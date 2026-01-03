Los últimos enfrentamientos entre el Manchester City y el Chelsea

El enfrentamiento entre el Manchester City y el Chelsea siempre ha creado una gran expectación en el mundo del fútbol.

En sus últimos enfrentamientos se han dado algunos resultados sorprendentes. Es por ello que, a continuación, repasaremos el historial de ambos conjuntos en los últimos duelos que han tenido estos años.

1. Chelsea 1-0 Manchester City (17/4/2021)

FBL-ENG-LCUP-MAN CITY-CHELSEA | LINDSEY PARNABY/GettyImages

En este partido de FA Cup, el Chelsea comenzaba una racha de victorias tras imponerse por la mínima, con un gol de Hakim Ziyech a pase de Werner, los cuales ya no se encuentran en el equipo.

2. Manchester City 1-2 Chelsea (8/5/2021)

FBL-ENG-LCUP-MAN CITY-CHELSEA | LINDSEY PARNABY/GettyImages

El Chelsea salía vencedor de este duelo de vuelta de Premier League tras un gol en los últimos minutos de Marcos Alonso, tras remontar el tanto inicial de su actual jugador Sterling.

3. Manchester City 0-1 Chelsea (29/5/2021)

Chelsea win Champions League title | Anadolu/GettyImages

En la final de la Champions League, el conjunto de Tuchel en aquel momento lograba levantar su segunda "orejona", en un duelo muy parejo que decidiría Havertz tras batir en un mano a mano a Ederson.



4. Chelsea 0-1 Manchester City (25/9/2021)

Manchester City v Chelsea - Carabao Cup Third Round | Visionhaus/GettyImages

Tras la dura derrota anterior, el conjunto de Pep Guardiola iniciaría aquí una racha de victorias frente al equipo londinense. En este caso, se imponía por la mínima con un gol de actual jugador del Arsenal Gabriel Jesús a pase de Cancelo.

5. Manchester City 1-0 Chelsea (15/1/2022)

Chelsea win Champions League title after beating Manchester City 1-0 in final | Anadolu/GettyImages

El Manchester City se imponía por la mínima en este segundo partido de la temporada, con un gol de Kevin de Bruyne a pase de Cancelo

6. Manchester City 2-0 Chelsea (9/11/2022)

Manchester City v Chelsea - Carabao Cup Third Round | James Gill - Danehouse/GettyImages

El primer partido en el que se enfrentaban esta tempora se saldó con victoria de los citizens, con goles de Julián Alvarez y el argelino Mahrez, muy entonado en estos enfrentamientos. El Chelsea no conseguiría derrotar en esta campaña a los de Pep Guardiola.

7. Chelsea 0-1 Manchester City (5/1/2023)

En Stamford Bridge, el City le ganó al Chelsea en Londres con gol de Mahrez. | Gett

Pocos días antes del encuentro de FA Cup, el equipo de Pep Guardiola también se imponía en liga, esta vez por la mínima, con un gol en el segundo tiempo de Mahrez a pase de Grealish.

8. Manchester City 4-0 Chelsea (8/1/2023)

Goleada Citizen por la FA Cup. | Gett

En este partido de FA Cup, el conjunto de Manchester no dio ninguna opción a su rival, y se impuso por un contundente resultado, en un partido en el que destacó Riyad Mahrez con dos goles.

9. Manchester City 1-0 Chelsea (21/5/2023)

Gol de Julián Álvarez para el 1-0. | Gett

Un solitario gol de Julián álvarez a pase de Cole Palmer, actualmente en el equipo londinense, decidia este encuentro muy parejo de vuelta de la temporada pasada.

10. Chelsea 4-4 Manchester City (12/11/2023)

Julián Álvarez y Enzo, protagonistas de un partidazo. | Gett

El partido de la primera vuelta de esta temporada 2023/24 nos dejó un encuentro apasionante, con intercambios entre uno y otro equipo, y un gol de Palmer casi al final del choque que establecía el empate final.

11. Manchester City 1-1 Chelsea (17/02/2024)

Empate en el Etihad. | Gett

En el mes de febrero se volvieron a ver en el partido de la segunda vuelta de la Premier y nuevamente el enfrentamiento acabó en empate, aunque esta vez se vieron menos goles. Sterling y Rodri fueron los goleadores.

12. Manchester City 1-0 Chelsea (20/04/2024)

Manchester City festejando el gol del triunfo. | Gett

Tras el doloroso golpe de la eliminación a manos del Real Madrid en la Champions, el Manchester City se enfrentó al Chelsea en las semifinales de la FA Cup. en un partido disputado que por la mínima dejó como ganador al equipo de Pep Guardiola.

13. Manchester City 4-2 Chelsea (03/08/2024)

Haaland convirtiendo su gol. | Gett

El Manchester City superó por 4-2 a Chelsea en un amistoso de pretemporada disputado en el Ohio Stadium de Columbus. Para los dirigidos por Guardiola, Erling Haaland marcó un hat-trick y Oscar Bobb anotó el restante; los goles del Chelsea los hicieron Raheem Sterling y Noni Madueke.

14. Chelsea 0 - Manchester City 2 (18/08/2024)

Chelsea FC v Manchester City - Pre-Season Friendly | Jeff Dean/GettyImages

Pocas semanas después del amistoso de pretemporada, Haaland y Kovacic le dieron el triunfo al Manchester City por 2-0, en el inicio de la temporada 2024/2025.

15. Manchester City 3 - Chelsea 1 (25/01/25)

Foden por convertir el tercer gol | Getty

Los mancunianos remontaron el tanto inicial del Chelsea. Madueke puso en ventaja a los de Londres, pero el equipo de Guardiola lo igualó con Gvardiol y lo ganó con Haaland y Phil Foden.