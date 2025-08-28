Los rivales del Manchester City en la fase de la liga de la Champions League 2025/26

El equipo de Pep Guardiola supo ser campeón en la edición 2022/23 de la UEFA Champions League, pero en la temporada pasada no le fue nada bien: tuvo una etapa de liguilla muy complicada en cuanto a resultados y enfrentó al Real Madrid en el repechaje, quedándose eliminado antes de los octavos de final. Para el Manchester City, sin dudas fue una gran decepción.

Rivales del Manchester City en la fase de la liga de la Champions 2025/26

Rival 1 : Dortmund (L)

: Dortmund (L) Rival 2 : Real Madrid (V)

: Real Madrid (V) Rival 3 : Leverkusen (L)

: Leverkusen (L) Rival 4 : Villarreal (V)

: Villarreal (V) Rival 5 : Napoli (L)

: Napoli (L) Rival 6 : Bodo Glimt (V)

: Bodo Glimt (V) Rival 7 : Galatasaray (L)

: Galatasaray (L) Rival 8: Monaco (V)

¿Cómo funciona la fase de liguilla?

Desde la temporada pasada, la fase de la liga reemplaza a la tradicional fase de grupos. Los 36 equipos participantes jugarán ocho partidos contra rivales de todos los bombos, cuatro en casa y cuatro fuera. Los ocho mejores equipos de la liga se clasificarán directamente para los octavos de final, mientras que los equipos que ocupen del noveno al vigésimo cuarto puesto competirán en una eliminatoria de 'play-off' para avanzar a la fase eliminatoria. Los equipos que terminen en las posiciones 25 y posteriores quedarán eliminados de la competencia europea.

¿Cuáles son las fechas de la fase de liguilla de la UEFA Champions League 2025/26?

Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025



Jornada 2: 30 de septiembre/1 de octubre 2025



Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025



Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025



Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025



Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025



Jornada 7: 20/21 de enero de 2026



Jornada 8: 28 de enero de 2026

¿Cuándo es la final de la UEFA Champions League 2025/26?

La gran final de la Champions League 2025/26 está programada para el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Arena de Budapest, Hungría.

