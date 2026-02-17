Los tres aspectos que el Real Madrid está obligado a corregir ante el Benfica

El Benfica, dirigido por José Mourinho, fue el verdugo de el Real Madrid en la última jornada de la fase de liga. Aquel 4-2 en el Estádio da Luz hizo caer a los 15 veces campeones de Europa del tercer puesto al noveno, obligándolos a jugar el playoff. El cruce se repite por “capricho del destino”, pero ahora con mucho más en juego: el pase a octavos.

1. No entrar en el juego psicológico de Mourinho

Mourinho ya empezó el partido fuera de la cancha con declaraciones fuertes y cargadas de confianza: en conferencia, recordó que tiene más experiencia y que ya demostró que puede golpear a Real Madrid. Arbeloa, exjugador suyo, debe evitar distracciones: el foco tiene que estar en preparar al equipo para responder dentro del campo, algo que no ocurrió en enero.

2. Corregir los desequilibrios tácticos y de nombres

El primer duelo expuso un Real Madrid descompensado por lesiones y por un 4-1-2-3 que lo dejó partido. La defensa se mostró frágil, el mediocampo quedó sin sostén y arriba hubo poca participación de Mastantuono. Para esta revancha, Arbeloa cuenta con soluciones: regresan Rüdiger y Alexander-Arnold, Camavinga y Valverde refuerzan el medio, y el ataque se apoya en Vinicius y Mbappé en un 4-4-2 más sólido.

3. Mantener la calma y evitar errores infantiles

Además de ser superado, el Madrid se lastimó solo en la última visita: penal innecesario, expulsiones y errores de marca que terminaron en un golpe insólito, con el arquero Trubin anotando. Esa falta de control también se repitió en otros partidos de la temporada, por lo que la disciplina será determinante. Valverde, como capitán, deberá asumir un rol más fuerte para sostener al equipo cuando el partido se incline.

El margen de error es mínimo

Con un plantel más completo y una idea más clara, el Real Madrid llega con mejores herramientas que en enero. Pero para avanzar, necesitará combinar orden, intensidad y serenidad, porque en este tipo de cruces cualquier error puede ser definitivo.

