Los tres clubes de la Premier League tienen a Balde como objetivo de mercado

A sus 22 años, Alejandro Balde vuelve a ser un objetivo top en Inglaterra y es seguido de cerca por varios equipos de la Premier League que ya inicaron acercamientos formales por su situación contractual en España.

FC Barcelona v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Formado en La Masia, el defensor del FC Barcelona tiene un perfil deportivo que logra encajar y adaptarse a las exigencias del fútbol ingles; su velocidad, el despligue físico y su proyección constante por los laterles lo posicionan como un jugador de prioridad en el mercado y también una figura codiciada por los gigantes europeos.

Los equipos que lo tienen en carpeta

1. Manchester United

Manchester United v Aston Villa - Premier League | Neville Williams/GettyImages

El conjunto de Old Trafford busca reforzar el lateral izquierdo con un perfil jóven y ofensivo; la regularidad de Balde y su márgen de crecimiento actual, sumado a su capacidad física, lo sitúan como una alternativa ideal para reforzar la posición.

2. Manchester City

Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final | James Gill - Danehouse/GettyImages

El quipo de Pep Guardiola valora especialmente los laterales con gran control de la pelota y capacidad táctica en ataque, por lo que el jugador del Barcelona encajaría en ese ideal y es opción a corto plazo para incorporarse al nivel competitivo del plantel.

3. Aston Villa

Aston Villa v West Ham United - Premier League | NurPhoto/GettyImages

En pleno crecimiento deportivo, el club de Birmingham apunta a incorporar talento fresco con trayectoria internacional, pudiendo ser Balde una posibilidad importante para consolidar su estructura deportiva de cara a las próximas temporadas.

La postura del jugador y del club

Desde el entorno de español aseguran que solo se trata de seguimientos sostenidos en el tiempo, pero sin avances concretos en negociaciones por una trasferencia. Balde, por su parte, sostiene que su prioridad es seguir en el Barça y apunta a consolidarse como titular indiscutido en el equipo dirigido por Hansi Flick.

🚨 Manchester United have made enquiries about Alejandro Balde.



The Barcelona left-back isn’t looking to leave, and the club aren’t planning to sell, any deal would require a significant offer.



[@martinezferran] pic.twitter.com/Q25gqMpRNd — SimplyUtd (@SimplyUtd) March 26, 2026

El lateral tiene contrato vigente hasta 2028, y desde el Barcelona no contemplan desprenderse del defensor en esta temporada. Sin embargo, la delicada situación económica que atraviesa el club podría abrir la puerta a analizar una oferta importante si se procede a la incorporación del jugador por parte de alguno de los interesador en su ficha.

Asimismo, la comisión directiva del blaugrana comienza a trabajar en una futura renovación contractual para blindar al jugador, con la intención de retenerlo o sacar provecho de su traspaso.

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