El sorteo de la UEFA Nations League situó a España en el grupo A2, siendo cabeza de serie de una de las cuatro zonas de la primera división de este torneo que arrancará el 24 de septiembre de este año y terminará el 15 de junio de 2027.

El equipo de Luis de la Fuente llegó a la final en la última edición, perdiendo frente a Portugal por penales tras un vibrante empate 2-2 en el tiempo regular. A este torneo llegaban como el máximo candidato al haber ganado la Eurocopa un año antes, venciendo a Inglaterra en la final celebrada en el Estadio Olímpico de Berlín, Alemania.

A continuación, los rivales de España en la fase de grupos de la UEFA Nations League rankeados.

3. Chequia

FBL-EURO-2024-MATCH12-POR-CZE | JOHN MACDOUGALL/GettyImages

En los papeles es el rival más débil del grupo, pero eso no significa que sean un mal equipo: vienen de ascender dominando el grupo B1 frente a Ucrania, Georgia y Albania, tres selecciones de nivel de Eurocopa.



En la Euro 2024 no tuvieron un buen rendimiento, saliendo últimos en el grupo F que compartieron con Portugal, Turquía y Georgia.

2. Croacia

Euro 2024: Croatia - Italy | picture alliance/GettyImages

Los croatas sacaron chapa de rival duro en los últimos años y vaya si han logrado resultados brillantes: fueron subcampeones del mundo en 2018 y medalla de bronce mundial en Qatar 2022, eliminando a Brasil en cuartos de final.



En el plano europeo todavía están en deuda, pero calidad les sobra para dar el batacazo y alzarse con un trofeo.

1. Inglaterra

Spain v England: Final - UEFA EURO 2024 | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

Los Tres Leones siempre son candidatos, aunque hace más de 60 años que no levantan un trofeo. Cuentan con una gran base de futbolistas y un técnico de élite como Thomas Tuchel, y buscarán sacarse la sangre del ojo de las últimas dos finales de Eurocopa perdidas ante Italia y España en 2021 y 2024 respectivamente.