Los tres problemas que Xabi Alonso debe solucionar rápidamente en el Real Madrid

El Real Madrid llega al parón internacional de noviembre tras dos tropiezos consecutivos, dejando a Xabi Alonso con varios problemas que debe analizar y solucionar antes de que se reanuden las competiciones nacionales.

Los 15 veces campeones de la Champions League disfrutaron de un inicio perfecto en la temporada 2025-26 bajo la dirección de su nuevo entrenador, sumando siete victorias consecutivas en todas las competiciones. Incluso una abultada derrota en el derbi madrileño no frenó la progresión del Real Madrid, que posteriormente encadenó seis victorias más seguidas.

Sin embargo, la derrota por 1-0 en Anfield y el empate sin goles contra el Rayo Vallecano en partidos consecutivos, justo antes del último parón internacional del año, han hecho saltar las alarmas en la capital española. Varias deficiencias empiezan a ser problemáticas, sobre todo si el Real Madrid quiere recuperar sus títulos de La Liga y de Europa.

Hay tres cuestiones en particular que requieren atención, y Alonso debe encontrar soluciones para ellas si quiere alcanzar sus objetivos.

3. Inconsistencia en el ala derecha

Brahim Díaz ha decepcionado en la banda derecha | Soccrates Images/GettyImages

Persisten las dudas sobre la mejor opción de Alonso para que forme parte del ataque junto a Vinicius Junior y Kylian Mbappé. El español ha dado minutos a Franco Mastantuono, Brahim Díaz, Arda Güler, Rodrygo, Fede Valverde y Eduardo Camavinga, pero la producción ofensiva por la banda derecha ha sido prácticamente nula.



Mastantuono, actualmente de baja por una lesión inguinal, solo ha marcado un gol esta temporada, mientras que Díaz ha participado en tres goles en 13 partidos. Güler, Valverde y Camavinga han tenido destellos de genialidad, pero su lugar está en el mediocampo. Rodrygo, por su parte, no ha anotado desde marzo.



Alonso debe encontrar una solución consistente para completar su delantera. Sin una opción clara por la derecha, el Real Madrid sigue sobrecargando la banda izquierda y se ha vuelto predecible en el último tercio del campo. El regreso de Trent Alexander-Arnold será de ayuda, pero solo si empiezan a abrir más el juego en ataque.

2. Apatía en la defensa

Jude Bellingham se ha visto obligado a retroceder en defensa para cubrir a varios compañeros | Soccrates Images/GettyImages

Alonso estaba decidido a dotar al Real Madrid de una sólida estructura defensiva, de la que el club careció desesperadamente la temporada pasada. El nuevo técnico reiteró la necesidad de que cada jugador en el campo participara en una presión agresiva y replegara tras perder la posesión.



Tras una prueba en el Mundial de Clubes, los blancos fueron poniendo en práctica, poco a poco pero con seguridad, la idea de Alonso. El Real Madrid solo ha encajado más de un gol esta temporada en una ocasión, y ya ha mantenido su portería a cero en ocho partidos.



Sin embargo, en los últimos encuentros, los hombres de Alonso se han mostrado descuidados con el balón y apáticos sin él. Vini Jr. y Mbappé, en particular, han perdido la iniciativa para replegarse, dejando a Jude Bellingham atascado cubriendo terreno y a Aurélien Tchouaméni defendiendo con uñas y dientes para proteger la zaga.



Además, las actuaciones estelares de Thibaut Courtois, especialmente en Anfield, han dado la impresión de que la defensa del Real Madrid es mejor de lo que realmente es. Alonso tendrá que volver a inculcar sus fundamentos básicos si quiere que el equipo se imponga a los mejores de Europa.

1. La falta de química entre Vini Jr. y Mbappé

Vinícius Júnior (derecha) y Kylian Mbappé han tenido dificultades en los últimos partidos | Diego Souto/GettyImages

El fulgurante inicio de temporada de Mbappé ocultó muchos de los problemas recurrentes del Real Madrid en ataque. No había mucha necesidad de fijarse en su conexión con Vini Jr. cuando el francés marcaba en 11 partidos consecutivos con su club y su selección.



Sin embargo, los goles han desaparecido, poniendo de manifiesto los mismos problemas que arrastraron los blancos la temporada pasada: la falta de cohesión entre Vini Jr. y Mbappé. Los dos jugadores no se entienden del todo, y ante una defensa sólida, sus carencias se hacen evidentes.



En innumerables ocasiones, Vini Jr. realiza desmarques por la banda izquierda buscando a Mbappé dentro del área, pero este último no entra al área; el internacional francés, en cambio, espera a recibir el balón en el frontal.



En otras ocasiones, cuando Mbappé parece estar en la mejor posición para disparar, Vini Jr. retiene el balón y confía en su habilidad para el regate para superar a varios defensores, lo que puede provocar que pierda la posesión antes incluso de intentar conectar con Mbappé.



Sí, ya han conectado esta temporada, pero, una vez más, en los partidos importantes donde se necesitan goles decisivos, han estado discretos. De hecho, Vini Jr. no ha participado en goles en sus últimos seis partidos con la camiseta blanca. El último gol de Mbappé, por su parte, fue contra el Valencia, que ocupa el puesto 17.



Actualmente, hay poca creatividad entre ambos jugadores ante una defensa cerrada, y un momento mágico de cualquiera de los dos no cambiará el hecho de que todavía les cuesta jugar bien juntos.

