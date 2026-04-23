Los tres técnicos que están en la mesa de Cruz Azul de cara al verano

Los malos resultados fueron demasiado para la gerencia de Cruz Azul. El cuadro celeste ha tomado la decisión de cortar el ciclo de Nicolás Larcamón como técnico. Será el mexicano Joel Huiqui quien tome las riendas del equipo al menos por lo que resta de semestre.

No se descarta que Joel pueda seguir al frente del club en el futuro inmediato. Sin embargo, no es la idea primaria de la directiva. Los caminos apuntan al fichaje de un técnico de historial ganador dentro de la Liga MX, habiendo sobre la mesa tres nombres en específico.

🚨¡ATENCIÓN AQUÍ, CELESTES!🚨



Fuentes cercanas a Cruz Azul contaron a Mediotiempo que hubo contacto con tres técnicos muy reconocidos de la Liga MX; Turco Mohamed, Robert Dante Siboldi y Matías Almeyda



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1. Matías Almeyda

Sevilla FC V Girona CF - La Liga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El favorito al día de hoy. Un hombre dentro de la agencia libre y que gusta de mucho tiempo atrás a la presidencia de Víctor Velázquez. Luego de su salida del Sevilla, no se descarta que Matías apueste por un regreso a la Liga MX en el corto plazo y es por ello que dentro de Cruz Azul ya han llamado a su puerta.

2. Antonio Mohamed

America v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

El técnico soñado por muchos años dentro del cuadro de la capital del país. Saben que Mohamed no será una vía sencilla pues tiene contrato en curso con el Toluca donde lo ha ganado todo. Sin embargo, si en algún punto el 'Turco' se plantea dejar al bicampeón de la Liga MX en el verano, será ahí cuando el cuadro celeste tome el teléfono y haga el llamado formal.

3. Robert Dante Siboldi

Queretaro v Mazatlan FC - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Siboldi ya tuvo un paso por Cruz Azul donde se quedó muy cerca de conseguir el título de Liga MX. La gerencia conoce su modelo de trabajo con los ojos cerrados y piensan que bien podría merecer una revancha. Por ahora, el interés en él es mucho más bajo de lo que en La Noria valoran a los dos primeros para el futuro inmediato.

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