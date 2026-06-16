Los últimos 10 debuts mundialistas de Argentina

Una de las candidatas a quedarse con el Mundial 2026 es Argentina, que tiene la particularidad de que no pudo ganar en sus últimos dos partidos iniciales de las últimas Copas del Mundo.

A pesar de eso, los capitaneados por Leo Messi levantaron el trofeo en Qatar 2022 y son una de los combinados más temibles del planeta. Pondrán primera en la edición de Norteamérica este martes 16 de junio contra Argelia en Kansas City.

A continuación, los últimos 10 debuts de la Albiceleste en mundiales.

10. México 1986: Argentina 3-1 Corea del Sur

Argentina Diego Maradona, 1986 World Cup | George Tiedemann/GettyImages

Argentina llegaba a este Mundial sin ser el centro de atención, con Carlos Salvador Bilardo cuestionado y un Diego Armando Maradona que, aunque genial, todavía no era el ídolo que terminó siendo.



En el estreno le ganó con autoridad por 3-1 a Corea del Sur, que pegó más de lo que jugó. Los goles fueron de Oscar Ruggeri y Jorge Valdano, este por duplicado.

9. Italia 1990: Argentina 0-1 Camerún

Omam Biyik of Cameroon | David Cannon/GettyImages

En ese momento, al igual que ahora, eran campeones del mundo vigentes y debutaron con un africano. Ahora, la Scaloneta no quiere que el desenlace sea el mismo que en Italia, donde la Albiceleste perdió por la mínima ante Camerún con el histórico gol de Francois Omam-Biyik.

8. Estados Unidos 1994: Argentina 4-0 Grecia

Argentina Diego Maradona, 1994 FIFA World Cup | Chuck Solomon/GettyImages

Los dirigidos por Alfio Basile llegaban a esta edición como una de las candidatas a la gloria y el debut respaldó este sentir: aplastaron 4-0 a Grecia con un hattrick de Gabriel Batistuta y un tanto de Diego Armando Maradona. El doping positivo del 10 desmoronó todo.

7. Francia 1998: Argentina 1-0 Japón

Argentina v Japan - FIFA World Cup 1998 | Simon M Bruty/GettyImages

Los dirigidos por Daniel Passarella, capitán campeón en 1978, llegaban a Francia con un gran equipo y tuvieron una buena fase de grupos, en donde arrancaron la actividad del grupo H con un triunfo por la mínima ante Japón con gol de Gabriel Omar Batistuta.

6. Corea-Japón 2002: Argentina 1-0 Nigeria

FUSSBALL: WM 2002 in JAPAN und KOREA, ARG - NGA 1:0 | Martin Rose/GettyImages

Otra vez victoria con gol del Bati. En esta oportunidad la víctima fue Nigeria, aunque los resultados fueron adversos y el equipo de Bielsa se volvió en fase de grupos del primer mundial asiático.

5. Alemania 2006: Argentina 2-1 Costa de Marfil

Group C Argentina v Ivory Coast - World Cup 2006 | Shaun Botterill/GettyImages

Alemania 2006 contó con el debut mundialista de Leo Messi, aunque este no se dio en el primer partido: los de José Pekerman, sin el talentoso chico de La Masía, le ganaron 2-1 a Costa de Marfil con goles de Hernán Crespo y Javier Saviola. Para los africanos descontó un tal Didier Drogba.

4. Sudáfrica 2010: Argentina 1-0 Nigeria

Argentina v Nigeria: Group B - 2010 FIFA World Cup | David Cannon/GettyImages

Con Messi en campo y Maradona en el banquillo la selección argentina del 2010 era una usina de aura, aunque las cosas no terminaron de la mejor manera para ellos. En el debut batieron por la mínima a Nigeria con gol de Gabriel Heinze, de cabeza tras un certero centro de Juan Sebastián Verón.

3. Brasil 2014: Argentina 2-1 Bosnia

2014 FIFA World Cup | Anadolu/GettyImages

Argentina llegaba al Mundial de Brasil hecha un manojo de ilusión y el primer partido sirvió para potenciar la manija de la gente que cruzó la frontera rumbo al país vecino. Sead Kolasinac, en contra, abrió la cuenta para el equipo de Sabella, mientras que Leo Messi marcó un golazo para el 2-0 parcial. Vedad Ibisevic descontó en el cierre para los balcánicos.

2. Rusia 2018: Argentina 1-1 Islandia

Argentina v Iceland: Group D - 2018 FIFA World Cup Russia | Matthias Hangst/GettyImages

El Mundial de Rusia, de la mano del polémico Jorge Sampaoli, fue un desastre en si mismo para la selección argentina. La participación arrancó de la peor manera, con un empate 1-1 ante Islandia, con Messi errando un penal.

1. Qatar 2022: Argentina 1-2 Arabia Saudita

Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022 | Clive Brunskill/GettyImages

El primer gran impacto de Qatar llegó en la apertura del grupo C. Argentina había jugado un buen primer tiempo, sufriendo varios goles anulados por el VAR semiautomático. En el segundo tiempo, en una ráfaga, Arabia Saudita dio vuelta la historia para hacer ídem y sembrar las dudas en la concentración del campeón de América.



Messi, el gol argento. Para los árabes anotaron Saleh Al-Shehri y Salem Al-Dawsari.

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