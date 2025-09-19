Los últimos 10 campeones de la Liga MX
El Club América y el Toluca definieron al campeón del torneo Clausura 2025 de la Liga MX. Los azulcremas buscaban conseguir el tetracampeonato, pero fueron los Diablos Rojos quienes consiguieron la victoria y rompieron una sequía de 15 años sin conseguir el máximo título del futbol mexicano.
A continuación te compartimos quiénes han sido los últimos 10 campeones del balompié azteca.
10. Toluca (Clausura 2025)
El Deportivo Toluca se impuso ante el Club América en la final del Clausura 2025. En la ida, el marcador quedó 0-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes. En la vuelta, en un duelo bastante parejo, Luan García adelantó a los escarlatas y después, Alexis Vega, de penalti, firmó el 2-0 definitivo.
9. América (Apertura 2024)
América consiguió su tricampeonato imponiéndose a Rayados de Monterrey por marcador global de 3-2. Los azulcremas dominaron buena parte de la eliminatoria, aunque los regiomontanos reaccionaron en los minutos finales y estuvieron cerca de conseguir el empate. Las Águilas consiguieron su décimo sexto título de liga y se mantienen como los máximos ganadores del futbol azteca.
8. América (Clausura 2024)
Este domingo 26 de mayo, el Club América se coronó como campeón del torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Las Águilas se impusieron por marcador de 1-0 ante Cruz Azul y consiguieron su título número 15 de la liga. Henry Martín y Luis Ángel Malagón fueron las grandes figuras de América en este campeonato.
7. América (Apertura 2023)
En un partido de dientes apretados, el Club América se impuso ante Tigres por marcador de 3-0. Julián Quiñones, Richard Sánchez y Jonathan 'Cabecita' Rodríguez fueron los autores de los goles. El conjunto de la UANL se quedó con nueve jugadores tras las expulsiones de Nahuel Guzmán y Raymundo Fulgencio.
6. Tigres (Clausura 2023)
El conjunto dirigido por Robert Dante Siboldi fue capaz de remontar y vencer a Chivas de Guadalajara en el Estadio Akron. Los felinos vencieron al Rebaño Sagrado por marcador de 3-2 con goles de Guido Pizarro, André Pierre Gignac y Sebastián Córdova.
De esta manera, el cuadro de la UANL consiguió su octavo título de la Liga MX, superando así a Pumas y empatando al León.
5. Pachuca (Apertura 2022)
Los Tuzos del Pachuca se coronaron al vencer por goleada en el global a los Diablos Rojos del Toluca por 8-2. Con esta victoria, los de La Bella Airosa llegaron a 7 copas, igualando en campeonatos a equipos como Tigres y Pumas.
4. Atlas (Clausura 2022)
El torneo anterior fue para los Zorros del Atlas. Los rojinegros hicieron un buen torneo y llegaron a la final para medir fuerzas ante Pachuca. En el juego de ida los tapatíos vencieron con goles de Luis Reyes y Julián Quiñones a los dirigidos por Almada.
Ya para el de vuelta en el Hidalgo, Romario Ibarra y Nicolás Ibáñez pusieron los tantos para Pachuca, aunque Julio Furch descontó para Atlas, dejando así el global 3-2 y ganando el bicampeonato.
3. Atlas (Apertura 2021)
Una de las finales más dramáticas fue la que se disputó en el Apertura 202. Atlas y León se enfrentaron a en la gran final del futbol mexicano y el marcador favoreció para los tapatíos.
Luego de haber caído en el de ida por 3-2, para el de vuelta Aldo Rocha puso el tanto que mandó todo al alargue y, posteriormente, a la tanda de penales.
El portero Camilo Vargas se puso los guantes del magnetismo y atajó el penal de Luis Montes, dándole así al Atlas su segunda estrella luego de tantos años de ayuno.
2. Cruz Azul (Guard1anes 2021)
El Guard1anes 2021 fue testigo de cómo Cruz Azul se quitó la maldición que lo aquejó durante más de 20 años y logró el campeonato al vencer en la gran final a Santos Laguna, con marcador global de 2-1.
Los goles de la Máquina fueron obra de Luis Romo y Jonathan Rodríguez, mientras que el del descuento para los de Torreón lo consiguió Diego Valdés.
1. León (Guard1anes 2020)
Los Panzas Verdes del León consiguieron el título del Torneo Guard1anes 2020 al vencer en el global a los Pumas. En el compromiso de ida el marcador fue de empate 1-1, con goles de Carlos González y Emmanuel Gigliotti, respectivamente.
Todo se definiría para el de vuelta, y el 13 de diciembre el Nou Camp albergó el encuentro que finalizó 2-0 para los esmeraldas, con goles de Gigliotti y Yairo Moreno, dejando el global 3-1.
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.