Luca Orellano firma por cuatro años con Rayados de Monterrey

Luego de quedarse fuera en las semifinales del Apertura 2025, de la Liga MX, Rayados de Monterrey se enfoca en un nuevo campeonato, pero para ello, tiene que comenzar a mover fichas dentro de su plantilla. Con la gran inversión hecha en el último año, la obligación para el club es hacerse con el título y pelear cada uno de los torneos en los que participe, ya que saben de la calidad que tienen en sus filas, aun cuando el español Sergio Ramos ya se haya marchado.

Uno de los objetivos de La Pandilla en este mercado de fichajes invernal fue el argentino Luca Orellano, un nombre que sonó constantemente en los últimos dos años porque fue pretendido tanto como por los regios como por el Cruz Azul. Al final, los de la Sultana del Norte lograron hacerse con el extremo derecho de 25 años.



La directiva albiazul logró llegar a un acuerdo con el FC Cincinnati de la MLS, ofreciendo al sudamericano un contrato de cuatro años. Tras días de charlas y ajustes finales, se logró destrabar la operación con el conjunto anaranjado porque la situación contractual con el futbolista ya estaba cerrada desde hace días, gracias a su disposición de venir a jugar al balompié azteca.

Luca Orellano llegó al Monterrey tras sumar 77 partidos con Cincinnati de Estados Unidos.



15 goles

11 asistencias

15 goles

11 asistencias

5 mil 641 minutos

Rayados decidió hacerse con el atacante gracias a su capacidad para jugar por ambas bandas, aparte que le encanta encarar en el uno contra uno, generando desequilibrio. De esta forma, el equipo añade un perfil diferente para ampliar las variantes a la ofensiva, sin dejar de lado que se fomentará una gran competencia interna, en una delantera que ya cuenta con los argentinos Lucas Ocampos y Germán Berterame, Jesús ‘Tecatito’ Corona, Michelle Rodríguez, el francés Anthony Martial y el español Sergio Canales.



El nacido en Buenos Aires inició su andar en el fútbol a través del Vélez Sarsfield, donde jugó por cuatro años hasta que saltó al Vasco de Gama de Brasil, militando por un año hasta que se puso la elástica del FC Cincinnati, aportando 15 anotaciones y once anotaciones en 66 compromisos.

🚨Principio de acuerdo entre Rayados y Cincinnati para que Luca Orellano juegue en Monterrey.

🤝 @tombogert https://t.co/yHx32VatxH pic.twitter.com/qoOHm7aWbL — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 26, 2025

Monterrey solamente ha sufrido las bajas de Sergio Ramos, del defensa Héctor Moreno (retiro) y del defensa mexicoamericano Tony Leone, que se ha ido a préstamo con Pumas, mismo caso que el pivote César Garza, quien estuvo militando con el Dundee FC de Escocia.