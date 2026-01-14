El Real Madrid cambió de entrenador en medio de la temporada y eso es noticia: la directiva despidió a Xabi Alonso y en su lugar quedó Álvaro Arbeloa, que viene de dirigir al equipo filial.



El ex defensor central no tuvo el mejor estreno como director técnico del primer equipo merengue ya que cayeron, de manera muy sorpresiva, contra el Albacete por los octavos de final de la Copa del Rey.

Los últimos 10 debuts de entrenadores en el Real Madrid

10. José Mourinho

Jose Mourinho Presented As New Real Madrid Coach | Elisa Estrada/GettyImages

También un 29 de agosto, pero un año más tarde, Mourinho tuvo su tan ansiado debut al frente del Real Madrid. En esa oportunidad fue empate sin goles frente al RCD Mallorca en Son Moix.

9. Carlo Ancelotti, capítulo 1

FBL-ESP-REALMADRID-ANCELOTTI | DOMINIQUE FAGET/GettyImages

El 18 de agosto de 2013, el italiano hizo su estreno con remontada frente al Real Betis en el Bernabéu: su equipo arrancó perdiendo con gol de Jorge Molina, pero lo dio vuelta gracias a Isco y Karim Benzema.

8. Rafa Benítez

FBL-ESP-REALMADRID-COACH | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

El 23 de agosto de 2015 quedará en la memoria para Rafa Benítez, ya que hizo su debut al frente del Madrid. El que no será recordado será el partido en sí, ya que fue un pálido 0-0 frente al Sporting de Gijón en el Molinón.

7. Zinedine Zidane, capítulo 1

Soccer - Pre-season Friendly - AFC Bournemouth v Real Madrid | Matthew Ashton/GettyImages

El 9 de septiembre de 2016 el Bernabéu se vistió de fiesta para darle la bienvenida a Zizou como entrenador, y su equipo respondió con creces ganándole 5-0 al Deportivo La Coruña con un doblete de Benzema y un hattrick de Gareth Bale.

6. Julen Lopetegui

Julen Lopetegui Press Conference At Santiago Bernabeu Stadium | Pablo Cuadra/GettyImages

El 15 de agosto de 2018 fue una fecha poco feliz para Lopetegui, ya que si bien logró debutar como entrenador del Real Madrid lo hizo con derrota. En esa oportunidad fue 4-2 frente al Atlético de Madrid por la Supercopa de Europa.

5. Santiago Solari

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-TRAINING | JAVIER SORIANO/GettyImages

Al igual que Arbeloa, debutó por la Copa del Rey: fue en la ronda intermedia de la edición del 18/19, con victoria 4-0 en condición de visitante con goles de Benzema, Álvaro Odriozola, Marco Asencio y Cristo.

4. Zinedine Zidane, capítulo 2

Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2023/24 | NurPhoto/GettyImages

El francés arrancó su segunda etapa el 16 de marzo de 2019 con un triunfo 2-0 frente al Celta de Vigo con goles de Isco y Bale, en el partido correspondiente a la jornada 28 de LaLiga 2018/19.

3. Carlo Ancelotti, capítulo 2

Real Madrid CF v Real Sociedad - La Liga EA Sports | Antonio Villalba/GettyImages

El 14 de agosto de 2021 inició el segundo ciclo del histórico Carlo Ancelotti con goleada por 4-1 frente al Alavés en Mendizorroza. Los goles fueron de Nacho Fernández, Vinicius Jr. y Karim Benzema, por duplicado.

2. Xabi Alonso

Real Madrid Unveil New Head Coach Signing Xabi Alonso | Pedro Castillo/GettyImages

El último entrenador que tuvo el Merengue debutó frente al Al-Hilal por el Mundial de Clubes 2025 con un sorprendente empate 1-1. Luego, lograría llegar a las semifinales del torneo, donde cayó 4-0 con el PSG.

1. Álvaro Arbeloa

Albacete Balompié v Real Madrid - Copa del Rey | Diego Souto/GettyImages

El que fuera DT del Real Madrid Castilla tomó las riendas tras la salida de Alonso. Había emoción pues los rumores de mala relación entre los jugadores y el entrenador, se resolvía con este cambio. Sin embargo, los merengues cayeron 3-2 ante el Albacete y con ello, no se dio el debut positivo.