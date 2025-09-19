El Club América y el Toluca definieron al campeón del torneo Clausura 2025 de la Liga MX. Los azulcremas buscaban conseguir el tetracampeonato, pero fueron los Diablos Rojos quienes consiguieron la victoria y rompieron una sequía de 15 años sin conseguir el máximo título del futbol mexicano.

A continuación te compartimos quiénes han sido los últimos 10 campeones del balompié azteca.

10. Toluca (Clausura 2025)

FBL-MEX-TOLUCA-AMERICA | CARL DE SOUZA/GettyImages

El Deportivo Toluca se impuso ante el Club América en la final del Clausura 2025. En la ida, el marcador quedó 0-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes. En la vuelta, en un duelo bastante parejo, Luan García adelantó a los escarlatas y después, Alexis Vega, de penalti, firmó el 2-0 definitivo.

9. América (Apertura 2024)

Monterrey v America - Final Torneo Apertura 2024 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

América consiguió su tricampeonato imponiéndose a Rayados de Monterrey por marcador global de 3-2. Los azulcremas dominaron buena parte de la eliminatoria, aunque los regiomontanos reaccionaron en los minutos finales y estuvieron cerca de conseguir el empate. Las Águilas consiguieron su décimo sexto título de liga y se mantienen como los máximos ganadores del futbol azteca.

8. América (Clausura 2024)

America v Cruz Azul - Final Torneo Clausura 2024 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Este domingo 26 de mayo, el Club América se coronó como campeón del torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Las Águilas se impusieron por marcador de 1-0 ante Cruz Azul y consiguieron su título número 15 de la liga. Henry Martín y Luis Ángel Malagón fueron las grandes figuras de América en este campeonato.

7. América (Apertura 2023)

FBL-MEX-AMERICA-TIGRES | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

En un partido de dientes apretados, el Club América se impuso ante Tigres por marcador de 3-0. Julián Quiñones, Richard Sánchez y Jonathan 'Cabecita' Rodríguez fueron los autores de los goles. El conjunto de la UANL se quedó con nueve jugadores tras las expulsiones de Nahuel Guzmán y Raymundo Fulgencio.

6. Tigres (Clausura 2023)

Chivas v Tigres UANL - Final Torneo Clausura 2023 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

El conjunto dirigido por Robert Dante Siboldi fue capaz de remontar y vencer a Chivas de Guadalajara en el Estadio Akron. Los felinos vencieron al Rebaño Sagrado por marcador de 3-2 con goles de Guido Pizarro, André Pierre Gignac y Sebastián Córdova.



De esta manera, el cuadro de la UANL consiguió su octavo título de la Liga MX, superando así a Pumas y empatando al León.

5. Pachuca (Apertura 2022)

Pachuca v Toluca - Final Torneo Apertura 2022 Liga MX | Refugio Ruiz/GettyImages

Los Tuzos del Pachuca se coronaron al vencer por goleada en el global a los Diablos Rojos del Toluca por 8-2. Con esta victoria, los de La Bella Airosa llegaron a 7 copas, igualando en campeonatos a equipos como Tigres y Pumas.



4. Atlas (Clausura 2022)

FBL-MEX-PACHUCA-ATLAS | CLAUDIO CRUZ/GettyImages

El torneo anterior fue para los Zorros del Atlas. Los rojinegros hicieron un buen torneo y llegaron a la final para medir fuerzas ante Pachuca. En el juego de ida los tapatíos vencieron con goles de Luis Reyes y Julián Quiñones a los dirigidos por Almada.



Ya para el de vuelta en el Hidalgo, Romario Ibarra y Nicolás Ibáñez pusieron los tantos para Pachuca, aunque Julio Furch descontó para Atlas, dejando así el global 3-2 y ganando el bicampeonato.

3. Atlas (Apertura 2021)

TOPSHOT-FBL-MEX-ATLAS-LEON | ULISES RUIZ/GettyImages

Una de las finales más dramáticas fue la que se disputó en el Apertura 202. Atlas y León se enfrentaron a en la gran final del futbol mexicano y el marcador favoreció para los tapatíos.



Luego de haber caído en el de ida por 3-2, para el de vuelta Aldo Rocha puso el tanto que mandó todo al alargue y, posteriormente, a la tanda de penales.



El portero Camilo Vargas se puso los guantes del magnetismo y atajó el penal de Luis Montes, dándole así al Atlas su segunda estrella luego de tantos años de ayuno.

2. Cruz Azul (Guard1anes 2021)

Cruz Azul v Santos Laguna - Final Torneo Guard1anes 2021 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

El Guard1anes 2021 fue testigo de cómo Cruz Azul se quitó la maldición que lo aquejó durante más de 20 años y logró el campeonato al vencer en la gran final a Santos Laguna, con marcador global de 2-1.



Los goles de la Máquina fueron obra de Luis Romo y Jonathan Rodríguez, mientras que el del descuento para los de Torreón lo consiguió Diego Valdés.

1. León (Guard1anes 2020)

Leon v Pumas UNAM - Final Torneo Guard1anes 2020 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Los Panzas Verdes del León consiguieron el título del Torneo Guard1anes 2020 al vencer en el global a los Pumas. En el compromiso de ida el marcador fue de empate 1-1, con goles de Carlos González y Emmanuel Gigliotti, respectivamente.



Todo se definiría para el de vuelta, y el 13 de diciembre el Nou Camp albergó el encuentro que finalizó 2-0 para los esmeraldas, con goles de Gigliotti y Yairo Moreno, dejando el global 3-1.