Lothar Matthäus sobre Vinicius Junior: "Provoca sin cesar, se queja y lloriquea"

El Real Madrid recibirá al Bayern Múnich en el Estadio Santiago Bernabéu este martes 7 de abril en partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. El conjunto merengue llega golpeado tras la derrota ante el Mallorca el pasado fin de semana, mientras que los Bávaros están muy cerca de conseguir un título más en la Bundesliga.

En esta serie se verán las caras dos de los máximos ganadores de la Champions League: el Real Madrid, con 15 copas en sus vitrinas, y el Bayern, con seis títulos. Como si le faltara algo más a este duelo de pesos pesados europeos, Lothar Matthäus, una de las máximas figuras historicas de Die Roten, calentó el partido de ida y se refirió al comportamiento de Vinicius Junior.

En entrevista con Sky Sports, Matthäus habló sin tapujos del extremo del Real Madrid considerándolo "un gran jugador", pero también alguien que provoca y se queja durante todo el encuentro.

(Vinicius Junior) es, por supuesto, un gran jugador, pero provoca sin cesar. Cuando alguien le hace una entrada en condiciones, solo se queja y lloriquea Lothar Matthäus

Lothar Matthaus | Daniela Porcelli/GettyImages

El perspicaz exjugador alemán no paró ahí y consideró que el Real Madrid le faltó el respeto a los demás rivales tras boicotear la entrega del Balón de Oro 2024, toda vez que el galardón fue entregado a Rodri y no a Vinicius.

Rodri fue elegido y ellos (el Real Madrid) dijeron: 'Es injusto. Tenía que haber ganado uno de los nuestros (Vinicius). Lo boicoteamos'. Y eso no se hace. Por respeto al rival, al resto de equipos y a los demás jugadores Matthäus

Vinicius Junior | Eurasia Sport Images/GettyImages

Esta temporada, Vinicius Junior ha protagonizado varios episodios polémicos incluyendo confrontaciones con Xabi Alonso y una denuncia contra Gianluca Prestianni, del Benfica, por presuntos actos racistas.

El Real Madrid y el Bayern Múnich se han enfrentado un total de 28 ocasiones en la Champions League, con 13 victorias para el cuadro blanco, 11 para los Bávaros y cuatro empates.