Los últimos enfrentamientos entre el Real Madrid y el Manchester City

El Real Madrid recibirá al Manchester City de Pep Guardiola este miércoles, por la sexta jornada de la UEFA Champions League, en un duelo que hace recordar al enfrentamiento entre ambos equipos en los playoffs de la temporada pasada.

En la edición anterior, cuando el Madrid era dirigido por Carlo Ancelotti, el cuadro merengue se impuso en la ida 3-2 y en la vuelta ratificó su superioridad con un 3-1 con tres goles de Kylian Mbappé, para sellar una eliminatoria 6-3.

Ahora se miden en la primera fase, con el Madrid ubicado en el quinto lugar con 4 victorias y una derrota mientras que el City se ubica en la novena posición con 3 victorias, un empate y una derrota.

A continuación, repasamos los enfrentamientos previos en los cruces de eliminación directa entre ambos conjuntos.

Todos los cruces entre el Manchester City y el Real Madrid

1. Real Madrid 3-2 Manchester City (Septiembre 2012)

El City era el novato cuando viajó al Bernabéu por primera vez. Había ganado la Premier League la temporada anterior, pero ésta era sólo su segunda campaña en la Liga de Campeones.



El equipo de Roberto Mancini quedó eliminado en la fase de grupos en su primer viaje, y en la 2012/13 sufriría un destino aún peor al terminar último de grupo.



En la primera jornada, el City presionó al Real Madrid de José Mourinho hasta el final, en medio de una agitada segunda parte en la que se marcaron los cinco goles. Edin Dzeko adelantó a los visitantes (2-1) a falta de cinco minutos para el final, antes de que el Real Madrid se impusiera por 3-2 en un alarde de estilo. Un tal Cristiano Ronaldo marcó el gol de la victoria en el último suspiro.

2. Manchester City 1-1 Real Madrid (Noviembre 2012)

La suerte del City como colista del grupo estaba prácticamente echada cuando llegó el partido de vuelta en Manchester.



El Borussia Dortmund y el Real Madrid fueron los dos primeros de grupo, pero el equipo de Mancini fue capaz de frustrar las aspiraciones del conjunto español de acabar primero al no pasar del empate en la quinta jornada.



Un penal transformado por Sergio Agüero neutralizó el tanto inicial de Karim Benzema.

3. Manchester City 0-0 Real Madrid (Abril 2016)

El City adquirió por fin relevancia en la escena europea de la mano de Manuel Pellegrini, y avanzó hasta las semifinales durante la temporada 2015/16.



Los campeones de la 2013/14 les esperaban en semifinales, pero no pudieron contar con Cristiano Ronaldo para el partido de ida en el Etihad.



Fue un encuentro bastante olvidable, en el que el City apenas creó peligro. En el otro extremo, Joe Hart realizó un par de grandes paradas en los compases finales para mantener la portería a cero y asegurar el empate de cara al partido de vuelta en Madrid.

4. Real Madrid 1-0 Manchester City (Abril 2016)

Ronaldo regresó para el partido de vuelta, pero fue Gareth Bale quien marcó la diferencia en la capital española.



La confianza inicial del Real Madrid se vio recompensada cuando el centro-chut del galés fue desviado por Fernando, centrocampista del City, en los primeros 20 minutos. Fernandinho estuvo a punto de restablecer la igualdad justo antes del descanso, pero la superioridad del Real Madrid era evidente y dominó la segunda parte sin ampliar su ventaja.



De este modo, el conjunto español se impuso por un ajustado 1-0 en el global de la eliminatoria, y derrotaría en la tanda de penales a su rival de la ciudad, el Atlético.

5. Real Madrid 1-2 Manchester City (Febrero 2020)

Cuatro años más tarde, las cosas cambiaron un poco. El City se había consolidado como uno de los grandes bajo la batuta de Pep Guardiola, y llegaba a esta eliminatoria de octavos de final como favorito.



Pep cambió su once inicial y alineó a dos falsos nueves, Kevin De Bruyne y Bernardo Silva, pero se vieron obligados a remontar después de que Isco adelantara al Real Madrid a la hora de juego.



Sin embargo, los visitantes estuvieron excelentes, y su dominio se vio justamente recompensado con los goles del soberbio Gabriel Jesús y de De Bruyne en los últimos 15 minutos.





6. Manchester City 2-1 Real Madrid (Agosto 2020)

La pandemia de Covid-19 hizo que el partido de vuelta se retrasara unos meses, pero finalmente un Etihad vacío acogió la contienda en la que el City buscaba avanzar a cuartos de final.



A ello contribuyó uno de los peores partidos de Raphael Varane como profesional. El francés regaló al City los dos goles de la noche, que llegaron tras un certero cabezazo de Karim Benzema.



Raheem Sterling y Gabriel Jesús se beneficiaron de los fallos cerebrales de Varane y el City se impuso por 4-2 en el global de la eliminatoria.

7. Manchester City 4-3 Real Madrid (Abril 2022)

Ha habido algunos encuentros estelares entre estos dos, pero este tiene que ser el mejor de todos, ¿verdad?



El Real Madrid había obrado un par de milagros para pasar a semifinales, donde se enfrentó a un majestuoso City, derrotado en la final por el Chelsea en 2021. Los Citizens parecían tener todas las papeletas para regresar a la gran cita después de adelantarse por 2-0, pero los milagrosos siguieron atacándoles.



En un choque de ida y vuelta, ambos conjuntos encajaron golpes importantes, pero fueron los blancos quienes terminaron el encuentro más contentos después de que Benzema marcara una hábil panenka a falta de ocho minutos para el final y redujera su desventaja a uno, después de que el City hubiera disfrutado de ventajas de 3-1 y 4-2 en la segunda parte.

8. Real Madrid 3-1 Manchester City (Mayo 2022)

La trayectoria del Real Madrid hizo que el City saliera inquieto del Etihad, pero su actuación en el partido de vuelta estuvo, en su mayor parte, completamente controlada.



Fue un encuentro bastante anodino hasta que Riyad Mahrez amplió la ventaja global de los Citizens a falta de 20 minutos para el final. Con el Real Madrid luchando por asestar un zarpazo al gigante de Pep, parecía que ése sería el gol que daría el pase al City, pero la magia vudú del Real Madrid acabó manifestándose en los últimos rescoldos.



Una vez que Rodrygo recortó distancias en el último minuto del tiempo reglamentario, el resultado final era inevitable. El cuarto árbitro marcó seis minutos, pero los hombres de Carlo Ancelotti ni siquiera necesitaron uno, ya que Rodrygo marcó de cabeza su segundo gol y forzó la prórroga.



El City estaba muerto, y Benzema asestó el golpe definitivo a los cinco minutos de la prórroga, tras ser derribado por Rubén Dias en el área. El francés transformó con sangre fría, y el gigante de la Liga se llevó un triunfo memorable.

9. Real Madrid 1-1 Manchester City (Mayo 2023)

Un año después, llegó el momento de que Real y City se enfrentaran de nuevo en semifinales, siendo el último nuevamente favorito para la competición a pesar del pedigrí del primero. El City llegó al Bernabéu invicto en 20 partidos en todas las competiciones, pero se quedó atrás debido a una llamada de Vinicius Junior a mitad de la primera mitad a pesar de dominar los primeros intercambios. La calidad del equipo de Pep Guardiola finalmente brilló y Kevin De Bruyne silbó un esfuerzo imparable en la esquina para igualar el empate.

10. Manchester City 4-0 Real Madrid (Mayo 2023)

Ese partido de ida hizo poco para presagiar la paliza que el City le propinaría al Real en el partido de vuelta en el Etihad. El equipo de Guardiola simplemente estaba demasiado caliente para que Los Blancos lo manejaran, ya que desterraron los fantasmas de dos derrotas anteriores en semifinales ante el mismo rival con una victoria por 4-0. El doblete de Bernardo Silva en la primera parte puso al City en camino antes de que el cabezazo desviado de Manuel Akanji y el genial remate de Julián Álvarez cerraran el marcador y prepararan una final de la Liga de Campeones contra el Inter.

11. Real Madrid 3-3 Manchester City (Abril 2024)

Un año después, Real Madrid y Manchester City volvieron a encontrarse en Europa, esta vez en cuartos de final. El partido de ida fue un festival de goles, algo poco habitual a estas alturas de la competición.



Bernardo Silva adelantó al City a los 2 minutos de partido, pero poco le duraría la alegría al conjunto inglés. Antes de cumplirse el cuarto de hora, Ruben Dias y Rodrygo le habían dado la vuelta al marcador y con ese resultado se llegó al descanso.



En la segunda mitad, Foden y Gvardiol pusieron de nuevo al Ciy por delante en el marcador hasta que en el minuto 79 Fede Valverde anotó el 3-3 definitivo, dejando todo abierto para el partido de vuelta.

12. Manchester City 1-1 Real Madrid (Abril 2024)

La vuelta se jugó en Inglaterra y el resultado fue nuevamente un empate. Rodrygo adelantó a los madridistas y Kevin de Bruyne le dio el empate a los locales.Todo se decidió en los penales y el Real Madrid fue quien ejecutó mejor, por lo que se clasificaron a las semis.

13. Manchester City 2-3 Real Madrid (Febrero 2025)

Con el cambio de formato de la Champions League, los equipos clasificados entre el 9º y el 24º puesto deberían jugar una eliminatoria de play off para estar en octavos de final. Y, tras una mala actuación en la fase regular, la fortuna nos regaló un duelo entre el Real Madrid y el Manchester City, los dos últimos campeones del torneo.



El partido de ida se saldó con una victoria blanca por 2-3 en el tiempo de descuento, después de que el City se adelantase en dos ocasiones en el marcador.

Historial entre el Real Madrid y el Manchester City

Partidos jugados: 13

Man City ganó: 4

Empates: 5

Real Madrid ganó: 4

