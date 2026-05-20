Los siguientes dos europeos que reportarán con la selección mexicana

Exactamente dentro de 22 días, la selección mexicana hará su debut en la Copa del Mundo en contra de su similar de Sudáfrica. El equipo que comanda Javier Aguirre trabaja desde hace un par de semanas en el CAR. Los primeros convocados fue una base que incluye sólo jugadores de la Liga MX.

Con el pasar de los días al grupo se ha incorporado lo mexicanos que juegan fuera de la Liga MX y cuyos compromisos con club han llegado a su final. Dos ellos, los últimas hasta ahora en sumarse al Tri aterrizan desde Rusia, se trata de César Montes y Luis Chávez.

🚨¡ATENCIÓN!🚨



➡️ La Selección Mexicana dio a conocer que Luis Chávez y César Montes se incorporarán hoy a la concentración del Tri.



🗣️ “Ambos futbolistas se integran a los trabajos del equipo nacional rumbo a los tres encuentros de preparación y la Copa Mundial de la FIFA… pic.twitter.com/24hZ8gYOJ0 — MedioTiempo (@mediotiempo) May 19, 2026

Una vez que el fútbol en tierra Rusia ha llegado a si final, tanto el zaguero central como el mediocentro de perfil ofensivo ya están en México. Ambos han rechazado el período vacacional que recomienda FIFA con el fin de ponerse bajo las órdenes de Javier Aguirre cuanto antes sea posible.

En el caso de César, todo indica que su boleto al Mundial no sólo está firmado, sino que además será titular fijo salvo un caso de lesión. El mexicano ha sido junto con Johan Vásquez el líder de la zaga todo el ciclo que culmina este verano y no hay motivos para que esto cambie en el torneo de la FIFA.

Mexico v Belgium - International Friendly | Daniel Bartel/GettyImages

Luis está en una realidad totalmente diferente. Luego de casi un año fuera por lesión, el mediocentro recién regresó a la actividad sobre finales del mes de abril. Siendo el caso, está fuera de ritmo y de forma natural, también ha perdido terreno con respecto de otros jugadores en su posición.

Chávez tiene claro que se une al llamado no para ponerse en ritmo de cara al Mundial, sino para buscar un boleto sobre la hora. Javier Aguirre le tiene bien considerado, pero, no tiene nada seguro hoy mismo.