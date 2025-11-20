Los tres mejores porteros de la actualidad para Thibaut Courtois

El guardameta belga repasó la actualidad del Real Madrid y valoró el nivel de sus compañeros de posición.

Al inicio de la entrevista fue consultado si se considera el mejor del mundo en su posición. El portero respondió a una pregunta sobre si se considera el mejor portero del mundo y fue contundente.

"Por supuesto, soy uno de los mejores. Pero cada uno tiene su gusto. Cada uno tiene su opinión. Yo tengo que ayudar al club", y cuando le pidieron un ránking para nombrar a los tres mejores porteros, no dudó, luego de aclarar que él se autoexcluía: “Jan Oblak está jugando a un nivel muy alto esta temporada. Me gusta mucho Alisson, aunque esté lesionado. Y también me gusta mucho David Raya”, dijo Thibaut Courtois a la Cadena COPE.

⁉️ ¿Cuál es el top-3 porteros de @thibautcourtois?



🎙️ Responde el portero del @realmadrid, en @partidazocope



🤣 "Yo me quito del medio..."



🔝 "Oblak, Alisson y David Raya"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/H91ulDXun0 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 19, 2025

Courtois aclaró que no seguía un orden, sino que simplemente siguió sus gustos para elegir a esos tres compañeros de profesión. Una valoración que dio paso a hablar de un jugador que quedó fuera, Unai Simón, hoy titular en la selección de España.

Courtois reforzó sus argumentos valorando la gran temporada del Arsenal, en la que están encajando muy pocos goles e incluso tiene un récord, en parte por las intervenciones de Raya, que ya hizo una gran temporada el año pasado.

Courtois considera que en La Roja merece seguir jugando Unai Simón por el rendimiento que muestra: “Así es el fútbol y la competencia. Creo que Luis de la Fuente lo tiene claro y Raya tendrá que esperar su oportinidad”, dijo.

La entrevista también dio lugar a conocer que el portero estará disponible para el Real Madrid este fin de semana ante el Elche, ya que estará recuperado de su pequeña lesión. Además, destacó que suele estar pendiente a los partidos y a los resultados, aunque no ve tanto fútbol como antes.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE