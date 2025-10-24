Lucas Ocampos habla previo al cruce contra Cruz Azul

Rayados de Monterrey tendrá un cierre de torneo de alto nivel de complejidad. El mismo iniciará este fin de semana cuanto los del norte del país visiten a Cruz Azul, un equipo que es invencible en calidad de local. Sus dos juegos restantes de Liga MX serán en contra de los Tigres de la UANL y las Chivas.

Los regios ya están clasificados a liguilla directa. La meta ahora mismo es la de conseguir la mejor posición dentro de la tabla. De la misma forma, disipar algunas dudas con respecto a su nivel y opciones de título. Pese al ruido, Lucas Ocampos, una de las estrellas del equipo, afirma que el mismo no afecta a nivel interno.

Bueno, el que el que nos quiera llamar o no candidato, que mire la tabla ahora mismo. Al final, si no, jugaríamos tres partidos al año con tres equipos y que digan si estamos para liguilla o no. Lucas Ocampos

Ocampos afirma que a nivel interno, el plantel de los Rayados va sobrado de confianza y se consideran como un aspirante a levantar el título en diciembre.

Creo que estamos ahí arriba, estamos a dos puntos, si no me equivoco, de Toluca, que todo el mundo habla maravilla del Toluca, que es un gran equipo, que nos hizo mucho daño el partido que jugamos, pero estamos solamente a dos puntos, así que algo estaremos haciendo bien. Esperemos seguir mejorando para entrar a la Liguilla de la mejor manera, y ojalá que este año sí se nos dé. Lucas Ocampos

Sobre su escena de molestia luego de ser reemplazado en el juego en contra de Juárez, el jugador no vio la reacción como una "anormal".