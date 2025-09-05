Los últimos campeones de la UEFA Europa League

La UEFA Europa League es uno de los torneos más importantes del mundo, y en cuanto a importancia se encuentra debajo de lo que es la UEFA Champions League. Año tras año ganar este torneo se ha vuelto cada vez más complicado, ya que los equipos se interesan en llegar a las instancias finales puesto que otorga prestigio y competitividad. También hay que aclarar que clasifican a este torneo todos los equipos que terminan terceros en la fase de grupos de la Champions.

Para esta temporada, el Tottenham Hotspur y el Manchester United se jugaban el pase a la Champions y poder salvar un poco su honor en una temporada bastante mala para ambos clubes.

A continuación repasamos los últimos 10 campeones del segundo torneo continental europeo en importancia:

11. Sevilla 2014/15

La segunda conquista consecutiva del Sevilla, que se estaba empezando a adueñar de esta competición. En la finalísima derrotó al Dnipro por 3-2 en un encuentro vibrante.

10. Sevilla - 2015/16

El Sevilla lograba en 2016 su tricampeonato consecutivo de UEFA Europa League | IMAGO / Uk Sports Pics Ltd

Otra conquista, la tercera corrida, del conjunto hispalense, quien ya se adueñó de esta competición por completo y en esta oportunidad dejó sin título al Liverpool en una final que ganó por 3-1 y se disputó Basilea, Suiza.

9. Manchester United - 2016/17

Los Diablos Rojos volvían a los primeros planos con su primer título internacional en mucho tiempo y de la mano de José Mourinho, siendo, además, el primer entorchado relevante desde la salida de Sir Alex Ferguson. En la final el ManU superó al Ajax por 2-0.

8. Atlético de Madrid - 2017/18

Fernando Torres y una de las UEFA Europa League que conquistó el club colchonero | IMAGO / Action Plus

Los colchoneros volvieron a ponerse una corona internacional de la mano de Diego Pablo Simeone con un equipo formidable, liderado por un gran Antoine Griezmann, quien anotó dos goles en la final ante el Olympique Marsella, mientras que el Niño Torre lucía el brazalete de capitán.

7. Chelsea - 2018/19

En Bakú, los Blues golearon y aplastaron al Arsenal por 4-1 para sumar otro trofeo continental en sus vitrinas. Los londinenses estuvieron apoyados por una gran versión de Eden Hazard, uno de los mejores de todo el campeonato.

6. Sevilla - 2019/20

Otro título para el conjunto de Nervión, que ya es uno de los históricos, y el más ganador en esta competición. En esta oportunidad superaron al Inter por 3-2 en un choque vibrante.

5. Villarreal 2020/21

El Villarreal sorprendió al continente ganando la Europa League 2020-2021 | IMAGO / GEPA pictures

En una increíble definición por penales que llevó a todos los jugadores de campo a patear y que terminó 11-10, el Submarino Amarillo amarró su primer título internacional.

4. Eintracht Frankfurt - 2021/22

EINTRACHT FRANKFURT ARE THE 𝗪𝗜𝗡𝗡𝗘𝗥𝗦 OF THE 2021/22 EUROPA LEAGUE 🇩🇪 pic.twitter.com/UZkLhjltg5 — OneFootball (@OneFootball) May 18, 2022

Una de las grandes sorpresas de los últimos años fue el cuadro alemán, que llegó a la final luego de una campaña impresionante y derrotó en dicho encuentro cumbre a otra sorpresa como el Rangers.

3. Sevilla - 2022/23

Un juego sumamente cerrado. Un empate a un gol que llevó esto hasta los penales y así, el equipo andaluz siguió con ese romance enorme que tiene con este torneo.

2. Atalanta - 2023/24

La Atalanta ganó 3-0 al Bayer Leverkusen para conquistar la Europa League 2023/24 y hacer historia. El club italiano no sólo consiguió el primer cetro continental de su historia; logró imponerse al gran favorito, pues el equipo entonces entrenado por Xabi Alonso se encontraba en una temporada histórica.

1. Tottenham 2024/25

Los Spurs se llevaron la Europa League del 2025 | IMAGO / Ball Raw Images

Con un marcador de 1-0, los Spurs levantan un título después de 17 años y le dan una alegría a su afición ante el Manchester United; misma que ayuda a salvar una campaña que fue bastante mala para ambas escuadras.

Todos los campeones de la Europa League

Equipo (País) Título Año Sevilla (España)

7 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023 Inter de Milán (Italia) 3 1991, 1994, 1998 Juventus (Italia) 3 1977, 1990, 1993 Liverpool (Inglaterra) 3 1973, 1976, 2001 Atlético de Madrid (España) 3 2010, 2012, 2018 Tottenham Hotspur (Inglaterra) 3 1972, 1984, 2025 Borussia Mönchengladbach (Alemania) 2 1975, 1975 Real Madrid (España) 2 1985, 1986 Göteborg (Suecia) 2 1982, 1987 Parma (Italia) 2 1995, 1999 Feyenoord (Países Bajos) 2 1974, 2002 Porto (Portugal) 2 2003, 2011 Chelsea (Inglaterra) 2 2013, 2019 Eintracht Frankfurt (Alemania) 2 1980, 2022 Anderlecht (Bélgica) 1 1983 Ajax (Países Bajos) 1 1992 Manchester United (Inglaterra) 1 2017 PSV (Países Bajos) 1 1978 Ipswich Town (Inglaterra) 1 1981 Bayer Leverkusen (Alemania) 1 1988 Napoli (Italia) 1 1989 Bayern Múnich (Alemania) 1 1996 Schalke 04 (Alemania) 1 1997 Galatasaray (Turquía) 1 2000 Valencia (2004) 1 2004 CSKA Moscú (Rusia) 1 2005 Zenit de San Petesburgo (Rusia) 1 2008 Shakhtar Donetsk (Urcania) 1 2009 Villarreal (España) 1 2021 Atalanta (Italia) 1 2024

