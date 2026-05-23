Los últimos 10 campeones de la UEFA Champions League femenina
La UEFA Champions League femenina está llegando a su fin en la temporada 2025/26, con el FC Barcelona y el Olympique Lyon batallando por un nuevo trofeo en la final que se disputará en el Ullevaal Stadion de Oslo, Noruega.
El Barça Femení es uno de los principales equipos de la actualidad, jugando todas las finales de UCL desde la temporada 2020/21 a la actualidad. Por su parte, el Olympique Lyon es el máximo ganador de la historia de la competencia con ocho títulos, aunque no logra levantar el trofeo desde la temporada 2021/22.
A continuación, los últimos diez campeones de la UEFA Champions League femenina.
10. Olympique Lyon
El primer título de la seguidilla de cinco del Olympique Lyon arrancó en la temporada 2015/16, con el triunfo por 4-3 en los penales frente al Wolfsburgo. El partido se disputó en el MAPEI Stadium, casa del Sassuolo italiano.
9. Olympique Lyon
El Cardiff City Stadium se vistió de fiesta para recibir la final de la UEFA Champions League femenina de la temporada 2016/17, que tuvo por segundo año consecutivo como campeonas a las futbolistas del Olympique Lyon. En esa oportunidad vencieron 7-6 por penales al PSG tras el 0-0 en los 120 minutos.
8. Olympique Lyon
La tercera corona al hilo llegó en la temporada 2017/18, con el triunfo por 4-1 en la prórroga sobre el Wolfsburgo en el estadio Lobanovsky Dynamo en Kiev, Ucrania. Los goles fueron de Amandine Henry, Eugénie Le Sommer, Ada Hegerberg y Camille Abily.
7. Olympique Lyon
En la temporada 2018/19 la final se celebró en el Groupama Arena de Budapest y tuvo como campeonas por cuarto año consecutivo a las francesas, que aplastaron al FC Barcelona por 4-1 gracias al hattrick de Ada Hegerberg y el tanto de Dzsenifer Marozsán.
6. Olympique Lyon
El último trofeo de esta racha de cinco consagraciones consecutivas llegó en la temporada 2019/20 ganándole la definición al Wolfsburgo por 3-1 gracias a los goles de Le Sommer, Kumagai y Gunnarsdóttir.
5. FC Barcelona
En la temporada 2020/21 el FC Barcelona hizo historia: logró el primer título de UEFA Champions League femenina de su historia, convirtiéndose en el primero de su país en lograrlo. Además, fue el primer club en conseguir este tipo de campeonato tanto con su equipo masculino como femenino. En la final aplastó 4-0 al Chelsea con goles de Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Caroline Hansen y el autogol de Melanie Leupolz.
4. Olympique Lyon
El OL ganó su octava y última copa en la temporada 2021/22 frente al FC Barcelona en el Allianz Stadium de Turín, venciendo por 3-1 con los goles de Amandine Henry, Ada Hegerberg y Catarina Macario.
3. FC Barcelona
La final de la temporada 2022/23 fue apasionante: el Barça le ganó al Wolfsburgo por 3-2 en el Phillips Stadium gracias a un doblete de Patri Guijarro y un tanto de Fridolina Rolfö. Las alemanas habían arrancado ganando 2-0, pero las catalanas lograron dar vuelta el resultado para celebrar en Eindhoven.
2. FC Barcelona
En 2024 el FC Barcelona logró celebrar contra su némesis en la materia de fútbol femenil como lo es el Olympique Lyon: le ganó 2-0 en San Mamés gracias a los tantos de Aitana Bonmatí y Alexia Putellas para levantar su tercer trofeo.
1. Arsenal
El Arsenal dio la gran sorpresa en la última temporada, venciendo al poderoso FC Barcelona en la final celebrada en el Estadio José Alvalade de Lisboa. En esa oportunidad, fue victoria por la mínima de los Gunners gracias al tanto de Stina Blackstenius.
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo