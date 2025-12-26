Luca Orellano: a un paso de fichar con Rayados

El Club de Fútbol Monterrey está muy cerca de cerrar su segunda incorporación rumbo al torneo Clausura 2026. El nombre que toma fuerza es el de Luca Orellano, extremo argentino de 25 años que actualmente milita en el FC Cincinnati de la MLS y que encaja en el perfil que Rayados busca para reforzar su ataque por las bandas.

La información fue revelada por el periodista regiomontano Willie González, quien aseguró en Multimedios Deportes que la operación está prácticamente en su fase final. “Estamos a minutos de que Rayados asegure la contratación de Luca Orellano, de FC Cincinnati. Falta que el presidente del FC Cincinnati acepte la oferta”, señaló, dejando claro que el acuerdo está avanzado y solo resta el visto bueno definitivo del club estadounidense.

🚨URGENTE🚨



“Estamos a minutos de que Rayados asegure la contratación de Luca Orellano, de FC Cincinnati.

Falta que el presidente del FC Cincinnati acepte la oferta”.



Información de @WillieGzz pic.twitter.com/G0gBct73El — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) December 26, 2025

De concretarse, Orellano se convertiría en el segundo futbolista proveniente de la MLS que se suma recientemente al proyecto de Monterrey, una liga que Rayados ha comenzado a explorar con mayor frecuencia en busca de talento ya probado, ritmo competitivo y adaptación inmediata. El argentino destaca por su velocidad, desequilibrio en el uno contra uno y capacidad para jugar abierto por derecha, aunque también puede recostarse a perfil cambiado.

Su posible llegada genera expectativa, pero también invita a la cautela. El antecedente inmediato es el de Brandon Vázquez, quien llegó con cartel y goles desde la MLS, tuvo un arranque prometedor con la Pandilla, pero con el paso de los meses fue perdiendo impacto hasta quedar a deber en momentos clave. En Monterrey lo saben: el talento no siempre garantiza continuidad.

Monterrey v America - Final Torneo Apertura 2024 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Por eso, la apuesta por Orellano va más allá de sus números. El cuerpo técnico confía en que su estilo vertical, su intensidad y su experiencia reciente en una liga cada vez más competitiva puedan traducirse mejor al exigente entorno de Rayados, donde la presión es constante y el margen de error mínimo.

Si la negociación se cierra en las próximas horas, Monterrey sumaría una pieza interesante para un Clausura 2026 que exige resultados inmediatos. Orellano llegaría con la misión clara: marcar diferencia desde el primer día y demostrar que esta vez la apuesta por la MLS puede rendir frutos reales.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026