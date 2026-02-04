Los últimos 10 entrenadores que abandonaron al Real Madrid

En los últimos 15 años (en la segunda era de Florentino Pérez como presidente), el Real Madrid ha tenido una alta rotación en el banquillo (más de 15 entrenadores), priorizando resultados inmediatos (Champions League, sobre todo).

Los más exitosos: Ancelotti (15 títulos totales) y Zidane (tricampeón Champions). Etapas cortas como Lopetegui, Benítez o la reciente de Alonso reflejan la exigencia brutal del club. Recientemente Álvaro Arbeloa fue una apuesta interna para estabilizar y es el encargado del club actualmente.

A continuación, hacemos mención de los últimos 10 periodos de gestión en el banquillo de entrenadores en la Casa Blanca, la mayoría despedidos y otros más dejando el cargo por cumplir su ciclo, renunciar y/o llegar a un mutuo acuerdo de cesión.

1. Manuel Pellegrini (2009-2010)

Pellegrini fue el primer entrenador de Florentino en su segundo mandato | JAVIER SORIANO/GettyImages

Manuel Pellegrini fue el primer entrenador de Florentino Pérez en su segundo mandato como presidente del club, el chileno era el elegido para capitanear el nuevo proyecto que se avecinaba, aunque no había sido la primera opción.



Pellegrini no logró ningún título y tampoco pudo gestionar a los pesos pesados del vestuario. No pudo hacer lo necesario para hacer funcionar al Madrid y acabó marchándose antes de lo que se esperaba.

2. José Mourinho (2010-2013)

José Mourinho siendo DT del Real Madrid | ullstein bild/GettyImages

José Mourinho era el gran deseado tanto por el club como por la afición para devolver al Real Madrid a la senda de la victoria, pero se fue dejando una fractura aún más grande en el club.



El portugués tenía tantos frentes abiertos y protagonizó tantas polémicas que al final Florentino decidió echarle antes de que finalizase su contrato.

3. Carlo Ancelotti (2013-2015) - Primera etapa

Carlo Ancelotti en su primera etapa como DT merengue | Angel Martinez/GettyImages

Llegó para acabar con la sequía de Champions League. Trajo equilibrio y gestión de egos en la era de Cristiano, Bale y Benzema, entre muchas otras figuras como Marcelo, Sergio Ramos, etcétera.



Éxito en Europa y Copa, pero no ganó Liga. Salió por "excesiva cercanía" con jugadores y falta de presión (según directiva).



Nadie o prácticamente nadie entendió la destitución de Carlo Ancelotti, el hombre que había traído la tan ansiada décima Copa de Europa a las vitrinas del Santiago Bernabéu. Un año después de su hazaña fue destituido de su cargo.

4. Rafa Benítez (2015-2016)

Rafa Benítez llegó al Madrid en 2015 | Angel Martinez/GettyImages

Tras la incomprensible salida de Carlo Ancelotti, Florentino Pérez volvió a apostar por un entrenador con mano dura y fichó a Rafa Benítez.



Pero el técnico madrileño no consiguió ganarse el apoyo ni del vestuario ni de la afición y los resultados tampoco le acompañaron. A pesar de su pasión por lo colores del club no consiguió ganarse la confianza del grupo y estuvo un corto periodo.



Con un equipo a la deriva fue destituido a principio de año para dar paso a la etapa de Zidane.

5. Zinedine Zidane (2016-2018) – Primera etapa

Zinedine Zidane en su primera etapa como DT del Real Madrid | Anadolu/GettyImages

El histórico francés llegó en enero de 2016 sustituyendo a Rafa Benítez en medio de una crisis (el equipo estaba lejos en Liga y con problemas internos).



Debutó con goleada 5-0 al Deportivo y rápidamente impuso calma y gestión de vestuario con estrellas como Cristiano Ronaldo, Benzema y Bale.



Etapa legendaria por las Champions consecutivas. Renunció en mayo 2018 por agotamiento y sensación de que el ciclo había terminado, pese a tener contrato. Sin duda, una leyenda como jugador y entrenador merengue.

6. Julen Lopetegui (2018)

Julen Lopetegui en su breve paso como entrenador del Real Madrid | Ira L. Black/GettyImages

La etapa de Julen Lopetegui en el Real Madrid comenzó de forma tumultuosa y no acabó mucho mejor.



El conjunto blanco eligió al vasco como sustituto de Zidane y realizó el anuncio cuándo aún era el seleccionador de España.



Ante esta situación el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, decidió echar a Lopetegui a cuatro días del comienzo del Mundial de Rusia.



El técnico regresó a España para hacerse cargo de un equipo que no pudo reflotar tras la salida de Cristiano. La derrota en el Camp Nou 5-1 precipitó su salida del club.

7. Santiago Solari (2018-2019)

Santiago Solari DT del Real Madrid en el 2018 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

El argentino entrenaba al Castilla y fue ascendido al primer equipo tras la destitución de Lopetegui. En una semana el Madrid perdió la oportunidad de luchar por todos los títulos.



Antes del término de la campaña, Solari fue cesado de su cargo para dar paso de nuevo a Zinedine Zidane.

8. Zinedine Zidane (2019-2021) – Segunda etapa

Zinedine Zidane en su segunda etapa | DeFodi Images/GettyImages

Regresó a petición de Florentino Pérez tras la salida de Lopetegui/Solari y una temporada sin títulos. La plantilla envejecía (post-Cristiano) y hubo reconstrucción.



Etapa más complicada por falta de fichajes y lesiones. Renunció en mayo 2021 (a un año de contrato) por desacuerdos con la dirección y falta de ambición en el mercado. Se marcha como leyenda, pero con menos brillo que la primera.



Ganó una LaLiga y una Supercopa de España. Etapa más tranquila tras su triplete de Champions anterior.

9. Carlo Ancelotti (2021-2025) – Segunda etapa

Carlo Ancelotti en su segunda etapa | NurPhoto/GettyImages

Regresó en 2021 con contrato hasta 2026 (renovado varias veces). Etapa dorada con Vinicius, Benzema (Balón de Oro), Modric y jóvenes; ganó todo posible y se convirtió en el técnico más laureado del club.



Uno de los más exitosos: ganó dos Champions, dos LaLiga, una Copa del Rey, varias Supercopas.



Dejó el club en 2025 tras una temporada discreta y firmó para dirigir a la selección de Brasil. Sin duda, uno de los mejores si no es que el mejor estratega que ha dirigido al cuadro blanco.

10. Xabi Alonso (2025-2026)

Xabi Alonso como DT del Real Madrid | FADEL SENNA/GettyImages

El español tuvo una duración de siete meses y medio (junio 2025 a enero 2026) en el banquillo. Con un saldo de 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas.



Es la etapa más reciente donde tuvo un buen inicio, pero tropiezos clave (incluyendo final de Supercopa de España ante Barça) llevaron a su salida "de mutuo acuerdo". Fue relevado por Álvaro Arbeloa.



Cabe mencionar que este periodo no ha sido el más breve, pero sí corto para las expectativas que se tenían, luego de sus buenas etapas dirigiendo a la Real Sociedad y sobre todo con el Bayer Leverkusen en la Bundesliga.