalidad: Esloveno
Posición: DC (Delantero Centro)
GRL: 80
RIT: 83 | TIR: 80 | PAS: 65 | REG: 78 | DEF: 46 | FIS: 80
Casemiro (#18)
Nacionalidad: Brasil
Posición: MCD (Mediocampista defensivo)
GRL: 80
RIT: 36 | TIR: 74 | PAS: 76 | REG: 69| DEF: 80| FIS: 76
Harry Maguire (#5)
Nacionalidad: Inglaterra
Posición: DFC (Defensa Central)
GRL: 80
RIT: 35| TIR: 57| PAS: 70| REG: 65| DEF: 80| FIS: 82
Diogo Dalot (#2)
Nacionalidad: Portugués
Posición: DFD (Defensa Central por Derecha)
GRL: 79
RIT: 85| TIR: 63| PAS: 74| REG: 77| DEF: 76| FIS: 78
Luke Shaw (#23)
Nacionalidad: Inglaterra
Posición: DFC (Defensa Central)
GRL: 79
RIT: 69| TIR: 57| PAS: 78| REG: 75 | DEF: 79| FIS: 72
Manuel Ugarte (#25)
Nacionalidad: Uruguayo
Posición: MCD (Mediocampista Derecho)
GRL: 79
RIT: 62| TIR: 65| PAS: 72 | REG: 76 | DEF: 77| FIS: 75
Amad (#16)
Nacionalidad: Costa de Marfil
Posición: MCO (Mediocampista Ofensivo)
GRL: 79
RIT: 85 | TIR: 74| PAS: 75 | REG: 83 | DEF: 54| FIS: 52
Senne Lammens (#31)
Nacionalidad: Bélgica
Posición: PO (Portero)
GRL: 78
RIT: 79| TIR: 77| PAS: 71| REG: 77| DEF: 21 | FIS: 79
Leny Yoro (#15)
Nacionalidad: Francia
Posición: DFC (Defensa Central)
GRL: 78
RIT: 69| TIR: 41| PAS: 60| REG: 64| DEF: 79| FIS: 73
Kobbie Mainoo (#37)
Nacionalidad: Inglaterra
Posición: MC (Mediocampista)
GRL: 77
RIT: 68| TIR: 69| PAS: 74| REG: 81| DEF: 73 | FIS: 74
Mason Mount (#7)
Nacionalidad: Inglaterra
Posición: MCO (Mediocampista Ofensivo)
GRL: 77
RIT: 67| TIR: 76| PAS: 79| REG: 78| DEF: 62| FIS: 61
Joshua Zirkzee (#11)
Nacionalidad: Países Bajos
Posición: DC (Delantero Centro)
GRL: 77
RIT: 71| TIR: 76| PAS: 72| REG: 82| DEF: 41| FIS: 76
Tyrell Malacia (#12)
Nacionalidad: Países Bajos
Posición: DFI (Defensa Izquierdo)
GRL: 75
RIT: 77| TIR: 54| PAS: 66| REG: 75| DEF: 72| FIS: 71
Altay Bayındıri (#1)
Nacionalidad: Turquía
Posición: PO (Portero)
GRL: 75
RIT: 77| TIR: 72| PAS: 70| REG: 77| DEF: 30 | FIS: 75
Patrick Dorgu (#13)
Nacionalidad: Dinamarca
Posición: DFI (Defensa Izquierdo)
GRL: 74
RIT: 86| TIR: 59| PAS: 69| REG: 74| DEF: 69| FIS: 73
Ayden Heaven (#26)
Nacionalidad: Inglaterra
Posición: DFC (Defensa Central)
GRL: 69
RIT: 69| TIR: 28| PAS: 52| REG: 59| DEF: 69| FIS: 71
Tom Heaton (#22)
Nacionalidad: Inglaterra
Posición: PO (Portero)
GRL: 67
RIT: 68| TIR: 66| PAS: 65| REG: 67| DEF: 42| FIS: 68
Chido Obi (#32)
Nacionalidad: Dinamarca
Posición: DC (Delantero Centro)
GRL: 65
RIT: 71| TIR: 64| PAS: 56| REG: 63| DEF: 28| FIS: 60
Tyler Fredricson (#33)
Nacionalidad: Inglaterra
Posición: DFC (Defensa Central)
GRL: 65
RIT: 65| TIR: 29| PAS: 48| REG: 56| DEF: 65| FIS: 68
Diego León (#35)
Nacionalidad: Paraguay
Posición: DFI (Defensa Central)
GRL: 64
RIT: 83| TIR: 51| PAS: 56| REG: 66| DEF: 59| FIS: 62
Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.